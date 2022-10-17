https://ria.ru/20221017/samolet-1824724601.html

Число погибших после ЧП в Ейске возросло до трех человек

Число погибших после ЧП в Ейске возросло до трех человек - РИА Новости, 17.10.2022

Число погибших после ЧП в Ейске возросло до трех человек

Число погибших после падения самолета рядом с домом в Ейске возросло до трех человек, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T20:53

2022-10-17T20:53

2022-10-17T21:00

ейск

происшествия

владимир путин

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

су-34

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Число погибших после падения самолета рядом с домом в Ейске возросло до трех человек, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.

https://ria.ru/20221017/su-34-1824707061.html

ейск

россия

краснодарский край

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

ейск, происшествия, владимир путин, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34, крушение су-34 в ейске