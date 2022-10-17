https://ria.ru/20221017/serbiya-1824542814.html

Сербии необходимо выбрать Россию или ЕС, заявил эксперт

Сербии необходимо выбрать Россию или ЕС, заявил эксперт - РИА Новости, 17.10.2022

Сербии необходимо выбрать Россию или ЕС, заявил эксперт

Политическое руководство Сербии должно выработать четкую политическую позицию по санкциям против России, поскольку "усидеть на двух стульях" в сложившейся... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:05

2022-10-17T11:05

2022-10-17T11:05

александр вучич

сербия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

брюссель

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Политическое руководство Сербии должно выработать четкую политическую позицию по санкциям против России, поскольку "усидеть на двух стульях" в сложившейся ситуации не удастся, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД России Николай Топорнин.Сербский президент Александр Вучич по итогам встречи с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре заявил, что прогрессом Сербии на пути евроинтеграции для Брюсселя стали бы ежедневное осуждение Белградом России и введение санкций против РФ. При этом ранее сербский президент многократно отмечал, что сербы не будут вводить санкции против России, пока смогут выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб."У Сербии такая сложная ситуация: с одной стороны, сохранить хорошие отношения с Россией, но при этом оказаться в составе Европейского Союза. Такая задача, она очень сложно решаемая с практической точки зрения. Здесь в политике руководства Сербии должна быть четкая определенность, потому что так вот они далеко не уедут", - сказал эксперт.По его словам, отношения Сербии с Россией с точки зрения применения санационных мер - это такая "лакмусовая бумажка"."Получается так, что если вы (Сербия) хотите вступать в ЕС, вы должны присоединиться к механизму внешней политики. Не может быть такого, что все двадцать семь государств за санкции, предположим, а одна Сербия - против. Откровенно говоря, Сербию могут и не принимать, если она будет настаивать на особых отношениях с Россией, потому что тогда порушится весь санкционный механизм. Поэтому европейцы ставят вопрос об этом: если вы хотите и стремитесь в ЕС, то вам нужно поддерживать санкции",- добавил он.Эксперт подчеркнул, что сохранить традиционно добрые отношения с РФ при активном стремлении в ЕС Сербии удастся только в том случае, если отношения России и Евросоюза наладятся.

https://ria.ru/20221017/davlenie-1824495907.html

https://ria.ru/20221016/serbiya-1824440349.html

https://ria.ru/20221015/evrosoyuz-1824149385.html

сербия

россия

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александр вучич, сербия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель