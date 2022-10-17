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"Мы здесь ради мира": акция против антироссийских санкций в Риме - РИА Новости, 17.10.2022
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"Мы здесь ради мира": акция против антироссийских санкций в Риме
"Мы здесь ради мира": акция против антироссийских санкций в Риме - РИА Новости, 17.10.2022
"Мы здесь ради мира": акция против антироссийских санкций в Риме
Сотни итальянцев собрались в центре Рима, чтобы выступить против антироссийских санкций и поставок оружия на Украину. Также протестующие потребовали от властей решить острые социально-экономические проблемы страны, вызванные резким ростом цен на энергоносители и продовольственные товары.
2022-10-17T16:53
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видео
италия
рим
санкции в отношении россии
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Согласно опросам общественного мнения, порядка 60 процентов итальянцев не согласны с политикой Рима в отношении Киева и Москвы. Жители Италии считают, что правительство должно взять на себя ответственность за рост цен на электроэнергию и прекратить поддерживать военный конфликт между Россией и Украиной.
италия
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2022
Ольга Кожухова
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"Мы здесь ради мира": акция против антироссийских санкций в Риме
Сотни итальянцев собрались в центре Рима, чтобы выступить против антироссийских санкций и поставок оружия на Украину. Также протестующие потребовали от властей решить острые социально-экономические проблемы страны, вызванные резким ростом цен на энергоносители и продовольственные товары. Согласно опросам общественного мнения, порядка 60 процентов итальянцев не согласны с политикой Рима в отношении Киева и Москвы. Жители Италии считают, что правительство должно взять на себя ответственность за рост цен на электроэнергию и прекратить поддерживать военный конфликт между Россией и Украиной.
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видео, италия, рим, санкции в отношении россии, видео
Видео, Италия, Рим, Санкции в отношении России
"Мы здесь ради мира": акция против антироссийских санкций в Риме
Сотни итальянцев собрались в центре Рима, чтобы выступить против антироссийских санкций и поставок оружия на Украину. Также протестующие потребовали от властей решить острые социально-экономические проблемы страны, вызванные резким ростом цен на энергоносители и продовольственные товары.
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16:53 17.10.2022
 

"Мы здесь ради мира": акция против антироссийских санкций в Риме

Читать ria.ru в
Сотни итальянцев собрались в центре Рима, чтобы выступить против антироссийских санкций и поставок оружия на Украину. Также протестующие потребовали от властей решить острые социально-экономические проблемы страны, вызванные резким ростом цен на энергоносители и продовольственные товары.
Согласно опросам общественного мнения, порядка 60 процентов итальянцев не согласны с политикой Рима в отношении Киева и Москвы. Жители Италии считают, что правительство должно взять на себя ответственность за рост цен на электроэнергию и прекратить поддерживать военный конфликт между Россией и Украиной.
 
ВидеоИталияРимСанкции в отношении России
 
 
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