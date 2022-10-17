https://ria.ru/20221017/ranenie-1824630837.html
Житель Астрахани ранил ножом двух полицейских во время обыска
Житель Астрахани ранил ножом двух полицейских во время обыска - РИА Новости, 17.10.2022
Житель Астрахани ранил ножом двух полицейских во время обыска
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани, подозреваемого в том, что он ранил ножом двух полицейских, которые проводили обыск у него... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:47
2022-10-17T15:47
2022-10-17T15:47
происшествия
астрахань
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астраханская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани, подозреваемого в том, что он ранил ножом двух полицейских, которые проводили обыск у него дома, сообщает СУСК России по Астраханской области."Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУСК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 15 октября начальник отдела управления угрозыска областного УМВД и старший оперуполномоченный отдела проводили обыск в одной из квартир в Астрахани по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью местной жительнице. Фигурант достал нож и несколько раз ударил им по ногам полицейским, отметили в СК. Мужчину задержали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Астрахани ранил ножом двух полицейских во время обыска
Житель Астрахани ранил ножом двух полицейских, проводивших обыск у него дома