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Школьников в приграничных районах Курской области перевели на дистант - РИА Новости, 17.10.2022
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Школьников в приграничных районах Курской области перевели на дистант
Школьников в приграничных районах Курской области перевели на дистант - РИА Новости, 17.10.2022
Школьников в приграничных районах Курской области перевели на дистант
Школьников из шести приграничных районов Курской области перевели на дистанционное обучение, сообщил замгубернатора Виктор Карамышев в ходе оперативного... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:19
2022-10-17T13:19
россия
общество
курская область
рыльский район
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ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Школьников из шести приграничных районов Курской области перевели на дистанционное обучение, сообщил замгубернатора Виктор Карамышев в ходе оперативного совещания."Исходя из сложившейся ситуации, территориальными антитеррористическими комиссиями в шести приграничных районах принято решение организовать обучение в 84 школах для 11 328 обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", — сообщил Карамышев.Он добавил, что в шести приграничных районах школьные каникулы начнутся на неделю раньше. В 53 детских садах теперь работает 14 дежурных групп, 28 учреждений работают в режиме свободного посещения, ещё 11 — в штатном режиме.В среду 12 октября глава приграничного Рыльского района Курской области Андрей Лисман сообщил, что принял решение перевести на дистанционный режим работы все школы в муниципалитете. В четверг правительство региона рекомендовало оставшимся пяти приграничным районам принять аналогичные решения.
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россия, общество, курская область, рыльский район
Россия, Общество, Курская область, Рыльский район
13:19 17.10.2022
 
Школьников в приграничных районах Курской области перевели на дистант

Школьников в приграничных районах Курской области перевели на дистанционное обучение

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкУчительница во время онлайн урока
Учительница во время онлайн урока - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Школьников из шести приграничных районов Курской области перевели на дистанционное обучение, сообщил замгубернатора Виктор Карамышев в ходе оперативного совещания.
"Исходя из сложившейся ситуации, территориальными антитеррористическими комиссиями в шести приграничных районах принято решение организовать обучение в 84 школах для 11 328 обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", — сообщил Карамышев.
Он добавил, что в шести приграничных районах школьные каникулы начнутся на неделю раньше. В 53 детских садах теперь работает 14 дежурных групп, 28 учреждений работают в режиме свободного посещения, ещё 11 — в штатном режиме.
В среду 12 октября глава приграничного Рыльского района Курской области Андрей Лисман сообщил, что принял решение перевести на дистанционный режим работы все школы в муниципалитете. В четверг правительство региона рекомендовало оставшимся пяти приграничным районам принять аналогичные решения.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
13:01
В Белгородской области школы начали объявлять каникулы
 
РоссияОбществоКурская областьРыльский район
 
 
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