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В Ейске в доме, где произошло ЧП, проводят осмотр квартир - РИА Новости, 17.10.2022
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В Ейске в доме, где произошло ЧП, проводят осмотр квартир
В Ейске в доме, где произошло ЧП, проводят осмотр квартир - РИА Новости, 17.10.2022
В Ейске в доме, где произошло ЧП, проводят осмотр квартир
Проливка этажей и осмотр квартир сейчас проводятся на месте ЧП в доме в Ейске после падения самолета, сообщил министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T23:57
2022-10-17T23:57
происшествия
жилье
ейск
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
су-34
крушение су-34 в ейске
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Проливка этажей и осмотр квартир сейчас проводятся на месте ЧП в доме в Ейске после падения самолета, сообщил министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации, пострадало 25 человек, из них 4 человека погибли, 6 человек не выходят на связь.
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ейск
краснодарский край
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происшествия, жилье, ейск, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Жилье, Ейск, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
23:57 17.10.2022
 
В Ейске в доме, где произошло ЧП, проводят осмотр квартир

В Ейске в доме, где произошло крушение Су-34, проводят осмотр квартир и проливку этажей

© РИА Новости / Феликс Папикян / Перейти в медиабанкПожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Феликс Папикян
Перейти в медиабанк
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Проливка этажей и осмотр квартир сейчас проводятся на месте ЧП в доме в Ейске после падения самолета, сообщил министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.
"Происходит проливка этажей, помещений, осмотр квартир", - сказал Штриков в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации, пострадало 25 человек, из них 4 человека погибли, 6 человек не выходят на связь.
Кадры тушения пожара на месте крушения самолета Су-34 в Ейске
Вчера, 21:16
Момент крушения Су-34 попал на видео
 
ПроисшествияЖильеЕйскКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Су-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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