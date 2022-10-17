21:06 17.10.2022 (обновлено: 21:27 17.10.2022)
В МЧС сообщили о 21 пострадавшем в результате ЧП в Ейске
В МЧС сообщили о 21 пострадавшем в результате крушения самолета Су-34 в Ейске
© РИА Новости / Феликс Папикян / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Сотрудники МЧС тушат пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В результате ЧС в Ейске пострадали 21 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"На месте развернут оперативный штаб. По данным на настоящее время в результате ЧС пострадали 21 человек, подтверждена гибель двух человек. Для тушения пожара задействовано более 410 человек и 105 единиц техники. Психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и ГУМЧС России по Ростовской области направлены для оказания психологической помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.
Добавляется, что для возможной санитарной эвакуации пострадавших в готовность приведена авиация ведомства.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.
Вчера, 21:16Момент крушения Су-34 попал на видео