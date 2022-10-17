https://ria.ru/20221017/rubl-1824169610.html
Резко подешевел: что будет с рублем к концу года
Резко подешевел: что будет с рублем к концу года - РИА Новости, 17.10.2022
Резко подешевел: что будет с рублем к концу года
Российская валюта ослабела относительно доллара и евро после длительного укрепления. Причина — обострение геополитики и готовящиеся новые санкции, указывают... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:00
2022-10-17T08:00
2022-10-17T15:19
экономика
московская биржа
рубль
курс доллара
евро
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская валюта ослабела относительно доллара и евро после длительного укрепления. Причина — обострение геополитики и готовящиеся новые санкции, указывают эксперты. Насколько устойчива эта тенденция и на каких отметках рубль завершит год — в материале РИА Новости.Несет потериБуквально за считанные дни доллар подскочил с 54 до 63 рублей, евро — с 58 до 62. В последнее время позитива российской валюте добавляли приближение налогового периода, ограничения на валютном рынке и даже риски блокировки работы Национального клирингового центра (НКЦ), без которого невозможны сделки на Мосбирже. Поддерживала и дорогая нефть."В конце сентября в ожидании санкций против НКЦ и возможной блокировки валюты на счетах многие инвесторы избавлялись от доллара и евро, что способствовало укреплению рубля. А экспортеры продавали валютную выручку для уплаты НДПИ", — отмечает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".Геополитика и санкцииСейчас ситуация изменилась: на первый план вышло резкое обострение геополитической обстановки. Взрыв на Крымском мосту, удары по украинской инфраструктуре инвесторы воспринимают как эскалацию конфликта, и это негативно влияет на рубль."Участники рынка обращаются к защитным инструментам, в том числе иностранной валюте", — поясняет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.Рубль продолжит падать. Но не слишком глубоко.С другой стороны, рынок уже остро реагирует на подготовку Евросоюзом очередного пакета экономических санкций. По мнению ряда аналитиков, в середине зимы у рубля не будет никакой поддержки."Очевидно, мы увидим дальнейшее пикирование. Средний курс к весне — 80-85 за доллар", — прогнозирует Звездин.Вывоз валюты и платежи по евробондамЕще один фактор — попытки инвесторов и компаний вывести средства за рубеж. Повысился спрос на валюту и у населения.Кроме того, в октябре — платежи по евробондам санкционных компаний в рублях вместо валюты размещения. Как уточняет Коныгин, это портит баланс держателей облигаций, которым приходится выходить на спот-рынок, закрывая позицию в другой валюте. Эмитентам предстоит сейчас перевести около 5,7 миллиарда долларов.Спрос на юань и торговый балансПовлиял и китайский юань, все больше интересующий инвесторов."На недавней сессии Мосбиржи торги юань/рубль превзошли доллар/рубль, а это ослабляет российскую валюту", — говорит Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал".Старт покупок дружественных юаней в резервы Банка России по бюджетному правилу тоже сыграет против рубля.В то же время, как подчеркивают в УК "Альфа-Капитал", профицит по счету текущих операций не позволит национальной валюте рухнуть.На это обращают внимание и в Росбанке. По официальным данным, профицит в третьем квартале — 51,9 миллиарда долларов. С начала года — уже 198,4 миллиарда. Как считают экономисты, диапазон колебаний рубля в четвертом квартале составит 60-63 за доллар.
https://ria.ru/20221010/valyuta-1822943753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, рубль, курс доллара, евро
Экономика, Московская биржа, Рубль, Курс доллара, евро
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская валюта ослабела относительно доллара и евро после длительного укрепления. Причина — обострение геополитики и готовящиеся новые санкции, указывают эксперты. Насколько устойчива эта тенденция и на каких отметках рубль завершит год — в материале РИА Новости.
Буквально за считанные дни доллар подскочил с 54 до 63 рублей, евро — с 58 до 62. В последнее время позитива российской валюте добавляли приближение налогового периода, ограничения на валютном рынке и даже риски блокировки работы Национального клирингового центра (НКЦ), без которого невозможны сделки на Мосбирже. Поддерживала и дорогая нефть.
"В конце сентября в ожидании санкций против НКЦ и возможной блокировки валюты на счетах многие инвесторы избавлялись от доллара и евро, что способствовало укреплению рубля. А экспортеры продавали валютную выручку для уплаты НДПИ", — отмечает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".
Сейчас ситуация изменилась: на первый план вышло резкое обострение геополитической обстановки. Взрыв на Крымском мосту, удары по украинской инфраструктуре инвесторы воспринимают как эскалацию конфликта, и это негативно влияет на рубль.
"Участники рынка обращаются к защитным инструментам, в том числе иностранной валюте", — поясняет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.
Рубль продолжит падать. Но не слишком глубоко.
"Помогут экспортеры, которым выгодно продавать валюту по более высокому курсу для уплаты налогов и обслуживания текущей деятельности внутри страны. Также власти способны снова ужесточить валютный контроль, чтобы не позволить курсу вернуться к уровням конца февраля", — рассуждает Веретенникова. В этом случае рубль, скорее всего, удержится в коридоре 65-70 за доллар.
С другой стороны, рынок уже остро реагирует на подготовку Евросоюзом очередного пакета экономических санкций. По мнению ряда аналитиков, в середине зимы у рубля не будет никакой поддержки.
"Очевидно, мы увидим дальнейшее пикирование. Средний курс к весне — 80-85 за доллар", — прогнозирует Звездин.
Вывоз валюты и платежи по евробондам
Еще один фактор — попытки инвесторов и компаний вывести средства за рубеж. Повысился спрос на валюту и у населения.
"С начала сентября ЦБ увеличил поставки наличности в банкоматы примерно на триллион рублей. Вероятно, большую часть этих денег перевели в валюту. Также участники рынка активнее переправляют остатки долларов и евро в иностранные банки", — объясняет Сергей Коныгин, старший экономист инвестиционного банка "Синара".
Кроме того, в октябре — платежи по евробондам санкционных компаний в рублях вместо валюты размещения. Как уточняет Коныгин, это портит баланс держателей облигаций, которым приходится выходить на спот-рынок, закрывая позицию в другой валюте. Эмитентам предстоит сейчас перевести около 5,7 миллиарда долларов.
Спрос на юань и торговый баланс
Повлиял и китайский юань, все больше интересующий инвесторов.
"На недавней сессии Мосбиржи торги юань/рубль превзошли доллар/рубль, а это ослабляет российскую валюту", — говорит Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал".
Старт покупок дружественных юаней в резервы Банка России по бюджетному правилу тоже сыграет против рубля.
По оценкам инвестбанка "Синара", приобретение юаней на миллиард долларов сдвинет курс на 1,2 пункта. Аналитики указывают и на сжатие торгового баланса в случае падения спроса на нефть и прекращения экспорта газа с текущих десяти-пятнадцати миллиардов долларов в месяц до менее чем пяти миллиардов, что дополнительно ослабит рубль.
В то же время, как подчеркивают в УК "Альфа-Капитал", профицит по счету текущих операций не позволит национальной валюте рухнуть.
На это обращают внимание и в Росбанке. По официальным данным, профицит в третьем квартале — 51,9 миллиарда долларов. С начала года — уже 198,4 миллиарда. Как считают экономисты, диапазон колебаний рубля в четвертом квартале составит 60-63 за доллар.