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Слуцкий будет лично курировать в ЛДПР все четыре новых региона - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/regiony-1824695848.html
Слуцкий будет лично курировать в ЛДПР все четыре новых региона
Слуцкий будет лично курировать в ЛДПР все четыре новых региона - РИА Новости, 17.10.2022
Слуцкий будет лично курировать в ЛДПР все четыре новых региона
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий будет лично курировать в партии ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в ГД. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:50
2022-10-17T18:50
специальная военная операция на украине
политика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий будет лично курировать в партии ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в ГД."Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий будет лично курировать все четыре новых субъекта России: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что у каждого региона будет и отдельный депутат-куратор. ДНР будет курировать Владимир Кошелев, ЛНР – Аркадий Свистунов, Запорожскую область – Станислав Наумов, а Херсонскую область – Андрей Луговой.
https://ria.ru/20221007/regiony-1822231299.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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политика, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, станислав наумов, владимир кошелев, андрей луговой, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Станислав Наумов, Владимир Кошелев, Андрей Луговой, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:50 17.10.2022
 
Слуцкий будет лично курировать в ЛДПР все четыре новых региона

Слуцкий будет лично курировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области от партии ЛДПР

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий будет лично курировать в партии ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в ГД.
"Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий будет лично курировать все четыре новых субъекта России: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что у каждого региона будет и отдельный депутат-куратор. ДНР будет курировать Владимир Кошелев, ЛНР – Аркадий Свистунов, Запорожскую областьСтанислав Наумов, а Херсонскую область – Андрей Луговой.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 14:28Специальная военная операция на Украине
Миронов назначил кураторов новых регионов от "СР — За правду"
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьСтанислав НаумовВладимир КошелевАндрей ЛуговойСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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