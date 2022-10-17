https://ria.ru/20221017/ranenie-1824630837.html

Житель Астрахани ранил ножом двух полицейских во время обыска

Житель Астрахани ранил ножом двух полицейских во время обыска - РИА Новости, 17.10.2022

Житель Астрахани ранил ножом двух полицейских во время обыска

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани, подозреваемого в том, что он ранил ножом двух полицейских, которые проводили обыск у него... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:47

2022-10-17T15:47

2022-10-17T15:47

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани, подозреваемого в том, что он ранил ножом двух полицейских, которые проводили обыск у него дома, сообщает СУСК России по Астраханской области."Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУСК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 15 октября начальник отдела управления угрозыска областного УМВД и старший оперуполномоченный отдела проводили обыск в одной из квартир в Астрахани по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью местной жительнице. Фигурант достал нож и несколько раз ударил им по ногам полицейским, отметили в СК. Мужчину задержали.

https://ria.ru/20221006/mayor-1822072425.html

астрахань

россия

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, астрахань, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф)