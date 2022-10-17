Замглавы МИД и представители ООН обсудили реализацию продуктовой сделки
Замглавы МИД Вершинин и представители ООН обсудили реализацию продуктовой сделки
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители ООН развернуто обсудили реализацию продуктовой сделки и необходимость доставки зерна с удобрениями в развивающиеся страны, сообщил МИД РФ.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по вопросам реализации "зерновой сделки", предложенной генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем в интересах преодоления кризисных явлений в сфере глобальной продовольственной безопасности. С акцентом на "пакетный" характер достигнутых в Стамбуле 22 июля договоренностей подчеркивалась важность обеспечения их полного и взаимоувязанного выполнения – "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия (истекает 18 ноября) и российско-ооновского Меморандума по нормализации отечественного экспорта удобрений и сельхозпродукции (рассчитан на 3 года)", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Кроме того, с российской стороны была особо отмечена необходимость налаживания устойчивых поставок зерна и удобрений, прежде всего, в наиболее нуждающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки как наиболее уязвимые с точки зрения угроз голода и поддержания продовольственной безопасности.
Ранее сообщалось, что переговоры замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по зерновой сделке продолжались более 2,5 часа. Обсуждение проходило в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке.