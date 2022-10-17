https://ria.ru/20221017/sholts-1824534838.html

"Евросоюз совершает самоубийство". Китайцы резко ответили Шольцу

"Евросоюз совершает самоубийство". Китайцы резко ответили Шольцу - РИА Новости, 17.10.2022

"Евросоюз совершает самоубийство". Китайцы резко ответили Шольцу

Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают заявление канцлера Германии Олафа Шольца о расширении Евросоюза. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:36

2022-10-17T10:36

2022-10-17T11:14

в мире

олаф шольц

германия

евросоюз

нато

сша

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают заявление канцлера Германии Олафа Шольца о расширении Евросоюза. "ЕС под США, разве не за американцами последнее слово?" — спросил один из комментаторов. "У Евросоюза не хватает мужества и самоуважения, чтобы восстановить суверенитет", — поддержал другой. "Чем больше ЕС расширяется, тем больше он разрывается на части и приближается к распаду. Евросоюз совершает самоубийство", — написал третий. "Шольц ставит интересы НАТО выше национальных и заставляет общественность расплачиваться за свои ошибки. В конце концов, он марионетка, которой манипулируют", — отметил пользователь. "Судя очень быстрому упадку ЕС, Украина скоро будет соответствовать всем критериям вступления", — заключил читатель. На прошлой неделе Шольц выступил на съезде Партии европейских социалистов и призвал к кардинальному изменению ЕС. Он приветствовал расширение союза на восток, а также поддержал идею о постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике и в других областях, в том числе в сфере налогообложения.

https://ria.ru/20220907/evrosoyuz-1815273809.html

https://ria.ru/20221015/ukraina-1824293632.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, олаф шольц, германия, евросоюз, нато, сша