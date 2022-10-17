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В Совбезе назвали цели подрывной работы Запада - РИА Новости, 17.10.2022
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В Совбезе назвали цели подрывной работы Запада
В Совбезе назвали цели подрывной работы Запада - РИА Новости, 17.10.2022
В Совбезе назвали цели подрывной работы Запада
Объектами подрывной работы Запада в России стали образовательные учреждения, органы власти, деятели культуры и искусства, представители СМИ, заявил заместитель... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:09
2022-10-17T17:19
общество
олег храмов
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Объектами подрывной работы Запада в России стали образовательные учреждения, органы власти, деятели культуры и искусства, представители СМИ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов."В первую очередь, западные стратеги организуют последовательное воздействие на учреждения и организации системы образования, органы государственной власти, на деятелей культуры и искусства, представителей СМИ именно в расчете на неустойчивость молодежной среды", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".
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общество, олег храмов, россия, совет безопасности рф
Общество, Олег Храмов, Россия, Совет Безопасности РФ
17:09 17.10.2022 (обновлено: 17:19 17.10.2022)
 
В Совбезе назвали цели подрывной работы Запада

Храмов: Запад в подрывной работе целит в российское образование, культуру и искусство

© Depositphotos / RattlerayДевушка в наушниках
Девушка в наушниках - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Depositphotos / Rattleray
Девушка в наушниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Объектами подрывной работы Запада в России стали образовательные учреждения, органы власти, деятели культуры и искусства, представители СМИ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.
"В первую очередь, западные стратеги организуют последовательное воздействие на учреждения и организации системы образования, органы государственной власти, на деятелей культуры и искусства, представителей СМИ именно в расчете на неустойчивость молодежной среды", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".
Алфавит русского языка - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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ОбществоОлег ХрамовРоссияСовет Безопасности РФ
 
 
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