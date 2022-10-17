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Рау предложил синхронизировать санкции ЕС в отношении России и Белоруссии - РИА Новости, 17.10.2022
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Рау предложил синхронизировать санкции ЕС в отношении России и Белоруссии
Рау предложил синхронизировать санкции ЕС в отношении России и Белоруссии - РИА Новости, 17.10.2022
Рау предложил синхронизировать санкции ЕС в отношении России и Белоруссии
Польша предлагает синхронизировать санкции, налагаемые Европейским союзом на Россию и Белоруссию, заявил журналистам глава МИД Польши Збигнев Рау, который... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:37
2022-10-17T18:37
цены на нефть
збигнев рау
владимир путин
белоруссия
россия
польша
мид польши
евросоюз
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ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Польша предлагает синхронизировать санкции, налагаемые Европейским союзом на Россию и Белоруссию, заявил журналистам глава МИД Польши Збигнев Рау, который участвует во встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге."Про Белоруссию мы говорили, обсуждая очередной девятый пакет. Позиция Польши, но не только Польши такова, что следует синхронизовать санкции, налагаемые на Белоруссию, с налагаемыми на Россию", - сказал Рау, выступление которого транслировало Польское телевидение."Потому что сейчас с перспективы того, какую позицию занимает Белоруссия, что фактически является стороной этого конфликта, трудно представить себе ситуацию, чтобы эти санкции были предназначены только для России", - добавил он.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
https://ria.ru/20221017/germaniya-1824684618.html
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цены на нефть, збигнев рау, владимир путин, белоруссия, россия, польша, мид польши, евросоюз
Цены на нефть, Збигнев Рау, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Польша, МИД Польши, Евросоюз
18:37 17.10.2022
 
Рау предложил синхронизировать санкции ЕС в отношении России и Белоруссии

Глава МИД Польши Рау предложил синхронизировать санкции ЕС в отношении России и Белоруссии

© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Польша предлагает синхронизировать санкции, налагаемые Европейским союзом на Россию и Белоруссию, заявил журналистам глава МИД Польши Збигнев Рау, который участвует во встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.
"Про Белоруссию мы говорили, обсуждая очередной девятый пакет. Позиция Польши, но не только Польши такова, что следует синхронизовать санкции, налагаемые на Белоруссию, с налагаемыми на Россию", - сказал Рау, выступление которого транслировало Польское телевидение.
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"Потому что сейчас с перспективы того, какую позицию занимает Белоруссия, что фактически является стороной этого конфликта, трудно представить себе ситуацию, чтобы эти санкции были предназначены только для России", - добавил он.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
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Цены на нефтьЗбигнев РауВладимир ПутинБелоруссияРоссияПольшаМИД ПольшиЕвросоюз
 
 
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