https://ria.ru/20221017/sholts-1824534838.html
"Евросоюз совершает самоубийство". Китайцы резко ответили Шольцу
"Евросоюз совершает самоубийство". Китайцы резко ответили Шольцу - РИА Новости, 17.10.2022
"Евросоюз совершает самоубийство". Китайцы резко ответили Шольцу
Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают заявление канцлера Германии Олафа Шольца о расширении Евросоюза. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:36
2022-10-17T10:36
2022-10-17T11:14
в мире
олаф шольц
германия
евросоюз
нато
сша
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают заявление канцлера Германии Олафа Шольца о расширении Евросоюза. "ЕС под США, разве не за американцами последнее слово?" — спросил один из комментаторов. "У Евросоюза не хватает мужества и самоуважения, чтобы восстановить суверенитет", — поддержал другой. "Чем больше ЕС расширяется, тем больше он разрывается на части и приближается к распаду. Евросоюз совершает самоубийство", — написал третий. "Шольц ставит интересы НАТО выше национальных и заставляет общественность расплачиваться за свои ошибки. В конце концов, он марионетка, которой манипулируют", — отметил пользователь. "Судя очень быстрому упадку ЕС, Украина скоро будет соответствовать всем критериям вступления", — заключил читатель. На прошлой неделе Шольц выступил на съезде Партии европейских социалистов и призвал к кардинальному изменению ЕС. Он приветствовал расширение союза на восток, а также поддержал идею о постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике и в других областях, в том числе в сфере налогообложения.
https://ria.ru/20220907/evrosoyuz-1815273809.html
https://ria.ru/20221015/ukraina-1824293632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, германия, евросоюз, нато, сша
В мире, Олаф Шольц, Германия, Евросоюз, НАТО, США
10:36 17.10.2022 (обновлено: 11:14 17.10.2022)
"Евросоюз совершает самоубийство". Китайцы резко ответили Шольцу
Читатели Гуаньча увидели признаки смерти ЕС после слов Шольца о расширении
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуаньча"
активно обсуждают заявление канцлера Германии Олафа Шольца о расширении Евросоюза.
"ЕС под США, разве не за американцами последнее слово?" — спросил один из комментаторов.
"У Евросоюза не хватает мужества и самоуважения, чтобы восстановить суверенитет", — поддержал другой.
"Чем больше ЕС расширяется, тем больше он разрывается на части и приближается к распаду. Евросоюз совершает самоубийство", — написал третий.
"Шольц ставит интересы НАТО выше национальных и заставляет общественность расплачиваться за свои ошибки. В конце концов, он марионетка, которой манипулируют", — отметил пользователь.
"Судя очень быстрому упадку ЕС, Украина скоро будет соответствовать всем критериям вступления", — заключил читатель.
На прошлой неделе Шольц выступил на съезде Партии европейских социалистов и призвал к кардинальному изменению ЕС. Он приветствовал расширение союза на восток, а также поддержал идею о постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике и в других областях, в том числе в сфере налогообложения.