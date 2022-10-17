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Франция заявила о готовности ЕС ввести новые санкции против России - РИА Новости, 17.10.2022
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Франция заявила о готовности ЕС ввести новые санкции против России
Франция заявила о готовности ЕС ввести новые санкции против России - РИА Новости, 17.10.2022
Франция заявила о готовности ЕС ввести новые санкции против России
Министры иностранных дел стран ЕС подтвердили готовность ввести новые санкции против России, если эскалация на Украине продолжится, заявила глава МИД Франции... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:28
2022-10-17T18:28
в мире
катрин колонна
россия
украина
евросоюз
мид франции‎
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел стран ЕС подтвердили готовность ввести новые санкции против России, если эскалация на Украине продолжится, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна."Члены совета глав МИД ЕС напомнили о своем желании быть готовыми, если понадобится, принять новые санкции против России, если она продолжит эскалацию (на Украине), хоть мы и надеемся, что этого не произойдет", - заявила Колонна по итогам заседания совета глав МИД ЕС в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221017/germaniya-1824684618.html
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"Мы здесь ради мира": акция против антироссийских санкций в Риме
Сотни итальянцев собрались в центре Рима, чтобы выступить против антироссийских санкций и поставок оружия на Украину. Также протестующие потребовали от властей решить острые социально-экономические проблемы страны, вызванные резким ростом цен на энергоносители и продовольственные товары. Согласно опросам общественного мнения, порядка 60 процентов итальянцев не согласны с политикой Рима в отношении Киева и Москвы. Жители Италии считают, что правительство должно взять на себя ответственность за рост цен на электроэнергию и прекратить поддерживать военный конфликт между Россией и Украиной.
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в мире, катрин колонна, россия, украина, евросоюз, мид франции‎, еврокомиссия, санкции в отношении россии, франция
В мире, Катрин Колонна, Россия, Украина, Евросоюз, МИД Франции‎, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Франция
18:28 17.10.2022
 
Франция заявила о готовности ЕС ввести новые санкции против России

МИД Франции: ЕС готов ввести новые санкции против России в случае эскалации на Украине

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел стран ЕС подтвердили готовность ввести новые санкции против России, если эскалация на Украине продолжится, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
"Члены совета глав МИД ЕС напомнили о своем желании быть готовыми, если понадобится, принять новые санкции против России, если она продолжит эскалацию (на Украине), хоть мы и надеемся, что этого не произойдет", - заявила Колонна по итогам заседания совета глав МИД ЕС в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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В миреКатрин КолоннаРоссияУкраинаЕвросоюзМИД Франции‎ЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииФранция
 
 
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