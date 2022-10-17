https://ria.ru/20221017/shkoly-1824587472.html

Школьников в приграничных районах Курской области перевели на дистант

Школьников в приграничных районах Курской области перевели на дистант - РИА Новости, 17.10.2022

Школьников в приграничных районах Курской области перевели на дистант

Школьников из шести приграничных районов Курской области перевели на дистанционное обучение, сообщил замгубернатора Виктор Карамышев в ходе оперативного... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:19

2022-10-17T13:19

2022-10-17T13:19

россия

общество

курская область

рыльский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582330539_0:0:3417:1922_1920x0_80_0_0_699fc7ea2eab188886056d68e31a7641.jpg

ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Школьников из шести приграничных районов Курской области перевели на дистанционное обучение, сообщил замгубернатора Виктор Карамышев в ходе оперативного совещания."Исходя из сложившейся ситуации, территориальными антитеррористическими комиссиями в шести приграничных районах принято решение организовать обучение в 84 школах для 11 328 обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", — сообщил Карамышев.Он добавил, что в шести приграничных районах школьные каникулы начнутся на неделю раньше. В 53 детских садах теперь работает 14 дежурных групп, 28 учреждений работают в режиме свободного посещения, ещё 11 — в штатном режиме.В среду 12 октября глава приграничного Рыльского района Курской области Андрей Лисман сообщил, что принял решение перевести на дистанционный режим работы все школы в муниципалитете. В четверг правительство региона рекомендовало оставшимся пяти приграничным районам принять аналогичные решения.

https://ria.ru/20221017/kanikuly-1824581044.html

россия

курская область

рыльский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, курская область, рыльский район