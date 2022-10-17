12:45 17.10.2022 (обновлено: 14:17 17.10.2022)
ВС России уничтожили около 160 солдат ВСУ на Купянском направлении
Минобороны России сообщило об уничтожении 160 солдат ВСУ на Купянском направлении
Связист ВДВ России на Херсонском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские подразделения за сутки уничтожили более 160 военнослужащих ВСУ под Харьковом, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 17 октября.
"На Купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в <...> Харьковской области. Уничтожены около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля", — указано в документе.
На Лисичанском направлении российские войска отбросили на исходные рубежи батальонную тактическую группу ВСУ, предпринявшую неудачную попытку наступления в направлении Стряповки в ДНР. Украинские подразделения потеряли более 50 человек, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
На Николаево-Криворожском направлении удалось пресечь попытку подразделений ВСУ прорвать оборону в районе Брусникинского в Херсонской области. Более ста украинских военнослужащих уничтожены.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.