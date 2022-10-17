https://ria.ru/20221017/sinergiya-1824619293.html
В "Синергию" зачислили более 800 уклонистов, сообщил источник
В "Синергию" зачислили более 800 уклонистов, сообщил источник - РИА Новости, 17.10.2022
В "Синергию" зачислили более 800 уклонистов, сообщил источник
Прокуроры выявили более 800 фактов фиктивного зачисления в университет "Синергия" с целью уклонения от частичной мобилизации, стоимость справки об обучении в... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:15
2022-10-17T15:15
2022-10-17T15:15
москва
синергия
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Прокуроры выявили более 800 фактов фиктивного зачисления в университет "Синергия" с целью уклонения от частичной мобилизации, стоимость справки об обучении в вузе достигала 180 тысяч рублей, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, сотрудники "Синергии" за деньги предлагали лицам, подлежащим частичной мобилизации, оформление фиктивных справок об обучении в вузе для получения отсрочки."Всего прокурорами было выявлено более 800 таких фактов. Цена документа достигала 180 тысяч рублей", - рассказал собеседник.Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что в Москве были арестованы трое человек по делу о мошенничестве. На прошлой неделе они взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет "Синергия". Среди арестованных есть и сотрудники вуза.В прошедшую пятницу в "Синергии" заявили, что выявили недобросовестных сотрудников, которые, предположительно, за деньги "предоставляли справки для получения отсрочки от частичной мобилизации". Университет направил обращение в Генпрокуратуру и правоохранительные органы, были возбуждены уголовные дела.
https://ria.ru/20220926/svo-1819402746.html
https://ria.ru/20221017/khabarovsk-1824547070.html
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москва, синергия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Москва, Синергия, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
В "Синергию" зачислили более 800 уклонистов, сообщил источник
Источник: прокуроры выявили более 800 случаев фиктивного приема уклонистов в "Синергию"