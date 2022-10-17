https://ria.ru/20221017/shaman-1824649260.html

SHAMAN опроверг слухи об отмене концертов

SHAMAN опроверг слухи об отмене концертов - РИА Новости, 17.10.2022

SHAMAN опроверг слухи об отмене концертов

SHAMAN (Ярослав Дронов) ответил на слухи об отмене концертов. Певец сообщил, что все мероприятия состоятся в назначенные даты. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:55

2022-10-17T16:55

2022-10-17T16:55

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) ответил на слухи об отмене концертов. Певец сообщил, что все мероприятия состоятся в назначенные даты. Кроме того, SHAMAN возмутился информацией о продаже билетов на его концерты по завышенным ценам. Ранее SHAMAN опроверг слухи о выступлении в Германии. Артист объяснил, где было снято видео, которое выдают за его концерт в Европе.

https://ria.ru/20221012/shaman-1823340134.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов)