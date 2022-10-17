https://ria.ru/20221017/sobaka-1824616078.html

В Тверской области собака загрызла пенсионерку

В Тверской области собака загрызла пенсионерку - РИА Новости, 17.10.2022

В Тверской области собака загрызла пенсионерку

Пожилая женщина погибла в Тверской области, по предварительным данным, после нападения собаки, сообщило региональное следственное управление СК РФ в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:59

2022-10-17T14:59

2022-10-17T14:59

происшествия

россия

торжок

тверская область

животные

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Пожилая женщина погибла в Тверской области, по предварительным данным, после нападения собаки, сообщило региональное следственное управление СК РФ в понедельник.Тело женщины 1941 года рождения нашли вечером в воскресенье: “По предварительным данным, 16 октября пожилая женщина находилась на дворовой территории дома, расположенного в городе Торжке. На указанной территории содержалась на цепи собака, принадлежащая другой женщине. Собака напала на пожилую женщину. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте”.Обстоятельства случившегося выясняются. Опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы.

https://ria.ru/20221011/delo-1823057643.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, торжок, тверская область, животные, следственный комитет россии (ск рф)