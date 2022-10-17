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Троих пострадавших при крушении Су-34 доставят в Краснодар санавиацией - РИА Новости, 17.10.2022
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Троих пострадавших при крушении Су-34 доставят в Краснодар санавиацией
Троих пострадавших при крушении Су-34 доставят в Краснодар санавиацией - РИА Новости, 17.10.2022
Троих пострадавших при крушении Су-34 доставят в Краснодар санавиацией
Трое пострадавших после ЧП в Ейске будут доставлены в Краснодар санавиацией, сообщила вице-губернатор края Анна Минькова. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T23:08
2022-10-17T23:08
происшествия
здоровье - общество
краснодар
ейск
крушение су-34 в ейске
су-34
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Трое пострадавших после ЧП в Ейске будут доставлены в Краснодар санавиацией, сообщила вице-губернатор края Анна Минькова."Сейчас в районной больнице города Ейска находятся 15 пациентов, четверо из них тяжелых - это двое взрослых и двое детей. Все пациенты отравились продуктами горения, у них ожоги верхних дыхательных путей, один пациент с 70% ожогов тела заинтубирован и будет доставлен бортом санавиации в Краснодар, в ожоговый центр в краевую больницу номер 1. Двое пациентов, скорее всего, мы сейчас их тоже готовим к транспортировке, будут доставлены в Краснодар санавиацией", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
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происшествия, здоровье - общество, краснодар, ейск, крушение су-34 в ейске, су-34
Происшествия, Здоровье - Общество, Краснодар, Ейск, Крушение Су-34 в Ейске, Су-34
23:08 17.10.2022
 
Троих пострадавших при крушении Су-34 доставят в Краснодар санавиацией

Троих пострадавших при крушении самолета Су-34 в Ейске доставят в Краснодар санавиацией

Пожар на месте падения Су-34 в Ейске. Кадр из видео очевидца
Пожар на месте падения Су-34 в Ейске. Кадр из видео очевидца
Пожар на месте падения Су-34 в Ейске. Кадр из видео очевидца
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Трое пострадавших после ЧП в Ейске будут доставлены в Краснодар санавиацией, сообщила вице-губернатор края Анна Минькова.
"Сейчас в районной больнице города Ейска находятся 15 пациентов, четверо из них тяжелых - это двое взрослых и двое детей. Все пациенты отравились продуктами горения, у них ожоги верхних дыхательных путей, один пациент с 70% ожогов тела заинтубирован и будет доставлен бортом санавиации в Краснодар, в ожоговый центр в краевую больницу номер 1. Двое пациентов, скорее всего, мы сейчас их тоже готовим к транспортировке, будут доставлены в Краснодар санавиацией", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКраснодарЕйскКрушение Су-34 в ЕйскеСу-34
 
 
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