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На месте крушения Су-34 в Ейске ввели режим ЧС

На месте крушения Су-34 в Ейске ввели режим ЧС - РИА Новости, 18.10.2022

На месте крушения Су-34 в Ейске ввели режим ЧС

В Ейске на месте падения истребителя Су-34 ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-17T23:23

2022-10-17T23:23

2022-10-18T01:34

ейск

крушение су-34 в ейске

происшествия

вениамин кондратьев

краснодарский край

россия

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Ейске на месте падения истребителя Су-34 ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."На месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС", — написал глава региона.Как уточнили в ГУ МЧС, в результате крушения погибли четыре человека."По предварительной информации, пострадали 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь", — заявили в ведомстве.В МЧС добавили, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Для размещения жителей дома подготовили пять гостиниц и пансионатов на 600 койко-мест.По информации главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли три человека, 19 пострадали. Госпитализированы 11 человек, среди них — две беременные женщины, добавил он.В Центральной районной больнице развернули восемь операционных."Для "тяжелых" пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести — 100 коек с кислородом. На дежурстве восемь бригад хирургов, четыре травматолога, пять реаниматологов", — написала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.Она уточнила, что на место трагедии направили специалистов ожогового отделения из Краснодара, санавиацию и машины скорой помощи. Троих пострадавших отправят на лечение в Краснодар.Глава МЧС Александр Куренков уточнил, что после крушения самолета взрыва не было.Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил установить местонахождение каждого из проживающих в доме. На месте трагедии продолжаются поисковые работы.Вечером в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива.После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома. Сейчас открытое горение ликвидировали, происходит проливка этажей и осмотр квартир.В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

https://radiosputnik.ria.ru/20221017/su-34-1824746616.html

https://ria.ru/20221017/eysk-1824747869.html

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Евгения Нефедова

ейск, крушение су-34 в ейске, происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия