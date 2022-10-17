https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824749238.html
Комментатор Губерниев назвал решение Канады о санкциях уроком для себя
Комментатор Губерниев назвал решение Канады о санкциях уроком для себя - РИА Новости, 17.10.2022
Комментатор Губерниев назвал решение Канады о санкциях уроком для себя
Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил РИА Новости, что решение Канады внести его в санкционный список послужит ему уроком — недостаточно за них... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T23:10
2022-10-17T23:10
2022-10-17T23:13
спорт
олимпийские игры
антониу гуттереш
дмитрий губерниев
тина канделаки
канада
оон
в мире
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил РИА Новости, что решение Канады внести его в санкционный список послужит ему уроком — недостаточно за них болел, и "канадцы обиделись", об этом "безжалостном решении" он пообещал написать генсеку ООН Антониу Гуттерешу.Канада включила ряд российских журналистов в новый список санкций. В числе прочих меры коснулись исполняющей обязанности директора канала ТНТ Тины Канделаки, телеведущей "России 1" Наили Аскер-заде, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также спортивного комментатора и советника гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Губерниева."Это мне большим послужит уроком, потому что я очень люблю Канаду, всегда с удовольствием туда приезжал и, видимо, я недостаточно поддерживал канадский спорт. Я уж даже не говорю про канадский хоккей. Но в принципе когда побеждала, например, одна из сестричек Кроуфорд на Олимпийских играх, а я комментировал ее забег, я недостаточно сильно за нее болел. Недостаточно сильно поддерживал канадский биатлон, хотя про Канаду я рассказывал значительно больше, чем любой европейский комментатор биатлонный… Оказалось, что я это делал мало, недостаточно, и канадцы за это на меня обиделись", — сказал Губерниев."Я очень надеюсь, что канадцы быстро признают свою ошибку, извинятся и выкинут меня из этого списка, потому что я всегда был горячим поклонником Канады, канадского спорта и…, настаиваю, что они это должны сделать в самое ближайшее время. Попробую написать про их безжалостное решение Антонио Гуттерешу, генсеку ООН", — добавил он.
https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824732680.html
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спорт, олимпийские игры, антониу гуттереш, дмитрий губерниев, тина канделаки, канада, оон, в мире
Спорт, Олимпийские игры, Антониу Гуттереш, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, Канада, ООН, В мире
23:10 17.10.2022 (обновлено: 23:13 17.10.2022)
Комментатор Губерниев назвал решение Канады о санкциях уроком для себя
Комментатор Губерниев назвал решение Канады о санкциях уроком для себя: мало за них болел
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил РИА Новости, что решение Канады внести его в санкционный список послужит ему уроком — недостаточно за них болел, и "канадцы обиделись", об этом "безжалостном решении" он пообещал написать генсеку ООН Антониу Гуттерешу.
Канада включила ряд российских журналистов в новый список санкций. В числе прочих меры коснулись исполняющей обязанности директора канала ТНТ Тины Канделаки
, телеведущей "России 1" Наили Аскер-заде, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также спортивного комментатора и советника гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Губерниева.
"Это мне большим послужит уроком, потому что я очень люблю Канаду, всегда с удовольствием туда приезжал и, видимо, я недостаточно поддерживал канадский спорт. Я уж даже не говорю про канадский хоккей. Но в принципе когда побеждала, например, одна из сестричек Кроуфорд на Олимпийских играх, а я комментировал ее забег, я недостаточно сильно за нее болел. Недостаточно сильно поддерживал канадский биатлон, хотя про Канаду я рассказывал значительно больше, чем любой европейский комментатор биатлонный… Оказалось, что я это делал мало, недостаточно, и канадцы за это на меня обиделись", — сказал Губерниев.
"Я очень надеюсь, что канадцы быстро признают свою ошибку, извинятся и выкинут меня из этого списка, потому что я всегда был горячим поклонником Канады, канадского спорта и…, настаиваю, что они это должны сделать в самое ближайшее время. Попробую написать про их безжалостное решение Антонио Гуттерешу, генсеку ООН", — добавил он.