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ВС России уничтожили около 160 солдат ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/spetsoperatsiya-1824574328.html
ВС России уничтожили около 160 солдат ВСУ на Купянском направлении
ВС России уничтожили около 160 солдат ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.10.2022
ВС России уничтожили около 160 солдат ВСУ на Купянском направлении
Российские подразделения за сутки уничтожили более 160 военнослужащих ВСУ под Харьковом, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 17 РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:45
2022-10-17T14:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские подразделения за сутки уничтожили более 160 военнослужащих ВСУ под Харьковом, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 17 октября.На Лисичанском направлении российские войска отбросили на исходные рубежи батальонную тактическую группу ВСУ, предпринявшую неудачную попытку наступления в направлении Стряповки в ДНР. Украинские подразделения потеряли более 50 человек, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.На Николаево-Криворожском направлении удалось пресечь попытку подразделений ВСУ прорвать оборону в районе Брусникинского в Херсонской области. Более ста украинских военнослужащих уничтожены.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:45 17.10.2022 (обновлено: 14:17 17.10.2022)
 
ВС России уничтожили около 160 солдат ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении 160 солдат ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкСвязист ВДВ России на Херсонском направлении
Связист ВДВ России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Связист ВДВ России на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские подразделения за сутки уничтожили более 160 военнослужащих ВСУ под Харьковом, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 17 октября.
"На Купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в <...> Харьковской области. Уничтожены около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля", — указано в документе.
На Лисичанском направлении российские войска отбросили на исходные рубежи батальонную тактическую группу ВСУ, предпринявшую неудачную попытку наступления в направлении Стряповки в ДНР. Украинские подразделения потеряли более 50 человек, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
На Николаево-Криворожском направлении удалось пресечь попытку подразделений ВСУ прорвать оборону в районе Брусникинского в Херсонской области. Более ста украинских военнослужащих уничтожены.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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