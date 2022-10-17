https://ria.ru/20221017/samolet-1824754325.html

В Ейске в доме, где произошло ЧП, проводят осмотр квартир

В Ейске в доме, где произошло ЧП, проводят осмотр квартир - РИА Новости, 17.10.2022

В Ейске в доме, где произошло ЧП, проводят осмотр квартир

Проливка этажей и осмотр квартир сейчас проводятся на месте ЧП в доме в Ейске после падения самолета, сообщил министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T23:57

2022-10-17T23:57

2022-10-17T23:57

происшествия

жилье

ейск

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

су-34

крушение су-34 в ейске

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Проливка этажей и осмотр квартир сейчас проводятся на месте ЧП в доме в Ейске после падения самолета, сообщил министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации, пострадало 25 человек, из них 4 человека погибли, 6 человек не выходят на связь.

https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html

ейск

краснодарский край

россия

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

происшествия, жилье, ейск, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34, крушение су-34 в ейске