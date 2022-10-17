https://ria.ru/20221017/sovbez-1824657003.html
В Совбезе назвали цели подрывной работы Запада
В Совбезе назвали цели подрывной работы Запада - РИА Новости, 17.10.2022
В Совбезе назвали цели подрывной работы Запада
Объектами подрывной работы Запада в России стали образовательные учреждения, органы власти, деятели культуры и искусства, представители СМИ, заявил заместитель... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:09
2022-10-17T17:09
2022-10-17T17:19
общество
олег храмов
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Объектами подрывной работы Запада в России стали образовательные учреждения, органы власти, деятели культуры и искусства, представители СМИ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов."В первую очередь, западные стратеги организуют последовательное воздействие на учреждения и организации системы образования, органы государственной власти, на деятелей культуры и искусства, представителей СМИ именно в расчете на неустойчивость молодежной среды", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".
https://ria.ru/20221017/kontseptsiya-1824655655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег храмов, россия, совет безопасности рф
Общество, Олег Храмов, Россия, Совет Безопасности РФ
17:09 17.10.2022 (обновлено: 17:19 17.10.2022)
В Совбезе назвали цели подрывной работы Запада
Храмов: Запад в подрывной работе целит в российское образование, культуру и искусство