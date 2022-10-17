https://ria.ru/20221017/roskomnadzor-1824553927.html
Доля обращений в РКН о незаконной обработке данных достигла 70 процентов
Доля обращений в РКН о незаконной обработке данных достигла 70 процентов - РИА Новости, 17.10.2022
Доля обращений в РКН о незаконной обработке данных достигла 70 процентов
Доля обращений россиян в созданный по инициативе Роскомнадзора Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде на тему незаконной обработки персональных данных РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:40
2022-10-17T11:40
2022-10-17T13:16
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Доля обращений россиян в созданный по инициативе Роскомнадзора Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде на тему незаконной обработки персональных данных по итогам первого полугодия достигла 70% от общего числа обращений, сообщает ведомство."Незаконная обработка персональных данных и следующее за этим мошенничество - одна из основных проблем, с которой сталкиваются сейчас россияне в интернете... По итогам первого полугодия 2022 года количество обращений по этой теме в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде достигло 70% от общего числа", - говорится в сообщении.Отмечается, что, как правило, преступники воруют конфиденциальные сведения граждан, "взламывая" аккаунты на сайте портала "Госуслуг" или получив доступ к телефону или компьютеру через рассылку вредоносных программ и сообщений. После чего "выводят" денежные средства на сторонние счета или оформляют займы в микрофинансовых организациях.Ведомство добавляет, что потерпевшие узнают об этом позже, когда приходит требование от кредитора погасить задолженность или когда они сами обращаются за кредитом и им отказывают в его выдаче по причине сниженного индивидуального кредитного рейтинга и испорченной кредитной истории."Иногда людям поступают предложения за деньги изменить кредитную историю. И тут необходимо четко знать: таким образом сделать это невозможно и эти предложения исходят от мошенников. Доверять им, разумеется, нельзя", - отмечает директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде (создан в сентябре 2021 года по инициативе Роскомнадзора) Людмила Куровская.Часть направленных обращений доходит до суда. Эксперты помогают заявителям подготовить иски и другие документы, собрать доказательства непричастности к делам и при необходимости бесплатно представляют их интересы в суде. Так, за первое полугодие 2022 года доля выигранных судебных дел составила 86%. "А в текущем месяце юристы Центра выиграли уже четыре дела: помогли двум жителям Москвы, жителю Самары и жителю Санкт-Петербурга аннулировать незаконно заключенные "от их имени договоры займов, признав их ничтожными, и восстановить индивидуальный кредитный рейтинг, который пострадал в результате мошеннических действий", - , отметили в РКН.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Россия
11:40 17.10.2022 (обновлено: 13:16 17.10.2022)
Доля обращений в РКН о незаконной обработке данных достигла 70 процентов
РКН: за первые полгода доля обращений о незаконной обработке данных достигла 70 процентов
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Доля обращений россиян в созданный по инициативе Роскомнадзора Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде на тему незаконной обработки персональных данных по итогам первого полугодия достигла 70% от общего числа обращений, сообщает
ведомство.
"Незаконная обработка персональных данных и следующее за этим мошенничество - одна из основных проблем, с которой сталкиваются сейчас россияне в интернете... По итогам первого полугодия 2022 года количество обращений по этой теме в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде достигло 70% от общего числа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, как правило, преступники воруют конфиденциальные сведения граждан, "взламывая" аккаунты на сайте портала "Госуслуг" или получив доступ к телефону или компьютеру через рассылку вредоносных программ и сообщений. После чего "выводят" денежные средства на сторонние счета или оформляют займы в микрофинансовых организациях.
Ведомство добавляет, что потерпевшие узнают об этом позже, когда приходит требование от кредитора погасить задолженность или когда они сами обращаются за кредитом и им отказывают в его выдаче по причине сниженного индивидуального кредитного рейтинга и испорченной кредитной истории.
"Иногда людям поступают предложения за деньги изменить кредитную историю. И тут необходимо четко знать: таким образом сделать это невозможно и эти предложения исходят от мошенников. Доверять им, разумеется, нельзя", - отмечает директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде (создан в сентябре 2021 года по инициативе Роскомнадзора) Людмила Куровская.
Часть направленных обращений доходит до суда. Эксперты помогают заявителям подготовить иски и другие документы, собрать доказательства непричастности к делам и при необходимости бесплатно представляют их интересы в суде. Так, за первое полугодие 2022 года доля выигранных судебных дел составила 86%. "А в текущем месяце юристы Центра выиграли уже четыре дела: помогли двум жителям Москвы
, жителю Самары
и жителю Санкт-Петербурга
аннулировать незаконно заключенные "от их имени договоры займов, признав их ничтожными, и восстановить индивидуальный кредитный рейтинг, который пострадал в результате мошеннических действий", - , отметили в РКН.