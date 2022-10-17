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В Тверской области собака загрызла пенсионерку - РИА Новости, 17.10.2022
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В Тверской области собака загрызла пенсионерку
В Тверской области собака загрызла пенсионерку - РИА Новости, 17.10.2022
В Тверской области собака загрызла пенсионерку
Пожилая женщина погибла в Тверской области, по предварительным данным, после нападения собаки, сообщило региональное следственное управление СК РФ в... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:59
2022-10-17T14:59
происшествия
россия
торжок
тверская область
животные
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Пожилая женщина погибла в Тверской области, по предварительным данным, после нападения собаки, сообщило региональное следственное управление СК РФ в понедельник.Тело женщины 1941 года рождения нашли вечером в воскресенье: “По предварительным данным, 16 октября пожилая женщина находилась на дворовой территории дома, расположенного в городе Торжке. На указанной территории содержалась на цепи собака, принадлежащая другой женщине. Собака напала на пожилую женщину. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте”.Обстоятельства случившегося выясняются. Опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы.
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россия
торжок
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происшествия, россия, торжок, тверская область, животные, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Торжок, Тверская область, Животные, Следственный комитет России (СК РФ)
14:59 17.10.2022
 
В Тверской области собака загрызла пенсионерку

В Торжке пожилая женщина погибла после нападения собаки

© Flickr / chefjancrisБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Flickr / chefjancris
Бездомная собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Пожилая женщина погибла в Тверской области, по предварительным данным, после нападения собаки, сообщило региональное следственное управление СК РФ в понедельник.
Тело женщины 1941 года рождения нашли вечером в воскресенье: “По предварительным данным, 16 октября пожилая женщина находилась на дворовой территории дома, расположенного в городе Торжке. На указанной территории содержалась на цепи собака, принадлежащая другой женщине. Собака напала на пожилую женщину. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте”.
Обстоятельства случившегося выясняются. Опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы.
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ПроисшествияРоссияТоржокТверская областьЖивотныеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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