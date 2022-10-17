Рейтинг@Mail.ru
В Сочи демонтировали появившиеся в лесу шары - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/shary-1824616427.html
В Сочи демонтировали появившиеся в лесу шары
В Сочи демонтировали появившиеся в лесу шары - РИА Новости, 17.10.2022
В Сочи демонтировали появившиеся в лесу шары
Большие металлические шары, которые по неясным причинам оказались на территории Сочинского национального парка, демонтированы, зафиксированный факт нарушения... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:01
2022-10-17T15:01
происшествия
сочи
русское географическое общество
александр иванов (роскосмос)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759851460_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_a6b7e0aabf33b61ebe33a45cbdd87549.jpg
СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Большие металлические шары, которые по неясным причинам оказались на территории Сочинского национального парка, демонтированы, зафиксированный факт нарушения направлен в отдел административной практики, сообщили РИА Новости в нацпарке.Ранее в соцсетях появилось видео с неизвестными предметами в виде больших шаров, расположенных в лесу Адлерского района Сочи, после которого инспекторы нацпарка организовали проверку. Пользователи и эксперты в ряде СМИ выдвигали разные версии происхождения геометрических фигур, некоторые высказывали предположение о том, что это может быть топливный бак от космической ракеты. Однако, по словам руководителя Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александра Иванова, шары не имеют никакого отношения к космическому пространству, они также не являются памятниками архитектуры курорта, рассказывали в автономной некоммерческой организации по содействию сохранению природного и историко-культурного наследия "Западный Кавказ"."В настоящее время инспекторы Кудепстинского участкового лесничества Сочинского национального парка установили, что данные сооружения (шары) находятся в границах нацпарка. Данный факт зафиксирован официально и направлен в отдел административной практики нацпарка для проведения соответствующих мероприятий. Во избежание нарушений природоохранного законодательства силами инспекторов участкового лесничества все шары были демонтированы, и территория нацпарка приведена в надлежащее состояние", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что в результате демонтажа было выявлено, что шары выполнены из обычных строительных материалов, металлических прутьев и бетонной смеси.
https://ria.ru/20221010/sochi-1822824277.html
https://ria.ru/20221017/tigr-1824613245.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759851460_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_90b3a6aa332a232e618748ba4b4bd9a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, русское географическое общество, александр иванов (роскосмос)
Происшествия, Сочи, Русское географическое общество, Александр Иванов (роскосмос)
15:01 17.10.2022
 
В Сочи демонтировали появившиеся в лесу шары

В Сочинском национальном парке демонтировали шары, появившиеся в лесу

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в медиабанкСочинский национальный парк
Сочинский национальный парк - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Сочинский национальный парк. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Большие металлические шары, которые по неясным причинам оказались на территории Сочинского национального парка, демонтированы, зафиксированный факт нарушения направлен в отдел административной практики, сообщили РИА Новости в нацпарке.
Ранее в соцсетях появилось видео с неизвестными предметами в виде больших шаров, расположенных в лесу Адлерского района Сочи, после которого инспекторы нацпарка организовали проверку. Пользователи и эксперты в ряде СМИ выдвигали разные версии происхождения геометрических фигур, некоторые высказывали предположение о том, что это может быть топливный бак от космической ракеты. Однако, по словам руководителя Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александра Иванова, шары не имеют никакого отношения к космическому пространству, они также не являются памятниками архитектуры курорта, рассказывали в автономной некоммерческой организации по содействию сохранению природного и историко-культурного наследия "Западный Кавказ".
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:01Туризм
В Сочи посчитали туристов, посетивших курорт в этом году
"В настоящее время инспекторы Кудепстинского участкового лесничества Сочинского национального парка установили, что данные сооружения (шары) находятся в границах нацпарка. Данный факт зафиксирован официально и направлен в отдел административной практики нацпарка для проведения соответствующих мероприятий. Во избежание нарушений природоохранного законодательства силами инспекторов участкового лесничества все шары были демонтированы, и территория нацпарка приведена в надлежащее состояние", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в результате демонтажа было выявлено, что шары выполнены из обычных строительных материалов, металлических прутьев и бетонной смеси.
Тигр Ермак - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
14:50
В Улан-Удэ поймали тигра, сбежавшего из клетки в этномузее
 
ПроисшествияСочиРусское географическое обществоАлександр Иванов (роскосмос)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала