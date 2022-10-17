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СМИ: США хотят ввести санкции против Ирана за "военную помощь" России - РИА Новости, 17.10.2022
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СМИ: США хотят ввести санкции против Ирана за "военную помощь" России
СМИ: США хотят ввести санкции против Ирана за "военную помощь" России - РИА Новости, 17.10.2022
СМИ: США хотят ввести санкции против Ирана за "военную помощь" России
Администрация США намерена ввести санкции в отношении Ирана за приписываемые ему поставки вооружений в Россию, пишет газета Politico со ссылкой на источники в... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:27
2022-10-17T20:27
в мире
хосейн амир абдоллахиан
мария захарова
иран
россия
сша
мид ирана
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Администрация США намерена ввести санкции в отношении Ирана за приписываемые ему поставки вооружений в Россию, пишет газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.Как утверждают собеседники издания, будущие санкции, вероятно, будут включать как экономические рестрикции, так и меры экспортного контроля. При этом отмечается, что новые санкции будут распространяться в том числе на третьи стороны, которые якобы помогают Москве и Тегерану осуществлять поставки вооружений."Собираемся ли мы предпринять дополнительные шаги в отношении продаж Ираном оружия России? Безусловно, да. Любой, кто продает Ирану материалы, которые могут быть использованы для производства беспилотников либо баллистических ракет, пусть будет начеку, ведь мы непременно введем санкции в отношении любого, кто позволяет Ирану помогать России убивать украинцев", - подтвердил один из источников.В воскресенье о якобы планируемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила газета Washington Post. По утверждению разведки США, на которую ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Издание утверждает, что Иран также готовит поставки дополнительных беспилотных летательных аппаратов в Россию.В начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20221017/zakharova-1824688081.html
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в мире, хосейн амир абдоллахиан, мария захарова, иран, россия, сша, мид ирана
В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Мария Захарова, Иран, Россия, США, МИД Ирана
20:27 17.10.2022
 
СМИ: США хотят ввести санкции против Ирана за "военную помощь" России

Politico: США намерены ввести санкции против Ирана за "поставляемую" России военную помощь

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Администрация США намерена ввести санкции в отношении Ирана за приписываемые ему поставки вооружений в Россию, пишет газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Как утверждают собеседники издания, будущие санкции, вероятно, будут включать как экономические рестрикции, так и меры экспортного контроля. При этом отмечается, что новые санкции будут распространяться в том числе на третьи стороны, которые якобы помогают Москве и Тегерану осуществлять поставки вооружений.
"Собираемся ли мы предпринять дополнительные шаги в отношении продаж Ираном оружия России? Безусловно, да. Любой, кто продает Ирану материалы, которые могут быть использованы для производства беспилотников либо баллистических ракет, пусть будет начеку, ведь мы непременно введем санкции в отношении любого, кто позволяет Ирану помогать России убивать украинцев", - подтвердил один из источников.
В воскресенье о якобы планируемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила газета Washington Post. По утверждению разведки США, на которую ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Издание утверждает, что Иран также готовит поставки дополнительных беспилотных летательных аппаратов в Россию.
В начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 18:22
Захарова ответила на слова Борреля о возможных санкциях в отношении Ирана
 
В миреХосейн Амир АбдоллахианМария ЗахароваИранРоссияСШАМИД Ирана
 
 
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