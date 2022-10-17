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В нескольких городах Украины заявили об аварийном отключении электроэнергии - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/rovno-1824618403.html
В нескольких городах Украины заявили об аварийном отключении электроэнергии
В нескольких городах Украины заявили об аварийном отключении электроэнергии - РИА Новости, 17.10.2022
В нескольких городах Украины заявили об аварийном отключении электроэнергии
Мэр украинского Ровно Александр Третяк заявил об аварийном отключении электроэнергии в городе, СМИ сообщают об отключениях в Хмельницкой области и Львове. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:07
2022-10-17T18:26
специальная военная операция на украине
ровно
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
львов
хмельницкая область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мэр украинского Ровно Александр Третяк заявил об аварийном отключении электроэнергии в городе, СМИ сообщают об отключениях в Хмельницкой области и Львове."Аварийное отключение энергоснабжения в центре города", - написал Третяк в своем Telegram-канале.Украинское агентство УНИАН в свою очередь сообщает об аварийном отключении света в Львове, а издание "Страна.ua" пишет об отключении энергоснабжения в Хмельницкой области Украины.
https://ria.ru/20221017/khmelnitskiy-1824603206.html
ровно
украина
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ровно, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, львов, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, Ровно, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Львов, Хмельницкая область
15:07 17.10.2022 (обновлено: 18:26 17.10.2022)
 
В нескольких городах Украины заявили об аварийном отключении электроэнергии

На Украине заявили об аварийных отключениях электроэнергии в Ровно, Львове и Хмельницком

© Фото : Борис МавлютовСоборная улица города Ровно, Украина
Соборная улица города Ровно, Украина - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Борис Мавлютов
Соборная улица города Ровно, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мэр украинского Ровно Александр Третяк заявил об аварийном отключении электроэнергии в городе, СМИ сообщают об отключениях в Хмельницкой области и Львове.
"Аварийное отключение энергоснабжения в центре города", - написал Третяк в своем Telegram-канале.
Украинское агентство УНИАН в свою очередь сообщает об аварийном отключении света в Львове, а издание "Страна.ua" пишет об отключении энергоснабжения в Хмельницкой области Украины.
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
14:17
Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах в регионе
 
Специальная военная операция на УкраинеРовноВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЛьвовХмельницкая область
 
 
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