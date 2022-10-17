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Давление Запада на Сербию противоречит международному праву, заявил Грушко - РИА Новости, 17.10.2022
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Давление Запада на Сербию противоречит международному праву, заявил Грушко
Давление Запада на Сербию противоречит международному праву, заявил Грушко - РИА Новости, 17.10.2022
Давление Запада на Сербию противоречит международному праву, заявил Грушко
Давление Запада на Сербию с целью принудить ее поддержать санкции в отношении России беспринципно, неприемлемо и противоречит международному праву, заявил... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T23:55
2022-10-17T23:55
александр грушко
александр вулин
хорватия
россия
сербия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Давление Запада на Сербию с целью принудить ее поддержать санкции в отношении России беспринципно, неприемлемо и противоречит международному праву, заявил радиостанции Sputnik заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко."Здесь никакой реальной политики нет, а есть желание наказать Сербию за строптивость, за ее принципиальную позицию, за то, что Сербия отстаивает свои национальные интересы. Мы видим, что они уже перешли черту, потому что санкции против России незаконны, это совершенно очевидно, их введено порядка 12 тысяч, но сейчас они вводят против нас санкции таким образом, чтобы уже непосредственно наказывать Сербию, лишая ее доступа к российской нефти", - указал замглавы МИД РФ."Они делают и всякие другие вещи, которые абсолютно не красят "демократический" Запад, который все время говорит о некотором порядке, основанном на правилах, но своими действиями буквально топчет международное право. То, что делается в отношении Сербии, не только аморально и безнравственно, но и противоречит международному праву, и этот нажим абсолютно беспринципный и неприемлемый, так в цивилизованном обществе межгосударственные дела не ведут", - подчеркнул российский дипломат.ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Глава МВД Сербии Александр Вулин отмечал, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.
https://ria.ru/20220929/serbiya-1820428199.html
https://ria.ru/20221017/serbiya-1824614675.html
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александр грушко, александр вулин, хорватия, россия, сербия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Александр Грушко, Александр Вулин, Хорватия, Россия, Сербия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
23:55 17.10.2022
 
Давление Запада на Сербию противоречит международному праву, заявил Грушко

Замминистра Грушко: давление Запада на Сербию противоречит международному праву

CC BY-SA 3.0 / Boris Dimitrov / Здание парламента Сербии
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
CC BY-SA 3.0 / Boris Dimitrov /
Здание парламента Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Давление Запада на Сербию с целью принудить ее поддержать санкции в отношении России беспринципно, неприемлемо и противоречит международному праву, заявил радиостанции Sputnik заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"Здесь никакой реальной политики нет, а есть желание наказать Сербию за строптивость, за ее принципиальную позицию, за то, что Сербия отстаивает свои национальные интересы. Мы видим, что они уже перешли черту, потому что санкции против России незаконны, это совершенно очевидно, их введено порядка 12 тысяч, но сейчас они вводят против нас санкции таким образом, чтобы уже непосредственно наказывать Сербию, лишая ее доступа к российской нефти", - указал замглавы МИД РФ.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 18:47
Глава МВД Сербии заявил, что его страна — не резервация США
"Они делают и всякие другие вещи, которые абсолютно не красят "демократический" Запад, который все время говорит о некотором порядке, основанном на правилах, но своими действиями буквально топчет международное право. То, что делается в отношении Сербии, не только аморально и безнравственно, но и противоречит международному праву, и этот нажим абсолютно беспринципный и неприемлемый, так в цивилизованном обществе межгосударственные дела не ведут", - подчеркнул российский дипломат.
ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Глава МВД Сербии Александр Вулин отмечал, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
14:56
Давление на Сербию не прекратят, даже если она введет санкции, заявил Вучич
 
Александр ГрушкоАлександр ВулинХорватияРоссияСербияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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