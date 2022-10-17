https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824732680.html

Канада расширила антироссийский список санкций

Канада расширила антироссийский список санкций - РИА Новости, 17.10.2022

Канада расширила антироссийский список санкций

Канада расширила санкции против России, добавив в список еще 34 физических лица и одно юрлицо, говорится в заявлении на сайте правительства страны. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T21:29

2022-10-17T21:29

2022-10-17T23:04

канада

роснефть

россия

тина канделаки

кирилл клейменов

михаил леонтьев

сергей безруков

владимир мединский

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Канада расширила санкции против России, добавив в список еще 34 физических лица и одно юрлицо, говорится в заявлении на сайте правительства страны."Канада внесла дополнения... чтобы добавить еще 34 физических лица и одно юрлицо", - говорится в заявлении.По утверждению канадских властей, попавшие под новые санкции лица "распространяют дезинформацию".Под новые санкции попал помощник президента Владимир Мединский.Кроме того, в санкционный список были добавлены актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов и Николай Чиндяйкин.Меры коснулись, в числе прочих, исполняющей обязанности директора канала ТНТ Тины Канделаки, телеведущей "России 1" Наили Аскер-заде, а также спортивного комментатора и советника гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Губерниева.Кроме того, страна ввела санкции против корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, заместителя гендиректора "Первого канала" телеведущего Кирилла Клейменова, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева.Канадские санкции также были введены против управляющего директора компании "ОДК-Сатурн" Виктора Полякова.

https://ria.ru/20221015/kanada-1824261904.html

https://ria.ru/20221012/ugrozy-1823303244.html

https://ria.ru/20221015/obvinenie-1824318464.html

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канада, роснефть, россия, тина канделаки, кирилл клейменов, михаил леонтьев, сергей безруков, владимир мединский, владимир машков