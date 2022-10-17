https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824749238.html

Комментатор Губерниев назвал решение Канады о санкциях уроком для себя

Комментатор Губерниев назвал решение Канады о санкциях уроком для себя - РИА Новости, 17.10.2022

Комментатор Губерниев назвал решение Канады о санкциях уроком для себя

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил РИА Новости, что решение Канады внести его в санкционный список послужит ему уроком — недостаточно за них... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T23:10

2022-10-17T23:10

2022-10-17T23:13

спорт

олимпийские игры

антониу гуттереш

дмитрий губерниев

тина канделаки

канада

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817824154_0:0:3333:1875_1920x0_80_0_0_3fdefae0890871d795f4573e5ecf866c.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил РИА Новости, что решение Канады внести его в санкционный список послужит ему уроком — недостаточно за них болел, и "канадцы обиделись", об этом "безжалостном решении" он пообещал написать генсеку ООН Антониу Гуттерешу.Канада включила ряд российских журналистов в новый список санкций. В числе прочих меры коснулись исполняющей обязанности директора канала ТНТ Тины Канделаки, телеведущей "России 1" Наили Аскер-заде, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также спортивного комментатора и советника гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Губерниева."Это мне большим послужит уроком, потому что я очень люблю Канаду, всегда с удовольствием туда приезжал и, видимо, я недостаточно поддерживал канадский спорт. Я уж даже не говорю про канадский хоккей. Но в принципе когда побеждала, например, одна из сестричек Кроуфорд на Олимпийских играх, а я комментировал ее забег, я недостаточно сильно за нее болел. Недостаточно сильно поддерживал канадский биатлон, хотя про Канаду я рассказывал значительно больше, чем любой европейский комментатор биатлонный… Оказалось, что я это делал мало, недостаточно, и канадцы за это на меня обиделись", — сказал Губерниев."Я очень надеюсь, что канадцы быстро признают свою ошибку, извинятся и выкинут меня из этого списка, потому что я всегда был горячим поклонником Канады, канадского спорта и…, настаиваю, что они это должны сделать в самое ближайшее время. Попробую написать про их безжалостное решение Антонио Гуттерешу, генсеку ООН", — добавил он.

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824732680.html

https://ria.ru/20221017/kritika-1824488225.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, олимпийские игры, антониу гуттереш, дмитрий губерниев, тина канделаки, канада, оон, в мире