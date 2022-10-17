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Житель Астрахани ранил ножом двух полицейских во время обыска - РИА Новости, 17.10.2022
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Житель Астрахани ранил ножом двух полицейских во время обыска
Житель Астрахани ранил ножом двух полицейских во время обыска - РИА Новости, 17.10.2022
Житель Астрахани ранил ножом двух полицейских во время обыска
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани, подозреваемого в том, что он ранил ножом двух полицейских, которые проводили обыск у него... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:47
2022-10-17T15:47
происшествия
астрахань
россия
астраханская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани, подозреваемого в том, что он ранил ножом двух полицейских, которые проводили обыск у него дома, сообщает СУСК России по Астраханской области."Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУСК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 15 октября начальник отдела управления угрозыска областного УМВД и старший оперуполномоченный отдела проводили обыск в одной из квартир в Астрахани по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью местной жительнице. Фигурант достал нож и несколько раз ударил им по ногам полицейским, отметили в СК. Мужчину задержали.
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астрахань
россия
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, Следственный комитет России (СК РФ)
15:47 17.10.2022
 
Житель Астрахани ранил ножом двух полицейских во время обыска

Житель Астрахани ранил ножом двух полицейских, проводивших обыск у него дома

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани, подозреваемого в том, что он ранил ножом двух полицейских, которые проводили обыск у него дома, сообщает СУСК России по Астраханской области.
"Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУСК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 15 октября начальник отдела управления угрозыска областного УМВД и старший оперуполномоченный отдела проводили обыск в одной из квартир в Астрахани по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью местной жительнице. Фигурант достал нож и несколько раз ударил им по ногам полицейским, отметили в СК. Мужчину задержали.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Источник: семья из Африки напала на майора полиции в подмосковном суде
 
ПроисшествияАстраханьРоссияАстраханская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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