https://ria.ru/20221017/rovno-1824618403.html

В нескольких городах Украины заявили об аварийном отключении электроэнергии

В нескольких городах Украины заявили об аварийном отключении электроэнергии - РИА Новости, 17.10.2022

В нескольких городах Украины заявили об аварийном отключении электроэнергии

Мэр украинского Ровно Александр Третяк заявил об аварийном отключении электроэнергии в городе, СМИ сообщают об отключениях в Хмельницкой области и Львове. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:07

2022-10-17T15:07

2022-10-17T18:26

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хмельницкая область

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мэр украинского Ровно Александр Третяк заявил об аварийном отключении электроэнергии в городе, СМИ сообщают об отключениях в Хмельницкой области и Львове."Аварийное отключение энергоснабжения в центре города", - написал Третяк в своем Telegram-канале.Украинское агентство УНИАН в свою очередь сообщает об аварийном отключении света в Львове, а издание "Страна.ua" пишет об отключении энергоснабжения в Хмельницкой области Украины.

https://ria.ru/20221017/khmelnitskiy-1824603206.html

ровно

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хмельницкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ровно, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, львов, хмельницкая область