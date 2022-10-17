В Сочи демонтировали появившиеся в лесу шары
В Сочинском национальном парке демонтировали шары, появившиеся в лесу
Сочинский национальный парк. Архивное фото
СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Большие металлические шары, которые по неясным причинам оказались на территории Сочинского национального парка, демонтированы, зафиксированный факт нарушения направлен в отдел административной практики, сообщили РИА Новости в нацпарке.
Ранее в соцсетях появилось видео с неизвестными предметами в виде больших шаров, расположенных в лесу Адлерского района Сочи, после которого инспекторы нацпарка организовали проверку. Пользователи и эксперты в ряде СМИ выдвигали разные версии происхождения геометрических фигур, некоторые высказывали предположение о том, что это может быть топливный бак от космической ракеты. Однако, по словам руководителя Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александра Иванова, шары не имеют никакого отношения к космическому пространству, они также не являются памятниками архитектуры курорта, рассказывали в автономной некоммерческой организации по содействию сохранению природного и историко-культурного наследия "Западный Кавказ".
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"В настоящее время инспекторы Кудепстинского участкового лесничества Сочинского национального парка установили, что данные сооружения (шары) находятся в границах нацпарка. Данный факт зафиксирован официально и направлен в отдел административной практики нацпарка для проведения соответствующих мероприятий. Во избежание нарушений природоохранного законодательства силами инспекторов участкового лесничества все шары были демонтированы, и территория нацпарка приведена в надлежащее состояние", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в результате демонтажа было выявлено, что шары выполнены из обычных строительных материалов, металлических прутьев и бетонной смеси.