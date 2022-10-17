https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824719488.html

СМИ: США хотят ввести санкции против Ирана за "военную помощь" России

СМИ: США хотят ввести санкции против Ирана за "военную помощь" России - РИА Новости, 17.10.2022

СМИ: США хотят ввести санкции против Ирана за "военную помощь" России

Администрация США намерена ввести санкции в отношении Ирана за приписываемые ему поставки вооружений в Россию, пишет газета Politico со ссылкой на источники в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T20:27

2022-10-17T20:27

2022-10-17T20:27

в мире

хосейн амир абдоллахиан

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мид ирана

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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Администрация США намерена ввести санкции в отношении Ирана за приписываемые ему поставки вооружений в Россию, пишет газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.Как утверждают собеседники издания, будущие санкции, вероятно, будут включать как экономические рестрикции, так и меры экспортного контроля. При этом отмечается, что новые санкции будут распространяться в том числе на третьи стороны, которые якобы помогают Москве и Тегерану осуществлять поставки вооружений."Собираемся ли мы предпринять дополнительные шаги в отношении продаж Ираном оружия России? Безусловно, да. Любой, кто продает Ирану материалы, которые могут быть использованы для производства беспилотников либо баллистических ракет, пусть будет начеку, ведь мы непременно введем санкции в отношении любого, кто позволяет Ирану помогать России убивать украинцев", - подтвердил один из источников.В воскресенье о якобы планируемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила газета Washington Post. По утверждению разведки США, на которую ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Издание утверждает, что Иран также готовит поставки дополнительных беспилотных летательных аппаратов в Россию.В начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20221017/zakharova-1824688081.html

иран

россия

сша

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, хосейн амир абдоллахиан, мария захарова, иран, россия, сша, мид ирана