https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824650689.html

"Мы здесь ради мира": акция против антироссийских санкций в Риме

"Мы здесь ради мира": акция против антироссийских санкций в Риме - РИА Новости, 17.10.2022

"Мы здесь ради мира": акция против антироссийских санкций в Риме

Сотни итальянцев собрались в центре Рима, чтобы выступить против антироссийских санкций и поставок оружия на Украину. Также протестующие потребовали от властей решить острые социально-экономические проблемы страны, вызванные резким ростом цен на энергоносители и продовольственные товары.

2022-10-17T16:53

2022-10-17T16:53

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видео

италия

рим

санкции в отношении россии

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Согласно опросам общественного мнения, порядка 60 процентов итальянцев не согласны с политикой Рима в отношении Киева и Москвы. Жители Италии считают, что правительство должно взять на себя ответственность за рост цен на электроэнергию и прекратить поддерживать военный конфликт между Россией и Украиной.

италия

рим

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы здесь ради мира": акция против антироссийских санкций в Риме Сотни итальянцев собрались в центре Рима, чтобы выступить против антироссийских санкций и поставок оружия на Украину. Также протестующие потребовали от властей решить острые социально-экономические проблемы страны, вызванные резким ростом цен на энергоносители и продовольственные товары. Согласно опросам общественного мнения, порядка 60 процентов итальянцев не согласны с политикой Рима в отношении Киева и Москвы. Жители Италии считают, что правительство должно взять на себя ответственность за рост цен на электроэнергию и прекратить поддерживать военный конфликт между Россией и Украиной. 2022-10-17T16:53 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, италия, рим, санкции в отношении россии, видео