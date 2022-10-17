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Замглавы МИД и представители ООН обсудили реализацию продуктовой сделки

Замглавы МИД и представители ООН обсудили реализацию продуктовой сделки - РИА Новости, 17.10.2022

Замглавы МИД и представители ООН обсудили реализацию продуктовой сделки

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители ООН развернуто обсудили реализацию продуктовой сделки и необходимость доставки зерна с удобрениями в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T20:23

2022-10-17T20:23

2022-10-17T20:23

россия

африка

азия

оон

здоровье - общество

сергей вершинин

антониу гутерреш

мартин гриффитс

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители ООН развернуто обсудили реализацию продуктовой сделки и необходимость доставки зерна с удобрениями в развивающиеся страны, сообщил МИД РФ."Состоялся развернутый обмен мнениями по вопросам реализации "зерновой сделки", предложенной генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем в интересах преодоления кризисных явлений в сфере глобальной продовольственной безопасности. С акцентом на "пакетный" характер достигнутых в Стамбуле 22 июля договоренностей подчеркивалась важность обеспечения их полного и взаимоувязанного выполнения – "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия (истекает 18 ноября) и российско-ооновского Меморандума по нормализации отечественного экспорта удобрений и сельхозпродукции (рассчитан на 3 года)", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Кроме того, с российской стороны была особо отмечена необходимость налаживания устойчивых поставок зерна и удобрений, прежде всего, в наиболее нуждающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки как наиболее уязвимые с точки зрения угроз голода и поддержания продовольственной безопасности.Ранее сообщалось, что переговоры замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по зерновой сделке продолжались более 2,5 часа. Обсуждение проходило в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке.

https://ria.ru/20221017/zerno-1824663192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, африка, азия, оон, здоровье - общество, сергей вершинин, антониу гутерреш, мартин гриффитс, стамбул