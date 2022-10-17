https://ria.ru/20221017/samolet-1824735660.html

МЧС: пожар на месте крушения Су-34 локализовали

МЧС: пожар на месте крушения Су-34 локализовали - РИА Новости, 17.10.2022

МЧС: пожар на месте крушения Су-34 локализовали

Угрозы близлежащим домам и строениям в Ейске, где упал самолет, нет, на место вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T21:38

2022-10-17T21:38

2022-10-17T21:38

происшествия

александр куренков (мчс)

владимир путин

россия

краснодарский край

ейск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Угрозы близлежащим домам и строениям в Ейске, где упал самолет, нет, на место вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков, сообщили РИА Новости в МЧС России.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.

https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html

россия

краснодарский край

ейск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

происшествия, александр куренков (мчс), владимир путин, россия, краснодарский край, ейск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), су-34, крушение су-34 в ейске