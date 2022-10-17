https://ria.ru/20221017/spetsoperatsiya-1824574328.html

ВС России уничтожили около 160 солдат ВСУ на Купянском направлении

ВС России уничтожили около 160 солдат ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.10.2022

ВС России уничтожили около 160 солдат ВСУ на Купянском направлении

Российские подразделения за сутки уничтожили более 160 военнослужащих ВСУ под Харьковом, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 17 РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:45

2022-10-17T12:45

2022-10-17T14:17

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские подразделения за сутки уничтожили более 160 военнослужащих ВСУ под Харьковом, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 17 октября.На Лисичанском направлении российские войска отбросили на исходные рубежи батальонную тактическую группу ВСУ, предпринявшую неудачную попытку наступления в направлении Стряповки в ДНР. Украинские подразделения потеряли более 50 человек, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.На Николаево-Криворожском направлении удалось пресечь попытку подразделений ВСУ прорвать оборону в районе Брусникинского в Херсонской области. Более ста украинских военнослужащих уничтожены.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)