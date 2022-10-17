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Сербии необходимо выбрать Россию или ЕС, заявил эксперт - РИА Новости, 17.10.2022
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Сербии необходимо выбрать Россию или ЕС, заявил эксперт
Сербии необходимо выбрать Россию или ЕС, заявил эксперт - РИА Новости, 17.10.2022
Сербии необходимо выбрать Россию или ЕС, заявил эксперт
Политическое руководство Сербии должно выработать четкую политическую позицию по санкциям против России, поскольку "усидеть на двух стульях" в сложившейся... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:05
2022-10-17T11:05
александр вучич
сербия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
брюссель
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Политическое руководство Сербии должно выработать четкую политическую позицию по санкциям против России, поскольку "усидеть на двух стульях" в сложившейся ситуации не удастся, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД России Николай Топорнин.Сербский президент Александр Вучич по итогам встречи с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре заявил, что прогрессом Сербии на пути евроинтеграции для Брюсселя стали бы ежедневное осуждение Белградом России и введение санкций против РФ. При этом ранее сербский президент многократно отмечал, что сербы не будут вводить санкции против России, пока смогут выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб."У Сербии такая сложная ситуация: с одной стороны, сохранить хорошие отношения с Россией, но при этом оказаться в составе Европейского Союза. Такая задача, она очень сложно решаемая с практической точки зрения. Здесь в политике руководства Сербии должна быть четкая определенность, потому что так вот они далеко не уедут", - сказал эксперт.По его словам, отношения Сербии с Россией с точки зрения применения санационных мер - это такая "лакмусовая бумажка"."Получается так, что если вы (Сербия) хотите вступать в ЕС, вы должны присоединиться к механизму внешней политики. Не может быть такого, что все двадцать семь государств за санкции, предположим, а одна Сербия - против. Откровенно говоря, Сербию могут и не принимать, если она будет настаивать на особых отношениях с Россией, потому что тогда порушится весь санкционный механизм. Поэтому европейцы ставят вопрос об этом: если вы хотите и стремитесь в ЕС, то вам нужно поддерживать санкции",- добавил он.Эксперт подчеркнул, что сохранить традиционно добрые отношения с РФ при активном стремлении в ЕС Сербии удастся только в том случае, если отношения России и Евросоюза наладятся.
https://ria.ru/20221017/davlenie-1824495907.html
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александр вучич, сербия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель
Александр Вучич, Сербия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Брюссель
11:05 17.10.2022
 
Сербии необходимо выбрать Россию или ЕС, заявил эксперт

Доцент Топорнин: Сербия должна выработать четкую политику по санкциям против России

© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Политическое руководство Сербии должно выработать четкую политическую позицию по санкциям против России, поскольку "усидеть на двух стульях" в сложившейся ситуации не удастся, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД России Николай Топорнин.
Сербский президент Александр Вучич по итогам встречи с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре заявил, что прогрессом Сербии на пути евроинтеграции для Брюсселя стали бы ежедневное осуждение Белградом России и введение санкций против РФ. При этом ранее сербский президент многократно отмечал, что сербы не будут вводить санкции против России, пока смогут выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб.
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"У Сербии такая сложная ситуация: с одной стороны, сохранить хорошие отношения с Россией, но при этом оказаться в составе Европейского Союза. Такая задача, она очень сложно решаемая с практической точки зрения. Здесь в политике руководства Сербии должна быть четкая определенность, потому что так вот они далеко не уедут", - сказал эксперт.
По его словам, отношения Сербии с Россией с точки зрения применения санационных мер - это такая "лакмусовая бумажка".
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"Получается так, что если вы (Сербия) хотите вступать в ЕС, вы должны присоединиться к механизму внешней политики. Не может быть такого, что все двадцать семь государств за санкции, предположим, а одна Сербия - против. Откровенно говоря, Сербию могут и не принимать, если она будет настаивать на особых отношениях с Россией, потому что тогда порушится весь санкционный механизм. Поэтому европейцы ставят вопрос об этом: если вы хотите и стремитесь в ЕС, то вам нужно поддерживать санкции",- добавил он.
Эксперт подчеркнул, что сохранить традиционно добрые отношения с РФ при активном стремлении в ЕС Сербии удастся только в том случае, если отношения России и Евросоюза наладятся.
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