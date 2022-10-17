https://ria.ru/20221017/sdelka-1824492844.html

Турецкий министр заявил о пользе зерновой сделки

Турецкий министр заявил о пользе зерновой сделки - РИА Новости, 17.10.2022

Турецкий министр заявил о пользе зерновой сделки

Продуктовая сделка могла бы стать моделью для решения других проблем, вызванных украинских кризисом, считает министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T04:32

2022-10-17T04:32

2022-10-17T04:34

хулуси акар

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

украина

турция

оон

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АНКАРА, 17 окт – РИА Новости. Продуктовая сделка могла бы стать моделью для решения других проблем, вызванных украинских кризисом, считает министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Акар вместе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым побывал в штабе Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в Стамбуле в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины."Стороны смогли сесть за стол переговоров благодаря Черноморской инициативе. В Анкаре выражают надежду на то, что впредь проделанная работа станет моделью для решения и других проблем", - приводит слова Акара агентство Anadolu.Министр привлек внимание к тому, что всего за три месяца после подписания зерновой сделки порты Украины покинули 345 судов, которые вывезли более 7,7 миллиона тонн агропродукции. "Это очень хороший результат", - сказал глава турецкого оборонного ведомства, поблагодарив за вклад все заинтересованные стороны.Акар также отметил усилия президента Турции Реджепа Эрдогана по незамедлительному прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем.По словам министра, продуктом сбалансированной политики Анкары стала не только зерновая сделка, но обмен пленными между РФ и Украиной."Наша цель - продолжать работать в направлении незамедлительного урегулирования конфликта мирным путем и способом, двигаться в этом направлении, способствовать снижению напряженности и доставлять гумпомощь нуждающимся, избежав каких-либо сбоев", - сказал он.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.

https://ria.ru/20221015/zerno-1824253333.html

https://ria.ru/20220929/zerno-1820458681.html

https://ria.ru/20221013/putin-1823792856.html

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хулуси акар, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, украина, турция, оон