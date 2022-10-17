https://ria.ru/20221017/rebenok-1824669073.html

Жителя Нижегородской области арестовали за истязания опекаемого ребенка

Жителя Нижегородской области арестовали за истязания опекаемого ребенка - РИА Новости, 17.10.2022

Жителя Нижегородской области арестовали за истязания опекаемого ребенка

Житель Нижегородской области арестован по подозрению в истязании опекаемой девочки, которую он бил битой и ковшом, а также отрезал ей часть пальца, сообщается... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:35

2022-10-17T17:35

2022-10-17T17:37

происшествия

россия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт- РИА Новости. Житель Нижегородской области арестован по подозрению в истязании опекаемой девочки, которую он бил битой и ковшом, а также отрезал ей часть пальца, сообщается на сайте Кстовского городского суда.По версии следствия, мужчина в период с июня 2019 года по октябрь 2022 систематически избивал опекаемую им девочку 2011 года рождения. Как сообщается на сайте суда, он наносил ребенку "удары битой по рукам, ковшом по голове, ногой в живот, руками по голове".Мужчина был задержан вечером 14 октября. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в истязании несовершеннолетнего (ст. 117 УК РФ). Кроме того, мужчина подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ) и ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении несовершеннолетнего). Он свою вину отрицает."В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - по 13 декабря 2022 года включительно", - подчеркивается в сообщении.Как уточняет СУСК РФ по Нижегородской области, в настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

https://ria.ru/20221011/derbent-1823242282.html

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, нижегородская область