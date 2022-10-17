https://ria.ru/20221017/rubl-1824169610.html

Резко подешевел: что будет с рублем к концу года

Резко подешевел: что будет с рублем к концу года - РИА Новости, 17.10.2022

Резко подешевел: что будет с рублем к концу года

Российская валюта ослабела относительно доллара и евро после длительного укрепления. Причина — обострение геополитики и готовящиеся новые санкции, указывают... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:00

2022-10-17T08:00

2022-10-17T15:19

экономика

московская биржа

рубль

курс доллара

евро

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская валюта ослабела относительно доллара и евро после длительного укрепления. Причина — обострение геополитики и готовящиеся новые санкции, указывают эксперты. Насколько устойчива эта тенденция и на каких отметках рубль завершит год — в материале РИА Новости.Несет потериБуквально за считанные дни доллар подскочил с 54 до 63 рублей, евро — с 58 до 62. В последнее время позитива российской валюте добавляли приближение налогового периода, ограничения на валютном рынке и даже риски блокировки работы Национального клирингового центра (НКЦ), без которого невозможны сделки на Мосбирже. Поддерживала и дорогая нефть."В конце сентября в ожидании санкций против НКЦ и возможной блокировки валюты на счетах многие инвесторы избавлялись от доллара и евро, что способствовало укреплению рубля. А экспортеры продавали валютную выручку для уплаты НДПИ", — отмечает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".Геополитика и санкцииСейчас ситуация изменилась: на первый план вышло резкое обострение геополитической обстановки. Взрыв на Крымском мосту, удары по украинской инфраструктуре инвесторы воспринимают как эскалацию конфликта, и это негативно влияет на рубль."Участники рынка обращаются к защитным инструментам, в том числе иностранной валюте", — поясняет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.Рубль продолжит падать. Но не слишком глубоко.С другой стороны, рынок уже остро реагирует на подготовку Евросоюзом очередного пакета экономических санкций. По мнению ряда аналитиков, в середине зимы у рубля не будет никакой поддержки."Очевидно, мы увидим дальнейшее пикирование. Средний курс к весне — 80-85 за доллар", — прогнозирует Звездин.Вывоз валюты и платежи по евробондамЕще один фактор — попытки инвесторов и компаний вывести средства за рубеж. Повысился спрос на валюту и у населения.Кроме того, в октябре — платежи по евробондам санкционных компаний в рублях вместо валюты размещения. Как уточняет Коныгин, это портит баланс держателей облигаций, которым приходится выходить на спот-рынок, закрывая позицию в другой валюте. Эмитентам предстоит сейчас перевести около 5,7 миллиарда долларов.Спрос на юань и торговый балансПовлиял и китайский юань, все больше интересующий инвесторов."На недавней сессии Мосбиржи торги юань/рубль превзошли доллар/рубль, а это ослабляет российскую валюту", — говорит Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал".Старт покупок дружественных юаней в резервы Банка России по бюджетному правилу тоже сыграет против рубля.В то же время, как подчеркивают в УК "Альфа-Капитал", профицит по счету текущих операций не позволит национальной валюте рухнуть.На это обращают внимание и в Росбанке. По официальным данным, профицит в третьем квартале — 51,9 миллиарда долларов. С начала года — уже 198,4 миллиарда. Как считают экономисты, диапазон колебаний рубля в четвертом квартале составит 60-63 за доллар.

https://ria.ru/20221010/valyuta-1822943753.html

https://ria.ru/20220922/dolya-1818714438.html

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2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, московская биржа, рубль, курс доллара, евро