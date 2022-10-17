https://ria.ru/20221017/samolet-1824716859.html
При падении Су-34 в Ейске погибли четыре человека
При падении Су-34 в Ейске погибли четыре человека - РИА Новости, 17.10.2022
При падении Су-34 в Ейске погибли четыре человека
В Ейске после крушения военного самолета Су-34 погибли четыре человека, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:10
2022-10-17T20:10
2022-10-17T22:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
су-34
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Ейске после крушения военного самолета Су-34 погибли четыре человека, сообщили в ГУ МЧС по региону.В МЧС добавили, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Для размещения жителей дома подготовили пять гостиниц и пансионатов на 600 койко-мест.В Центральной районной больнице развернули восемь операционных."В Ейской ЦРБ развернули восемь операционных. Для "тяжелых" пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести — 100 коек с кислородом. На дежурстве восемь бригад хирургов, четыре травматолога, пять реаниматологов", — написала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.Она уточнила, что на место трагедии направили специалистов ожогового отделения из Краснодара, санавиацию и машины скорой помощи.В Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона добавили, что продолжается эвакуация жителей дома.В пострадавшем здании проживают примерно 600 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил установить местонахождение каждого из проживающих в доме.Глава края сообщил, что остатки самолета потушили, пожар удалось локализовать. Эвакуацию ближайших домов отменили. Сейчас пожар в пострадавшем здании "на завершающей стадии тушения", уточнил он.Позднее в ГУ МЧС сообщили, что ликвидировали открытое горение.Как уточнили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона, угрозы обрушения пострадавшего дома сейчас нет. Из здания эвакуировали 250 человек, в том числе 40 детей.Также сообщается, что на место трагедии вылетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава МЧС Александр Куренков.Вечером в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива.После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров, уточнили в МЧС."В 18:27 объявлен ранг пожара № 3. Произошло загорание с первого по пятый этажи жилого дома", — отметили в управлении.Всего пострадали 17 квартир.Как уточнили в МЧС, сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по адресу улица Красная, 47/1, в Ейске поступило в 18:20.В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.Губернатор Кондратьев заявил в Telegram, что уже выехал в Ейский район.Он уточнил, что на место трагедии работают экстренные службы и бригады скорой помощи. Все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня.В Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края добавили, что на место выехали медики и представители администрации района, а также оперативная группа Министерства ГО и ЧС региона.Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824716982_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5fa8b5ee72854de2fb6f261f8637262e.jpg
Кадры с места крушения учебного самолета Су-34 в Ейске
Кадры с места крушения учебного самолета Су-34 в Ейске
2022-10-17T20:10
true
PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-34
20:10 17.10.2022 (обновлено: 22:38 17.10.2022)
При падении Су-34 в Ейске погибли четыре человека
После крушения истребителя Су-34 в Ейске погибли четыре человека
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Ейске после крушения военного самолета Су-34 погибли четыре человека, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"По предварительной информации, пострадали 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь", — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Для размещения жителей дома подготовили пять гостиниц и пансионатов на 600 койко-мест.
В Центральной районной больнице развернули восемь операционных.
"В Ейской ЦРБ развернули восемь операционных. Для "тяжелых" пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести — 100 коек с кислородом. На дежурстве восемь бригад хирургов, четыре травматолога, пять реаниматологов", — написала
заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.
Она уточнила, что на место трагедии направили специалистов ожогового отделения из Краснодара, санавиацию и машины скорой помощи.
В Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона добавили, что продолжается эвакуация жителей дома.
В пострадавшем здании проживают примерно 600 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил установить местонахождение каждого из проживающих в доме.
Глава края сообщил, что остатки самолета потушили, пожар удалось локализовать. Эвакуацию ближайших домов отменили.
Сейчас пожар в пострадавшем здании "на завершающей стадии тушения", уточнил он.
Позднее в ГУ МЧС сообщили, что ликвидировали открытое горение.
Как уточнили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона, угрозы обрушения пострадавшего дома сейчас нет. Из здания эвакуировали 250 человек, в том числе 40 детей.
Также сообщается, что на место трагедии вылетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава МЧС Александр Куренков.
Вечером в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива.
После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров, уточнили в МЧС.
"В 18:27 объявлен ранг пожара № 3. Произошло загорание с первого по пятый этажи жилого дома", — отметили в управлении.
Всего пострадали 17 квартир.
Как уточнили в МЧС, сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по адресу улица Красная, 47/1, в Ейске поступило в 18:20.
В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.
Губернатор Кондратьев заявил
в Telegram, что уже выехал в Ейский район.
Он уточнил, что на место трагедии работают экстренные службы и бригады скорой помощи. Все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня.
В Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края добавили, что на место выехали медики и представители администрации района, а также оперативная группа Министерства ГО и ЧС региона.
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.