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Число погибших после ЧП в Ейске возросло до трех человек - РИА Новости, 17.10.2022
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Число погибших после ЧП в Ейске возросло до трех человек
Число погибших после ЧП в Ейске возросло до трех человек - РИА Новости, 17.10.2022
Число погибших после ЧП в Ейске возросло до трех человек
Число погибших после падения самолета рядом с домом в Ейске возросло до трех человек, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:53
2022-10-17T21:00
ейск
происшествия
владимир путин
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
су-34
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Число погибших после падения самолета рядом с домом в Ейске возросло до трех человек, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.
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ейск
россия
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ейск, происшествия, владимир путин, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34, крушение су-34 в ейске
Ейск, Происшествия, Владимир Путин, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
20:53 17.10.2022 (обновлено: 21:00 17.10.2022)
 
Число погибших после ЧП в Ейске возросло до трех человек

Число погибших после падения Су-34 в Ейске возросло до трех человек

© РИА Новости / Феликс Папикян / Перейти в медиабанкПожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Феликс Папикян
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Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Число погибших после падения самолета рядом с домом в Ейске возросло до трех человек, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

"Достоверно известно о трех погибших", - написала Минькова в своем Telegram-канале.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.
В Ейске потерпел крушение самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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ЕйскПроисшествияВладимир ПутинРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Су-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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