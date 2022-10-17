https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824750185.html
Телеведущую Ситтель не расстроило внесение ее в санкционный список Канады
Телеведущую Ситтель не расстроило внесение ее в санкционный список Канады - РИА Новости, 17.10.2022
Телеведущую Ситтель не расстроило внесение ее в санкционный список Канады
Телеведущая Мария Ситтель заявила РИА Новости, что не расстроилась из-за решения властей Канады внести ее в санкционный список. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T23:13
2022-10-17T23:13
2022-10-17T23:13
тина канделаки
канада
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732172880_0:199:2037:1345_1920x0_80_0_0_773ab7c7dd4eda116e0ae1cf64b7a766.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телеведущая Мария Ситтель заявила РИА Новости, что не расстроилась из-за решения властей Канады внести ее в санкционный список.Канада включила ряд российских журналистов в новый список санкций. В числе прочих меры коснулись исполняющей обязанности директора канала ТНТ Тины Канделаки, телеведущей "России 1" Наили Аскер-заде, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также спортивного комментатора и советника гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Губерниева."Я укладываю детей - и вообще, мне как-то до Канады очень далеко. Внесли значит внесли, посчитали это нужным. Я не расстроилась", - сказала Ситтель.
https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824749238.html
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732172880_0:8:2037:1536_1920x0_80_0_0_208bd655dc6e1b300cf3ced53191252f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тина канделаки, канада, в мире
Тина Канделаки, Канада, В мире
Телеведущую Ситтель не расстроило внесение ее в санкционный список Канады
Телеведущую Ситтель не расстроило решение Канады внести ее в санкционный список