https://ria.ru/20221017/shkoly-1824587472.html
Школьников в приграничных районах Курской области перевели на дистант
Школьников в приграничных районах Курской области перевели на дистант - РИА Новости, 17.10.2022
Школьников в приграничных районах Курской области перевели на дистант
Школьников из шести приграничных районов Курской области перевели на дистанционное обучение, сообщил замгубернатора Виктор Карамышев в ходе оперативного... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:19
2022-10-17T13:19
2022-10-17T13:19
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общество
курская область
рыльский район
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ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Школьников из шести приграничных районов Курской области перевели на дистанционное обучение, сообщил замгубернатора Виктор Карамышев в ходе оперативного совещания."Исходя из сложившейся ситуации, территориальными антитеррористическими комиссиями в шести приграничных районах принято решение организовать обучение в 84 школах для 11 328 обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", — сообщил Карамышев.Он добавил, что в шести приграничных районах школьные каникулы начнутся на неделю раньше. В 53 детских садах теперь работает 14 дежурных групп, 28 учреждений работают в режиме свободного посещения, ещё 11 — в штатном режиме.В среду 12 октября глава приграничного Рыльского района Курской области Андрей Лисман сообщил, что принял решение перевести на дистанционный режим работы все школы в муниципалитете. В четверг правительство региона рекомендовало оставшимся пяти приграничным районам принять аналогичные решения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, курская область, рыльский район
Россия, Общество, Курская область, Рыльский район
Школьников в приграничных районах Курской области перевели на дистант
Школьников в приграничных районах Курской области перевели на дистанционное обучение
ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Школьников из шести приграничных районов Курской области перевели на дистанционное обучение, сообщил замгубернатора Виктор Карамышев в ходе оперативного совещания.
"Исходя из сложившейся ситуации, территориальными антитеррористическими комиссиями в шести приграничных районах принято решение организовать обучение в 84 школах для 11 328 обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", — сообщил Карамышев.
Он добавил, что в шести приграничных районах школьные каникулы начнутся на неделю раньше. В 53 детских садах теперь работает 14 дежурных групп, 28 учреждений работают в режиме свободного посещения, ещё 11 — в штатном режиме.
В среду 12 октября глава приграничного Рыльского района
Курской области Андрей Лисман сообщил, что принял решение перевести на дистанционный режим работы все школы в муниципалитете. В четверг правительство региона рекомендовало оставшимся пяти приграничным районам принять аналогичные решения.