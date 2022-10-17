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На месте крушения Су-34 в Ейске ввели режим ЧС - РИА Новости, 18.10.2022
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На месте крушения Су-34 в Ейске ввели режим ЧС
На месте крушения Су-34 в Ейске ввели режим ЧС - РИА Новости, 18.10.2022
На месте крушения Су-34 в Ейске ввели режим ЧС
В Ейске на месте падения истребителя Су-34 ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-17T23:23
2022-10-18T01:34
ейск
крушение су-34 в ейске
происшествия
вениамин кондратьев
краснодарский край
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Ейске на месте падения истребителя Су-34 ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."На месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС", — написал глава региона.Как уточнили в ГУ МЧС, в результате крушения погибли четыре человека."По предварительной информации, пострадали 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь", — заявили в ведомстве.В МЧС добавили, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Для размещения жителей дома подготовили пять гостиниц и пансионатов на 600 койко-мест.По информации главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли три человека, 19 пострадали. Госпитализированы 11 человек, среди них — две беременные женщины, добавил он.В Центральной районной больнице развернули восемь операционных."Для "тяжелых" пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести — 100 коек с кислородом. На дежурстве восемь бригад хирургов, четыре травматолога, пять реаниматологов", — написала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.Она уточнила, что на место трагедии направили специалистов ожогового отделения из Краснодара, санавиацию и машины скорой помощи. Троих пострадавших отправят на лечение в Краснодар.Глава МЧС Александр Куренков уточнил, что после крушения самолета взрыва не было.Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил установить местонахождение каждого из проживающих в доме. На месте трагедии продолжаются поисковые работы.Вечером в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива.После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома. Сейчас открытое горение ликвидировали, происходит проливка этажей и осмотр квартир.В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
https://radiosputnik.ria.ru/20221017/su-34-1824746616.html
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ейск, крушение су-34 в ейске, происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия
Ейск, Крушение Су-34 в Ейске, Происшествия, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Россия
23:23 17.10.2022 (обновлено: 01:34 18.10.2022)
 
На месте крушения Су-34 в Ейске ввели режим ЧС

В Ейске на месте падения самолета Су-34 ввели режим ЧС

© РИА Новости / Феликс Папикян / Перейти в медиабанкПожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Феликс Папикян
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Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Ейске на месте падения истребителя Су-34 ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"На месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС", — написал глава региона.
Как уточнили в ГУ МЧС, в результате крушения погибли четыре человека.
"По предварительной информации, пострадали 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь", — заявили в ведомстве.
В МЧС добавили, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Для размещения жителей дома подготовили пять гостиниц и пансионатов на 600 койко-мест.
По информации главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли три человека, 19 пострадали. Госпитализированы 11 человек, среди них — две беременные женщины, добавил он.
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 22:34В России
Опубликовано видео с пилотом упавшего в Ейске самолета
В Центральной районной больнице развернули восемь операционных.
"Для "тяжелых" пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести — 100 коек с кислородом. На дежурстве восемь бригад хирургов, четыре травматолога, пять реаниматологов", — написала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.
Она уточнила, что на место трагедии направили специалистов ожогового отделения из Краснодара, санавиацию и машины скорой помощи. Троих пострадавших отправят на лечение в Краснодар.
Глава МЧС Александр Куренков уточнил, что после крушения самолета взрыва не было.
"При падении самолет ударился об дом, разрушился. При разрушении разлилось горючее. Как такового взрыва не было", — пояснил он.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил установить местонахождение каждого из проживающих в доме. На месте трагедии продолжаются поисковые работы.
Вечером в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива.
© РИА Новости / Феликс Папикян / Перейти в медиабанкПожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Феликс Папикян
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Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома. Сейчас открытое горение ликвидировали, происходит проливка этажей и осмотр квартир.
В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 23:02
Соседние дома и соцобъекты после ЧП в Ейске не пострадали
 
ЕйскКрушение Су-34 в ЕйскеПроисшествияВениамин КондратьевКраснодарский крайРоссия
 
 
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