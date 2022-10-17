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Журналист Клейменов о санкциях Канады: Родину на жвачку никто не меняет - РИА Новости, 17.10.2022
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https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824750941.html
Журналист Клейменов о санкциях Канады: Родину на жвачку никто не меняет
Журналист Клейменов о санкциях Канады: Родину на жвачку никто не меняет - РИА Новости, 17.10.2022
Журналист Клейменов о санкциях Канады: Родину на жвачку никто не меняет
Журналист Кирилл Клейменов, комментируя введение против него санкций, заявил РИА Новости, что Родину на жвачку никто не меняет, а санкции Канады его "мало... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T23:22
2022-10-17T23:22
кирилл клейменов
канада
тина канделаки
михаил леонтьев
роснефть
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Журналист Кирилл Клейменов, комментируя введение против него санкций, заявил РИА Новости, что Родину на жвачку никто не меняет, а санкции Канады его "мало волнуют".Ранее Канада расширила список санкций в отношении российских граждан, в него вошли исполняющая обязанности директора канала ТНТ Тина Канделаки, телеведущая "России 1" Наиля Аскер-заде, а также спортивный комментатор и советник гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Губерниева. Кроме того, страна ввела санкции против корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, заместителя гендиректора "Первого канала" телеведущего Кирилла Клейменова, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева."Меня вообще мало волнует, что там Канада вводит. Я не интересуюсь этим совершенно. Родину на жвачку никто не меняет, не продает", - сказал Клейменов.
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кирилл клейменов, канада, тина канделаки, михаил леонтьев, роснефть
Кирилл Клейменов, Канада, Тина Канделаки, Михаил Леонтьев, Роснефть
23:22 17.10.2022
 
Журналист Клейменов о санкциях Канады: Родину на жвачку никто не меняет

Журналист Клейменов заявил, что его не волнует, какие санкции против него вводит Канада

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкТелеведущий Первого канала Кирилл Клейменов
Телеведущий Первого канала Кирилл Клейменов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Телеведущий Первого канала Кирилл Клейменов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Журналист Кирилл Клейменов, комментируя введение против него санкций, заявил РИА Новости, что Родину на жвачку никто не меняет, а санкции Канады его "мало волнуют".
Ранее Канада расширила список санкций в отношении российских граждан, в него вошли исполняющая обязанности директора канала ТНТ Тина Канделаки, телеведущая "России 1" Наиля Аскер-заде, а также спортивный комментатор и советник гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Губерниева. Кроме того, страна ввела санкции против корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, заместителя гендиректора "Первого канала" телеведущего Кирилла Клейменова, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева.
"Меня вообще мало волнует, что там Канада вводит. Я не интересуюсь этим совершенно. Родину на жвачку никто не меняет, не продает", - сказал Клейменов.
Телеведущая Мария Ситтель - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 23:13
Телеведущую Ситтель не расстроило внесение ее в санкционный список Канады
 
Кирилл КлейменовКанадаТина КанделакиМихаил ЛеонтьевРоснефть
 
 
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