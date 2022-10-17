21:29 17.10.2022 (обновлено: 23:04 17.10.2022)
Канада расширила антироссийский список санкций
Правительство Канады расширило список санкций, добавив 34 физлица и одно юрлицо из России
© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Канада расширила санкции против России, добавив в список еще 34 физических лица и одно юрлицо, говорится в заявлении на сайте правительства страны.
"Канада внесла дополнения... чтобы добавить еще 34 физических лица и одно юрлицо", - говорится в заявлении.
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По утверждению канадских властей, попавшие под новые санкции лица "распространяют дезинформацию".
Под новые санкции попал помощник президента Владимир Мединский.
Кроме того, в санкционный список были добавлены актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов и Николай Чиндяйкин.
Меры коснулись, в числе прочих, исполняющей обязанности директора канала ТНТ Тины Канделаки, телеведущей "России 1" Наили Аскер-заде, а также спортивного комментатора и советника гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Губерниева.
Меры коснулись, в числе прочих, исполняющей обязанности директора канала ТНТ Тины Канделаки, телеведущей "России 1" Наили Аскер-заде, а также спортивного комментатора и советника гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Губерниева.
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Кроме того, страна ввела санкции против корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, заместителя гендиректора "Первого канала" телеведущего Кирилла Клейменова, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева.
Канадские санкции также были введены против управляющего директора компании "ОДК-Сатурн" Виктора Полякова.
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