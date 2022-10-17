https://ria.ru/20221017/regiony-1824695848.html
Слуцкий будет лично курировать в ЛДПР все четыре новых региона
Слуцкий будет лично курировать в ЛДПР все четыре новых региона - РИА Новости, 17.10.2022
Слуцкий будет лично курировать в ЛДПР все четыре новых региона
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий будет лично курировать в партии ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в ГД. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:50
2022-10-17T18:50
2022-10-17T18:50
специальная военная операция на украине
политика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий будет лично курировать в партии ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в ГД."Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий будет лично курировать все четыре новых субъекта России: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что у каждого региона будет и отдельный депутат-куратор. ДНР будет курировать Владимир Кошелев, ЛНР – Аркадий Свистунов, Запорожскую область – Станислав Наумов, а Херсонскую область – Андрей Луговой.
https://ria.ru/20221007/regiony-1822231299.html
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херсонская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Слуцкий будет лично курировать в ЛДПР все четыре новых региона
Слуцкий будет лично курировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области от партии ЛДПР