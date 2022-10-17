https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824692059.html

Рау предложил синхронизировать санкции ЕС в отношении России и Белоруссии

Рау предложил синхронизировать санкции ЕС в отношении России и Белоруссии - РИА Новости, 17.10.2022

Рау предложил синхронизировать санкции ЕС в отношении России и Белоруссии

Польша предлагает синхронизировать санкции, налагаемые Европейским союзом на Россию и Белоруссию, заявил журналистам глава МИД Польши Збигнев Рау, который... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:37

2022-10-17T18:37

2022-10-17T18:37

цены на нефть

збигнев рау

владимир путин

белоруссия

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польша

мид польши

евросоюз

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ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Польша предлагает синхронизировать санкции, налагаемые Европейским союзом на Россию и Белоруссию, заявил журналистам глава МИД Польши Збигнев Рау, который участвует во встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге."Про Белоруссию мы говорили, обсуждая очередной девятый пакет. Позиция Польши, но не только Польши такова, что следует синхронизовать санкции, налагаемые на Белоруссию, с налагаемыми на Россию", - сказал Рау, выступление которого транслировало Польское телевидение."Потому что сейчас с перспективы того, какую позицию занимает Белоруссия, что фактически является стороной этого конфликта, трудно представить себе ситуацию, чтобы эти санкции были предназначены только для России", - добавил он.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.

https://ria.ru/20221017/germaniya-1824684618.html

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824688986.html

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цены на нефть, збигнев рау, владимир путин, белоруссия, россия, польша, мид польши, евросоюз