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Канада расширила антироссийский список санкций - РИА Новости, 17.10.2022
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Канада расширила антироссийский список санкций
Канада расширила антироссийский список санкций - РИА Новости, 17.10.2022
Канада расширила антироссийский список санкций
Канада расширила санкции против России, добавив в список еще 34 физических лица и одно юрлицо, говорится в заявлении на сайте правительства страны. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T21:29
2022-10-17T23:04
канада
роснефть
россия
тина канделаки
кирилл клейменов
михаил леонтьев
сергей безруков
владимир мединский
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Канада расширила санкции против России, добавив в список еще 34 физических лица и одно юрлицо, говорится в заявлении на сайте правительства страны."Канада внесла дополнения... чтобы добавить еще 34 физических лица и одно юрлицо", - говорится в заявлении.По утверждению канадских властей, попавшие под новые санкции лица "распространяют дезинформацию".Под новые санкции попал помощник президента Владимир Мединский.Кроме того, в санкционный список были добавлены актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов и Николай Чиндяйкин.Меры коснулись, в числе прочих, исполняющей обязанности директора канала ТНТ Тины Канделаки, телеведущей "России 1" Наили Аскер-заде, а также спортивного комментатора и советника гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Губерниева.Кроме того, страна ввела санкции против корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, заместителя гендиректора "Первого канала" телеведущего Кирилла Клейменова, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева.Канадские санкции также были введены против управляющего директора компании "ОДК-Сатурн" Виктора Полякова.
https://ria.ru/20221015/kanada-1824261904.html
https://ria.ru/20221012/ugrozy-1823303244.html
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канада, роснефть, россия, тина канделаки, кирилл клейменов, михаил леонтьев, сергей безруков, владимир мединский, владимир машков
Канада, Роснефть, Россия, Тина Канделаки, Кирилл Клейменов, Михаил Леонтьев, Сергей Безруков, Владимир Мединский, Владимир Машков
21:29 17.10.2022 (обновлено: 23:04 17.10.2022)
 
Канада расширила антироссийский список санкций

Правительство Канады расширило список санкций, добавив 34 физлица и одно юрлицо из России

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Канада расширила санкции против России, добавив в список еще 34 физических лица и одно юрлицо, говорится в заявлении на сайте правительства страны.
"Канада внесла дополнения... чтобы добавить еще 34 физических лица и одно юрлицо", - говорится в заявлении.
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По утверждению канадских властей, попавшие под новые санкции лица "распространяют дезинформацию".
Под новые санкции попал помощник президента Владимир Мединский.
Кроме того, в санкционный список были добавлены актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов и Николай Чиндяйкин.

Меры коснулись, в числе прочих, исполняющей обязанности директора канала ТНТ Тины Канделаки, телеведущей "России 1" Наили Аскер-заде, а также спортивного комментатора и советника гендиректора телеканала "Россия" Дмитрия Губерниева.
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Кроме того, страна ввела санкции против корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, заместителя гендиректора "Первого канала" телеведущего Кирилла Клейменова, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева.
Канадские санкции также были введены против управляющего директора компании "ОДК-Сатурн" Виктора Полякова.
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КанадаРоснефтьРоссияТина КанделакиКирилл КлейменовМихаил ЛеонтьевСергей БезруковВладимир МединскийВладимир Машков
 
 
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