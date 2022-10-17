https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824679694.html

Боррель рассказал, когда Евросоюз объявит о новых санкциях против России

Боррель рассказал, когда Евросоюз объявит о новых санкциях против России - РИА Новости, 17.10.2022

Боррель рассказал, когда Евросоюз объявит о новых санкциях против России

ЕС объявит о новых санкциях против России, когда определит новые "цели" для них, работа по санкциям идет постоянно, заявил по итогам заседания глав МИД... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:57

2022-10-17T17:57

2022-10-17T18:12

евросоюз

россия

жозеп боррель

мид украины

в мире

европа

украина

дмитрий кулеба

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. ЕС объявит о новых санкциях против России, когда определит новые "цели" для них, работа по санкциям идет постоянно, заявил по итогам заседания глав МИД Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель."Глава МИД Украины (Дмитрий - ред.) Кулеба выразил одобрение в связи с недавно принятым пакетом антироссийских санкций и настаивал на продолжении экономического давления на Россию… Мы только несколько дней назад ввели новый пакет (санкций - ред.), процесс по санкциям продолжается, мы продолжаем нашу работу. Я не могу вам сейчас рассказать о том, каковы будут следующие дополнительные меры, мы в начале этого пути, но мы постоянно обсуждаем… Как только мы определим цели для таких мер, мы сможем объявить о санкциях в отношении этих целей", - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о том, когда следует ждать объявление о новых антироссийских санкциях.

https://ria.ru/20221017/davlenie-1824495907.html

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Владимир Лаврентьев

евросоюз, россия, жозеп боррель, мид украины, в мире, европа, украина, дмитрий кулеба, санкции, санкции в отношении россии