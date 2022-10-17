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Рау предложил синхронизировать санкции ЕС в отношении России и Белоруссии
Рау предложил синхронизировать санкции ЕС в отношении России и Белоруссии - РИА Новости, 17.10.2022
Рау предложил синхронизировать санкции ЕС в отношении России и Белоруссии
Польша предлагает синхронизировать санкции, налагаемые Европейским союзом на Россию и Белоруссию, заявил журналистам глава МИД Польши Збигнев Рау, который... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:37
2022-10-17T18:37
2022-10-17T18:37
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збигнев рау
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ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Польша предлагает синхронизировать санкции, налагаемые Европейским союзом на Россию и Белоруссию, заявил журналистам глава МИД Польши Збигнев Рау, который участвует во встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге."Про Белоруссию мы говорили, обсуждая очередной девятый пакет. Позиция Польши, но не только Польши такова, что следует синхронизовать санкции, налагаемые на Белоруссию, с налагаемыми на Россию", - сказал Рау, выступление которого транслировало Польское телевидение."Потому что сейчас с перспективы того, какую позицию занимает Белоруссия, что фактически является стороной этого конфликта, трудно представить себе ситуацию, чтобы эти санкции были предназначены только для России", - добавил он.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
https://ria.ru/20221017/germaniya-1824684618.html
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цены на нефть, збигнев рау, владимир путин, белоруссия, россия, польша, мид польши, евросоюз
Цены на нефть, Збигнев Рау, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Польша, МИД Польши, Евросоюз
Рау предложил синхронизировать санкции ЕС в отношении России и Белоруссии
Глава МИД Польши Рау предложил синхронизировать санкции ЕС в отношении России и Белоруссии