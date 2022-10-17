https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824750941.html

Журналист Клейменов о санкциях Канады: Родину на жвачку никто не меняет

Журналист Клейменов о санкциях Канады: Родину на жвачку никто не меняет - РИА Новости, 17.10.2022

Журналист Клейменов о санкциях Канады: Родину на жвачку никто не меняет

Журналист Кирилл Клейменов, комментируя введение против него санкций, заявил РИА Новости, что Родину на жвачку никто не меняет, а санкции Канады его "мало... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T23:22

2022-10-17T23:22

2022-10-17T23:22

кирилл клейменов

канада

тина канделаки

михаил леонтьев

роснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152225/18/1522251889_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_4f3868e8b032d92f9d52e892d6b08c1d.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Журналист Кирилл Клейменов, комментируя введение против него санкций, заявил РИА Новости, что Родину на жвачку никто не меняет, а санкции Канады его "мало волнуют".Ранее Канада расширила список санкций в отношении российских граждан, в него вошли исполняющая обязанности директора канала ТНТ Тина Канделаки, телеведущая "России 1" Наиля Аскер-заде, а также спортивный комментатор и советник гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Губерниева. Кроме того, страна ввела санкции против корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, заместителя гендиректора "Первого канала" телеведущего Кирилла Клейменова, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева."Меня вообще мало волнует, что там Канада вводит. Я не интересуюсь этим совершенно. Родину на жвачку никто не меняет, не продает", - сказал Клейменов.

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824750185.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кирилл клейменов, канада, тина канделаки, михаил леонтьев, роснефть