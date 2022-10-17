https://ria.ru/20221017/shaman-1824649260.html
SHAMAN опроверг слухи об отмене концертов
SHAMAN опроверг слухи об отмене концертов - РИА Новости, 17.10.2022
SHAMAN опроверг слухи об отмене концертов
SHAMAN (Ярослав Дронов) ответил на слухи об отмене концертов. Певец сообщил, что все мероприятия состоятся в назначенные даты. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:55
2022-10-17T16:55
2022-10-17T16:55
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) ответил на слухи об отмене концертов. Певец сообщил, что все мероприятия состоятся в назначенные даты. Кроме того, SHAMAN возмутился информацией о продаже билетов на его концерты по завышенным ценам. Ранее SHAMAN опроверг слухи о выступлении в Германии. Артист объяснил, где было снято видео, которое выдают за его концерт в Европе.
https://ria.ru/20221012/shaman-1823340134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов)
SHAMAN опроверг слухи об отмене концертов
Певец SHAMAN опроверг слухи об отмене концертов и возмутился накрутке цены билетов