"Роскосмос" подтвердил дату пуска ракеты "Союз" с Восточного
"Роскосмос" сообщил, что пуск ракеты "Союз-2.1б" с Восточного запланирован на 22 октября
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-К" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-К" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Роскосмос" подтвердил, что ближайший пуск ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный запланирован на 22 октября.
Ранее в пресс-службе якутского главка МЧС России сообщили, что 23 октября в 4.57 по местному времени (22.57 мск 22 октября) на Восточном состоится пуск первого спутника группировки "Сфера" - "Скифа-Д" на ракете "Союз-2.1б". Вместе с аппаратом будут запущены на орбиту три спутника связи "Гонец-М".
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"Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов проверил готовность системы управления для ракеты-носителя "Союз-2.1б" на новом виде топлива — нафтиле. Пуск на новой топливной паре запланирован на 23 октября по местному времени с космодрома Восточный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Научно-производственном объединении автоматики имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге Борисов посетил цеха по производству радиоэлектронной аппаратуры для ракет семейства "Союз-2". Гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра рассказал, что для работы на новой топливной паре пришлось доработать программно-алгоритмическое обеспечение аппаратуры системы управления ракеты-носителя и стартового комплекса космодрома Восточный.
В "Роскосмосе" напомнили, что последний пуск "Союза-2" с Восточного на керосине с кислородом был произведён в октябре 2021 года. Ранее им уже заправляли третью ступень "Союза-2.1б". Предстоящий пуск станет первым, когда нафтилом будут заправлены все ступени ракеты. Преимущество нафтила — уменьшение вредных выбросов и увеличение массы забрасываемой на орбиту полезной нагрузки.
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