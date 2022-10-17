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"Роскосмос" подтвердил дату пуска ракеты "Союз" с Восточного - РИА Новости, 17.10.2022
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"Роскосмос" подтвердил дату пуска ракеты "Союз" с Восточного
"Роскосмос" подтвердил дату пуска ракеты "Союз" с Восточного - РИА Новости, 17.10.2022
"Роскосмос" подтвердил дату пуска ракеты "Союз" с Восточного
"Роскосмос" подтвердил, что ближайший пуск ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный запланирован на 22 октября. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:48
2022-10-17T14:48
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
екатеринбург
россия
роскосмос
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
союз
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Роскосмос" подтвердил, что ближайший пуск ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный запланирован на 22 октября.Ранее в пресс-службе якутского главка МЧС России сообщили, что 23 октября в 4.57 по местному времени (22.57 мск 22 октября) на Восточном состоится пуск первого спутника группировки "Сфера" - "Скифа-Д" на ракете "Союз-2.1б". Вместе с аппаратом будут запущены на орбиту три спутника связи "Гонец-М"."Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов проверил готовность системы управления для ракеты-носителя "Союз-2.1б" на новом виде топлива — нафтиле. Пуск на новой топливной паре запланирован на 23 октября по местному времени с космодрома Восточный", - говорится в сообщении.Отмечается, что на Научно-производственном объединении автоматики имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге Борисов посетил цеха по производству радиоэлектронной аппаратуры для ракет семейства "Союз-2". Гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра рассказал, что для работы на новой топливной паре пришлось доработать программно-алгоритмическое обеспечение аппаратуры системы управления ракеты-носителя и стартового комплекса космодрома Восточный.В "Роскосмосе" напомнили, что последний пуск "Союза-2" с Восточного на керосине с кислородом был произведён в октябре 2021 года. Ранее им уже заправляли третью ступень "Союза-2.1б". Предстоящий пуск станет первым, когда нафтилом будут заправлены все ступени ракеты. Преимущество нафтила — уменьшение вредных выбросов и увеличение массы забрасываемой на орбиту полезной нагрузки.
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), екатеринбург, россия, роскосмос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), союз
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Екатеринбург, Россия, Роскосмос, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Союз
14:48 17.10.2022
 
"Роскосмос" подтвердил дату пуска ракеты "Союз" с Восточного

"Роскосмос" сообщил, что пуск ракеты "Союз-2.1б" с Восточного запланирован на 22 октября

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-К" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом Глонасс-К с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-К" с космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Роскосмос" подтвердил, что ближайший пуск ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный запланирован на 22 октября.
Ранее в пресс-службе якутского главка МЧС России сообщили, что 23 октября в 4.57 по местному времени (22.57 мск 22 октября) на Восточном состоится пуск первого спутника группировки "Сфера" - "Скифа-Д" на ракете "Союз-2.1б". Вместе с аппаратом будут запущены на орбиту три спутника связи "Гонец-М".
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"Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов проверил готовность системы управления для ракеты-носителя "Союз-2.1б" на новом виде топлива — нафтиле. Пуск на новой топливной паре запланирован на 23 октября по местному времени с космодрома Восточный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Научно-производственном объединении автоматики имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге Борисов посетил цеха по производству радиоэлектронной аппаратуры для ракет семейства "Союз-2". Гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра рассказал, что для работы на новой топливной паре пришлось доработать программно-алгоритмическое обеспечение аппаратуры системы управления ракеты-носителя и стартового комплекса космодрома Восточный.
В "Роскосмосе" напомнили, что последний пуск "Союза-2" с Восточного на керосине с кислородом был произведён в октябре 2021 года. Ранее им уже заправляли третью ступень "Союза-2.1б". Предстоящий пуск станет первым, когда нафтилом будут заправлены все ступени ракеты. Преимущество нафтила — уменьшение вредных выбросов и увеличение массы забрасываемой на орбиту полезной нагрузки.
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Космос - РИА НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)ЕкатеринбургРоссияРоскосмосМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Союз
 
 
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