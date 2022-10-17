https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824750185.html

Телеведущую Ситтель не расстроило внесение ее в санкционный список Канады

Телеведущую Ситтель не расстроило внесение ее в санкционный список Канады - РИА Новости, 17.10.2022

Телеведущую Ситтель не расстроило внесение ее в санкционный список Канады

Телеведущая Мария Ситтель заявила РИА Новости, что не расстроилась из-за решения властей Канады внести ее в санкционный список. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T23:13

2022-10-17T23:13

2022-10-17T23:13

тина канделаки

канада

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732172880_0:199:2037:1345_1920x0_80_0_0_773ab7c7dd4eda116e0ae1cf64b7a766.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телеведущая Мария Ситтель заявила РИА Новости, что не расстроилась из-за решения властей Канады внести ее в санкционный список.Канада включила ряд российских журналистов в новый список санкций. В числе прочих меры коснулись исполняющей обязанности директора канала ТНТ Тины Канделаки, телеведущей "России 1" Наили Аскер-заде, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также спортивного комментатора и советника гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Губерниева."Я укладываю детей - и вообще, мне как-то до Канады очень далеко. Внесли значит внесли, посчитали это нужным. Я не расстроилась", - сказала Ситтель.

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824749238.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тина канделаки, канада, в мире