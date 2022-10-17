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Телеведущую Ситтель не расстроило внесение ее в санкционный список Канады - РИА Новости, 17.10.2022
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Телеведущую Ситтель не расстроило внесение ее в санкционный список Канады
Телеведущую Ситтель не расстроило внесение ее в санкционный список Канады - РИА Новости, 17.10.2022
Телеведущую Ситтель не расстроило внесение ее в санкционный список Канады
Телеведущая Мария Ситтель заявила РИА Новости, что не расстроилась из-за решения властей Канады внести ее в санкционный список. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T23:13
2022-10-17T23:13
тина канделаки
канада
в мире
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телеведущая Мария Ситтель заявила РИА Новости, что не расстроилась из-за решения властей Канады внести ее в санкционный список.Канада включила ряд российских журналистов в новый список санкций. В числе прочих меры коснулись исполняющей обязанности директора канала ТНТ Тины Канделаки, телеведущей "России 1" Наили Аскер-заде, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также спортивного комментатора и советника гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Губерниева."Я укладываю детей - и вообще, мне как-то до Канады очень далеко. Внесли значит внесли, посчитали это нужным. Я не расстроилась", - сказала Ситтель.
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тина канделаки, канада, в мире
Тина Канделаки, Канада, В мире
23:13 17.10.2022
 
Телеведущую Ситтель не расстроило внесение ее в санкционный список Канады

Телеведущую Ситтель не расстроило решение Канады внести ее в санкционный список

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкТелеведущая Мария Ситтель
Телеведущая Мария Ситтель - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Телеведущая Мария Ситтель. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телеведущая Мария Ситтель заявила РИА Новости, что не расстроилась из-за решения властей Канады внести ее в санкционный список.
Канада включила ряд российских журналистов в новый список санкций. В числе прочих меры коснулись исполняющей обязанности директора канала ТНТ Тины Канделаки, телеведущей "России 1" Наили Аскер-заде, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также спортивного комментатора и советника гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Губерниева.
"Я укладываю детей - и вообще, мне как-то до Канады очень далеко. Внесли значит внесли, посчитали это нужным. Я не расстроилась", - сказала Ситтель.
Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
23:10
Комментатор Губерниев назвал решение Канады о санкциях уроком для себя
 
Тина КанделакиКанадаВ мире
 
 
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