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Депутат Госдумы: в России пресекли распространение ЛГБТ-брошюры
Депутат Госдумы: в России пресекли распространение ЛГБТ-брошюры - РИА Новости, 17.10.2022
Депутат Госдумы: в России пресекли распространение ЛГБТ-брошюры
В России пресекли распространение брошюры с ЛГБТ-тематикой для детей, которую изготовила внесенная в реестр иноагентов инициативная группа "Выход"*, заявил... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T07:34
2022-10-17T07:34
2022-10-17T07:34
общество
василий пискарев
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В России пресекли распространение брошюры с ЛГБТ-тематикой для детей, которую изготовила внесенная в реестр иноагентов инициативная группа "Выход"*, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.По его словам, по факту публичного распространения информационных материалов, издаваемых нежелательной иностранной неправительственной организацией, возбуждено дело об административном правонарушении."Это один из ярких примеров в поддержку наших поправок в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым просветительская деятельность в отношении несовершеннолетних не может осуществляться иностранными агентами", - добавил парламентарий.В Госдуме в понедельник пройдут слушания по законопроекту об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.*Организация, выполняющая функции иноагента
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общество, василий пискарев, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Василий Пискарев, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Депутат Госдумы: в России пресекли распространение ЛГБТ-брошюры
Депутат Пискарев: в России пресекли распространение брошюры с ЛГБТ-тематикой для детей
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В России пресекли распространение брошюры с ЛГБТ-тематикой для детей, которую изготовила внесенная в реестр иноагентов инициативная группа "Выход"*, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"По результатам рассмотрения обращения комиссии… Генеральной прокуратурой и Роскомнадзором пресечено распространение просветительских материалов с ЛГБТ-пропагандой для детей. Ограничен доступ к информационным ресурсам с деструктивной брошюрой, изготовленной иностранным агентом "Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа "Выход"* совместно с немецкой нежелательной организацией "Фонд им. Генриха Бёлля", - заявил Пискарев, слова которого приводит пресс-служба комиссии.
По его словам, по факту публичного распространения информационных материалов, издаваемых нежелательной иностранной неправительственной организацией, возбуждено дело об административном правонарушении.
"Это один из ярких примеров в поддержку наших поправок в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым просветительская деятельность в отношении несовершеннолетних не может осуществляться иностранными агентами", - добавил парламентарий.
В Госдуме в понедельник пройдут слушания по законопроекту об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.
*Организация, выполняющая функции иноагента