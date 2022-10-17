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Жителя Нижегородской области арестовали за истязания опекаемого ребенка - РИА Новости, 17.10.2022
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Жителя Нижегородской области арестовали за истязания опекаемого ребенка
Жителя Нижегородской области арестовали за истязания опекаемого ребенка - РИА Новости, 17.10.2022
Жителя Нижегородской области арестовали за истязания опекаемого ребенка
Житель Нижегородской области арестован по подозрению в истязании опекаемой девочки, которую он бил битой и ковшом, а также отрезал ей часть пальца, сообщается... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:35
2022-10-17T17:37
происшествия
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт- РИА Новости. Житель Нижегородской области арестован по подозрению в истязании опекаемой девочки, которую он бил битой и ковшом, а также отрезал ей часть пальца, сообщается на сайте Кстовского городского суда.По версии следствия, мужчина в период с июня 2019 года по октябрь 2022 систематически избивал опекаемую им девочку 2011 года рождения. Как сообщается на сайте суда, он наносил ребенку "удары битой по рукам, ковшом по голове, ногой в живот, руками по голове".Мужчина был задержан вечером 14 октября. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в истязании несовершеннолетнего (ст. 117 УК РФ). Кроме того, мужчина подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ) и ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении несовершеннолетнего). Он свою вину отрицает."В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - по 13 декабря 2022 года включительно", - подчеркивается в сообщении.Как уточняет СУСК РФ по Нижегородской области, в настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
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происшествия, россия, нижегородская область
Происшествия, Россия, Нижегородская область
17:35 17.10.2022 (обновлено: 17:37 17.10.2022)
 
Жителя Нижегородской области арестовали за истязания опекаемого ребенка

На жителя Нижегородской области завели дело из-за издевательств над опекаемой девочкой

© Fotolia / fasphotographicГрустный ребенок
Грустный ребенок - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Fotolia / fasphotographic
Грустный ребенок. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт- РИА Новости. Житель Нижегородской области арестован по подозрению в истязании опекаемой девочки, которую он бил битой и ковшом, а также отрезал ей часть пальца, сообщается на сайте Кстовского городского суда.
По версии следствия, мужчина в период с июня 2019 года по октябрь 2022 систематически избивал опекаемую им девочку 2011 года рождения. Как сообщается на сайте суда, он наносил ребенку "удары битой по рукам, ковшом по голове, ногой в живот, руками по голове".
"Также он заставлял ее есть мыло, обливал холодной водой, лишал пищи. Кроме того, он вооружился ножом и отрезал им фалангу пятого пальца правой руки несовершеннолетней опекаемой", - сообщается на сайте суда.
Мужчина был задержан вечером 14 октября. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в истязании несовершеннолетнего (ст. 117 УК РФ). Кроме того, мужчина подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ) и ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении несовершеннолетнего). Он свою вину отрицает.
"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - по 13 декабря 2022 года включительно", - подчеркивается в сообщении.
Как уточняет СУСК РФ по Нижегородской области, в настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
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