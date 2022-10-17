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Замглавы МИД и представители ООН обсудили реализацию продуктовой сделки - РИА Новости, 17.10.2022
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Замглавы МИД и представители ООН обсудили реализацию продуктовой сделки
Замглавы МИД и представители ООН обсудили реализацию продуктовой сделки - РИА Новости, 17.10.2022
Замглавы МИД и представители ООН обсудили реализацию продуктовой сделки
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители ООН развернуто обсудили реализацию продуктовой сделки и необходимость доставки зерна с удобрениями в... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:23
2022-10-17T20:23
россия
африка
азия
оон
здоровье - общество
сергей вершинин
антониу гутерреш
мартин гриффитс
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители ООН развернуто обсудили реализацию продуктовой сделки и необходимость доставки зерна с удобрениями в развивающиеся страны, сообщил МИД РФ."Состоялся развернутый обмен мнениями по вопросам реализации "зерновой сделки", предложенной генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем в интересах преодоления кризисных явлений в сфере глобальной продовольственной безопасности. С акцентом на "пакетный" характер достигнутых в Стамбуле 22 июля договоренностей подчеркивалась важность обеспечения их полного и взаимоувязанного выполнения – "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия (истекает 18 ноября) и российско-ооновского Меморандума по нормализации отечественного экспорта удобрений и сельхозпродукции (рассчитан на 3 года)", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Кроме того, с российской стороны была особо отмечена необходимость налаживания устойчивых поставок зерна и удобрений, прежде всего, в наиболее нуждающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки как наиболее уязвимые с точки зрения угроз голода и поддержания продовольственной безопасности.Ранее сообщалось, что переговоры замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по зерновой сделке продолжались более 2,5 часа. Обсуждение проходило в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке.
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россия, африка, азия, оон, здоровье - общество, сергей вершинин, антониу гутерреш, мартин гриффитс, стамбул
Россия, Африка, Азия, ООН, Здоровье - Общество, Сергей Вершинин, Антониу Гутерреш, Мартин Гриффитс, Стамбул
20:23 17.10.2022
 
Замглавы МИД и представители ООН обсудили реализацию продуктовой сделки

Замглавы МИД Вершинин и представители ООН обсудили реализацию продуктовой сделки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители ООН развернуто обсудили реализацию продуктовой сделки и необходимость доставки зерна с удобрениями в развивающиеся страны, сообщил МИД РФ.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по вопросам реализации "зерновой сделки", предложенной генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем в интересах преодоления кризисных явлений в сфере глобальной продовольственной безопасности. С акцентом на "пакетный" характер достигнутых в Стамбуле 22 июля договоренностей подчеркивалась важность обеспечения их полного и взаимоувязанного выполнения – "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия (истекает 18 ноября) и российско-ооновского Меморандума по нормализации отечественного экспорта удобрений и сельхозпродукции (рассчитан на 3 года)", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Кроме того, с российской стороны была особо отмечена необходимость налаживания устойчивых поставок зерна и удобрений, прежде всего, в наиболее нуждающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки как наиболее уязвимые с точки зрения угроз голода и поддержания продовольственной безопасности.
Ранее сообщалось, что переговоры замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по зерновой сделке продолжались более 2,5 часа. Обсуждение проходило в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке.
Пшеница в Киевской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 17:22
Украина экспортировала в Польшу около одного миллиона тонн зерна с февраля
 
РоссияАфрикаАзияООНЗдоровье - ОбществоСергей ВершининАнтониу ГутеррешМартин ГриффитсСтамбул
 
 
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