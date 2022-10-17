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В МЧС сообщили о 21 пострадавшем в результате ЧП в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022
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В МЧС сообщили о 21 пострадавшем в результате ЧП в Ейске
В МЧС сообщили о 21 пострадавшем в результате ЧП в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022
В МЧС сообщили о 21 пострадавшем в результате ЧП в Ейске
В результате ЧС в Ейске пострадали 21 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T21:06
2022-10-17T21:27
ейск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
здоровье - общество
владимир путин
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В результате ЧС в Ейске пострадали 21 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.Добавляется, что для возможной санитарной эвакуации пострадавших в готовность приведена авиация ведомства.Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.
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ейск
россия
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ейск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, здоровье - общество, владимир путин, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), су-34, крушение су-34 в ейске
Ейск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
21:06 17.10.2022 (обновлено: 21:27 17.10.2022)
 
В МЧС сообщили о 21 пострадавшем в результате ЧП в Ейске

В МЧС сообщили о 21 пострадавшем в результате крушения самолета Су-34 в Ейске

© РИА Новости / Феликс Папикян / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Сотрудники МЧС тушат пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Феликс Папикян
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Сотрудники МЧС тушат пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В результате ЧС в Ейске пострадали 21 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"На месте развернут оперативный штаб. По данным на настоящее время в результате ЧС пострадали 21 человек, подтверждена гибель двух человек. Для тушения пожара задействовано более 410 человек и 105 единиц техники. Психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и ГУМЧС России по Ростовской области направлены для оказания психологической помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.
Добавляется, что для возможной санитарной эвакуации пострадавших в готовность приведена авиация ведомства.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.
Кадры тушения пожара на месте крушения самолета Су-34 в Ейске
Вчера, 21:16
Момент крушения Су-34 попал на видео
 
ЕйскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Су-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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