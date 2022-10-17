https://ria.ru/20221017/rassledovanie-1824711602.html
Германия, Дания и Швеция продолжают расследовать ЧП на "Северных потоках"
Германия, Дания и Швеция продолжают расследовать ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 17.10.2022
Германия, Дания и Швеция продолжают расследовать ЧП на "Северных потоках"
Германия, Дания и Швеция продолжают вести совместное расследование инцидента на трубопроводах "Северного потока", однако не в том формате, в котором... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:40
2022-10-17T19:40
2022-10-17T19:40
германия
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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Германия, Дания и Швеция продолжают вести совместное расследование инцидента на трубопроводах "Северного потока", однако не в том формате, в котором планировалось ранее, сообщила журналистам представитель МВД ФРГ Соня Кок.В минувшую пятницу портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщил, что Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования диверсии на "Северных потоках", и теперь каждая из этих стран будет вести собственное расследование.По словам Кок, расследования в той форме, которую предполагалось вести в рамках совместной следственной группы трех стран, действительно не будет. При этом она не ответила на вопрос о причинах такого решения. "Тем не менее, страны, конечно, ведут совместное расследование", - сказала Кок на брифинге в понедельник.Она пояснила, что в таких случаях, как этот инцидент, который затрагивает несколько стран, органы безопасности ФРГ всегда "очень тесно" сотрудничают, как на федеральном уровне министерств, между федеральными землями Германии, так и на международном уровне."В Германии федеральный прокурор начал расследование. Насколько нам известно, он поручил расследование Федеральному управлению уголовной полиции и Федеральной полиции. Это означает, что между ними уже существует очень тесный обмен. Федеральная полиция и Федеральное управление уголовной полиции очень тесно обмениваются информацией и со своими международными партнерами", - пояснила представитель МВД.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://ria.ru/20221015/gazoprovod-1824344550.html
https://ria.ru/20221014/miller-1823874798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, дания, швеция, мвд германии, генеральная прокуратура рф, ard, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Германия, В мире, Дания, Швеция, МВД Германии, Генеральная прокуратура РФ, ARD, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Германия, Дания и Швеция продолжают расследовать ЧП на "Северных потоках"
МВД ФРГ: Германия, Дания и Швеция продолжают вести расследование на "Северных потоках"
БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Германия, Дания и Швеция продолжают вести совместное расследование инцидента на трубопроводах "Северного потока", однако не в том формате, в котором планировалось ранее, сообщила журналистам представитель МВД ФРГ Соня Кок.
В минувшую пятницу портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD
со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщил, что Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования диверсии на "Северных потоках", и теперь каждая из этих стран будет вести собственное расследование.
По словам Кок, расследования в той форме, которую предполагалось вести в рамках совместной следственной группы трех стран, действительно не будет. При этом она не ответила на вопрос о причинах такого решения. "Тем не менее, страны, конечно, ведут совместное расследование", - сказала Кок на брифинге в понедельник.
Она пояснила, что в таких случаях, как этот инцидент, который затрагивает несколько стран, органы безопасности ФРГ всегда "очень тесно" сотрудничают, как на федеральном уровне министерств, между федеральными землями Германии, так и на международном уровне.
"В Германии федеральный прокурор начал расследование. Насколько нам известно, он поручил расследование Федеральному управлению уголовной полиции и Федеральной полиции. Это означает, что между ними уже существует очень тесный обмен. Федеральная полиция и Федеральное управление уголовной полиции очень тесно обмениваются информацией и со своими международными партнерами", - пояснила представитель МВД.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке" и "Северном потоке 2
". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ
инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".