https://ria.ru/20221017/raketa-1824612571.html

"Роскосмос" подтвердил дату пуска ракеты "Союз" с Восточного

"Роскосмос" подтвердил дату пуска ракеты "Союз" с Восточного - РИА Новости, 17.10.2022

"Роскосмос" подтвердил дату пуска ракеты "Союз" с Восточного

"Роскосмос" подтвердил, что ближайший пуск ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный запланирован на 22 октября. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:48

2022-10-17T14:48

2022-10-17T14:48

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

екатеринбург

россия

роскосмос

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

союз

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Роскосмос" подтвердил, что ближайший пуск ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный запланирован на 22 октября.Ранее в пресс-службе якутского главка МЧС России сообщили, что 23 октября в 4.57 по местному времени (22.57 мск 22 октября) на Восточном состоится пуск первого спутника группировки "Сфера" - "Скифа-Д" на ракете "Союз-2.1б". Вместе с аппаратом будут запущены на орбиту три спутника связи "Гонец-М"."Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов проверил готовность системы управления для ракеты-носителя "Союз-2.1б" на новом виде топлива — нафтиле. Пуск на новой топливной паре запланирован на 23 октября по местному времени с космодрома Восточный", - говорится в сообщении.Отмечается, что на Научно-производственном объединении автоматики имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге Борисов посетил цеха по производству радиоэлектронной аппаратуры для ракет семейства "Союз-2". Гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра рассказал, что для работы на новой топливной паре пришлось доработать программно-алгоритмическое обеспечение аппаратуры системы управления ракеты-носителя и стартового комплекса космодрома Восточный.В "Роскосмосе" напомнили, что последний пуск "Союза-2" с Восточного на керосине с кислородом был произведён в октябре 2021 года. Ранее им уже заправляли третью ступень "Союза-2.1б". Предстоящий пуск станет первым, когда нафтилом будут заправлены все ступени ракеты. Преимущество нафтила — уменьшение вредных выбросов и увеличение массы забрасываемой на орбиту полезной нагрузки.

https://ria.ru/20221016/sputnik-1824352393.html

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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), екатеринбург, россия, роскосмос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), союз