https://ria.ru/20221017/serbiya-1824614675.html

Давление на Сербию не прекратят, даже если она введет санкции, заявил Вучич

Давление на Сербию не прекратят, даже если она введет санкции, заявил Вучич - РИА Новости, 17.10.2022

Давление на Сербию не прекратят, даже если она введет санкции, заявил Вучич

Внешнее давление на Сербию не прекратится даже в случае введения санкций в отношении России, следующим требованием Запада станет признание независимости... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:56

2022-10-17T14:56

2022-10-17T14:56

в мире

александр вучич

сербия

россия

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Внешнее давление на Сербию не прекратится даже в случае введения санкций в отношении России, следующим требованием Запада станет признание независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич.Глава сербского государства выступил в понедельник на 20-летии Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Со сцены в зале с приглушенным освещением он обратился к сотрудникам спецслужбы. По словам Вучича, Белград в последние недели "как Касабланка"."Когда у нас гости из России, выявляем тех из западных спецслужб, кто следит за каждым их шагом. Когда у нас гости с Запада, тогда тех других, кто за ними следит. И это говорит о том, насколько все интересуются не только друг другом, но и этой частью земли, которую бы мы хотели сохранить для себя и для поколений", - указал сербский лидер, трансляцию вело агентство Танюг. Он отметил, что "с одинаковой невыносимой легкостью поверхностности и безответственности" выступают партнеры со всего мира."Если Сербия скажет – завтра вводим санкции против России, нас пять-шесть дней одобряюще похлопают по плечу, пока же это служит как палка, которой нас бьют на всех форумах. Не смеют того, кто больше и сильнее, но могут малую Сербию, и будут с нами делать все то, за что обвиняют РФ по отношению к другим. А через несколько дней поверьте, спросят – вы за будущее, хотите ли быть на правильной стороне истории? Это значит быть на их стороне все время, отречься от Косово и Метохии, тогда, мол, получите малый подарок, но не скажут какой", - подчеркнул Вучич. Согласно его мнению, никто сейчас не угрожает ему на посту президента, но "угрожают не скрываясь всей нашей стране и ее сохранению"."Требуют ввести санкции, потому что им мешает страна, которая высовывается, хочет иметь право на свое мнение, ничего больше. Никому не угрожает, ни на кого не напала, своей ногой не наступила на чужую землю, а Косово и Метохия никогда не была чужой землей. Мы ни на кого не нападали, но были наказаны более жестоко, чем Ирак и Афганистан… Многие на Востоке будут смотреть, чтобы мы были глубже вовлечены в проблемы, потому, когда еще у одной страны проблемы, им легче, а о лицемерии тех с Запада даже не говорю", - подытожил президент Сербии.

https://ria.ru/20221016/serbiya-1824440349.html

https://ria.ru/20221012/serbiya-1823531676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр вучич, сербия, россия, санкции в отношении россии