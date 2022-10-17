МЧС: пожар на месте крушения Су-34 локализовали
МЧС: пожар на месте крушения Су-34 в Ейске локализовали, угрозы близлежащим строениям нет
© РИА Новости / Феликс Папикян / Перейти в медиабанкПожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Угрозы близлежащим домам и строениям в Ейске, где упал самолет, нет, на место вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на место ЧС в Ейске. В настоящий момент на месте пожара продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, а также другие экстренные службы. В настоящее время пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. Угрозы близлежащим домам и строениям нет, эвакуация из них отменен", - говорится в сообщении.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.
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