https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824679694.html
Боррель рассказал, когда Евросоюз объявит о новых санкциях против России
Боррель рассказал, когда Евросоюз объявит о новых санкциях против России - РИА Новости, 17.10.2022
Боррель рассказал, когда Евросоюз объявит о новых санкциях против России
ЕС объявит о новых санкциях против России, когда определит новые "цели" для них, работа по санкциям идет постоянно, заявил по итогам заседания глав МИД... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:57
2022-10-17T17:57
2022-10-17T18:12
евросоюз
россия
жозеп боррель
мид украины
в мире
европа
украина
дмитрий кулеба
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. ЕС объявит о новых санкциях против России, когда определит новые "цели" для них, работа по санкциям идет постоянно, заявил по итогам заседания глав МИД Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель."Глава МИД Украины (Дмитрий - ред.) Кулеба выразил одобрение в связи с недавно принятым пакетом антироссийских санкций и настаивал на продолжении экономического давления на Россию… Мы только несколько дней назад ввели новый пакет (санкций - ред.), процесс по санкциям продолжается, мы продолжаем нашу работу. Я не могу вам сейчас рассказать о том, каковы будут следующие дополнительные меры, мы в начале этого пути, но мы постоянно обсуждаем… Как только мы определим цели для таких мер, мы сможем объявить о санкциях в отношении этих целей", - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о том, когда следует ждать объявление о новых антироссийских санкциях.
https://ria.ru/20221017/davlenie-1824495907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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17:57 17.10.2022 (обновлено: 18:12 17.10.2022)
Боррель рассказал, когда Евросоюз объявит о новых санкциях против России
Боррель: Евросоюз объявит о новых санкциях против России, когда определит цели для них