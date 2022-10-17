https://ria.ru/20221017/sovbez-1824657003.html

В Совбезе назвали цели подрывной работы Запада

В Совбезе назвали цели подрывной работы Запада - РИА Новости, 17.10.2022

В Совбезе назвали цели подрывной работы Запада

Объектами подрывной работы Запада в России стали образовательные учреждения, органы власти, деятели культуры и искусства, представители СМИ, заявил заместитель... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:09

2022-10-17T17:09

2022-10-17T17:19

общество

олег храмов

россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Объектами подрывной работы Запада в России стали образовательные учреждения, органы власти, деятели культуры и искусства, представители СМИ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов."В первую очередь, западные стратеги организуют последовательное воздействие на учреждения и организации системы образования, органы государственной власти, на деятелей культуры и искусства, представителей СМИ именно в расчете на неустойчивость молодежной среды", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20221017/kontseptsiya-1824655655.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, олег храмов, россия, совет безопасности рф