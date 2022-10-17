https://ria.ru/20221017/samolet-1824749097.html

Троих пострадавших при крушении Су-34 доставят в Краснодар санавиацией

Троих пострадавших при крушении Су-34 доставят в Краснодар санавиацией - РИА Новости, 17.10.2022

Троих пострадавших при крушении Су-34 доставят в Краснодар санавиацией

Трое пострадавших после ЧП в Ейске будут доставлены в Краснодар санавиацией, сообщила вице-губернатор края Анна Минькова. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T23:08

2022-10-17T23:08

2022-10-17T23:08

происшествия

здоровье - общество

краснодар

ейск

крушение су-34 в ейске

су-34

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Трое пострадавших после ЧП в Ейске будут доставлены в Краснодар санавиацией, сообщила вице-губернатор края Анна Минькова."Сейчас в районной больнице города Ейска находятся 15 пациентов, четверо из них тяжелых - это двое взрослых и двое детей. Все пациенты отравились продуктами горения, у них ожоги верхних дыхательных путей, один пациент с 70% ожогов тела заинтубирован и будет доставлен бортом санавиации в Краснодар, в ожоговый центр в краевую больницу номер 1. Двое пациентов, скорее всего, мы сейчас их тоже готовим к транспортировке, будут доставлены в Краснодар санавиацией", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

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Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, краснодар, ейск, крушение су-34 в ейске, су-34