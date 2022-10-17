Глава МИД Хорватии упрекнул Сербию в отказе от санкций против России
Глава МИД Хорватии Грлич-Радман упрекнул Сербию в отказе от санкций против России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман
Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман на полях заседания глав МИД ЕС подчеркнул, что отказ страны-кандидата Сербии от введения санкций в отношении России противоречит внешней политике и политике безопасности Евросоюза.
Как заявил Грлич-Радман, на мероприятии в понедельник фокус будет сделан на действиях РФ на Украине и в ЕС "должны оставаться стойкими, поддерживать солидарность и находить общие решения". "Когда речь идет о нашем соседстве – Сербия является кандидатом в ЕС и игнорирует введение санкций в отношении России. Это не соответствует линии внешней политики и политики безопасности ЕС, и позиция Еврокомиссии это подтверждает", - заявил хорватский министр, трансляция велась на сайте ЕК.
Президент Сербии Александр Вучич указал 7 октября, что Хорватия требует исключений в новом пакете санкций ЕС в отношении России на поставки вакуумного газойля для хорватского НПЗ, при этом продвигает запрет для Сербии на получение российской нефти.
ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Глава МВД Сербии Александр Вулин отмечал, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.
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