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SHAMAN опроверг слухи об отмене концертов - РИА Новости, 17.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221017/shaman-1824649260.html
SHAMAN опроверг слухи об отмене концертов
SHAMAN опроверг слухи об отмене концертов - РИА Новости, 17.10.2022
SHAMAN опроверг слухи об отмене концертов
SHAMAN (Ярослав Дронов) ответил на слухи об отмене концертов. Певец сообщил, что все мероприятия состоятся в назначенные даты. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:55
2022-10-17T16:55
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) ответил на слухи об отмене концертов. Певец сообщил, что все мероприятия состоятся в назначенные даты. Кроме того, SHAMAN возмутился информацией о продаже билетов на его концерты по завышенным ценам. Ранее SHAMAN опроверг слухи о выступлении в Германии. Артист объяснил, где было снято видео, которое выдают за его концерт в Европе.
https://ria.ru/20221012/shaman-1823340134.html
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shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов)
16:55 17.10.2022
 
SHAMAN опроверг слухи об отмене концертов

Певец SHAMAN опроверг слухи об отмене концертов и возмутился накрутке цены билетов

© Sputnik / Перейти в медиабанкПраздничный концерт в честь Дня России в Минске
Праздничный концерт в честь Дня России в Минске
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) ответил на слухи об отмене концертов. Певец сообщил, что все мероприятия состоятся в назначенные даты.

"Ничего не отменяется! Единственная подтвержденная информация о моем гастрольном туре всегда оперативно обновляется на моем сайте", – рассказал артист в своем Telegram-канале.

Кроме того, SHAMAN возмутился информацией о продаже билетов на его концерты по завышенным ценам.
"На моем сайте есть возможность приобретения билетов без накруток", – сообщил певец.
Ранее SHAMAN опроверг слухи о выступлении в Германии. Артист объяснил, где было снято видео, которое выдают за его концерт в Европе.
Певец Shaman
12 октября, 12:54Шоубиз
SHAMAN раскритиковал идею ехать на Евровидение
 
ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
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