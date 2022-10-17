https://ria.ru/20221017/rovno-1824618403.html
В нескольких городах Украины заявили об аварийном отключении электроэнергии
В нескольких городах Украины заявили об аварийном отключении электроэнергии - РИА Новости, 17.10.2022
В нескольких городах Украины заявили об аварийном отключении электроэнергии
Мэр украинского Ровно Александр Третяк заявил об аварийном отключении электроэнергии в городе, СМИ сообщают об отключениях в Хмельницкой области и Львове. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:07
2022-10-17T15:07
2022-10-17T18:26
специальная военная операция на украине
ровно
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
львов
хмельницкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106788/76/1067887605_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7ac9620e815fceaad410429e1ea25487.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мэр украинского Ровно Александр Третяк заявил об аварийном отключении электроэнергии в городе, СМИ сообщают об отключениях в Хмельницкой области и Львове."Аварийное отключение энергоснабжения в центре города", - написал Третяк в своем Telegram-канале.Украинское агентство УНИАН в свою очередь сообщает об аварийном отключении света в Львове, а издание "Страна.ua" пишет об отключении энергоснабжения в Хмельницкой области Украины.
https://ria.ru/20221017/khmelnitskiy-1824603206.html
ровно
украина
львов
хмельницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106788/76/1067887605_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d95e3c0d44e1fa3c7cb0c1012a7bb0f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ровно, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, львов, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, Ровно, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Львов, Хмельницкая область
15:07 17.10.2022 (обновлено: 18:26 17.10.2022)
В нескольких городах Украины заявили об аварийном отключении электроэнергии
На Украине заявили об аварийных отключениях электроэнергии в Ровно, Львове и Хмельницком