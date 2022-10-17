https://ria.ru/20221017/radio-1824573994.html

Власти предъявили к "Радио Свобода"* требования на 790 миллионов рублей

Власти предъявили к "Радио Свобода"* требования на 790 миллионов рублей - РИА Новости, 17.10.2022

Власти предъявили к "Радио Свобода"* требования на 790 миллионов рублей

Федеральная налоговая служба России и столичный департамент по обеспечению деятельности мировых судей в арбитражном суде Москвы предъявили к ООО "Радио... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:44

2022-10-17T12:44

2022-10-17T12:50

россия

иноагенты

происшествия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Федеральная налоговая служба России и столичный департамент по обеспечению деятельности мировых судей в арбитражном суде Москвы предъявили к ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* требования на сумму 720,8 миллиона и около 69,6 миллиона рублей, следует из опубликованных определений суда.В судебных актах уточняется, что заявители не приложили к своим обращениям в суд документы, на которых основывают требования. Устранить недостатки инспекция ФНС должна до 27 октября, а департамент – до 28 октября. Соответственно, в материалах суда основания возникновения требований также пока не указаны.Пресс-служба Тверского суда Москвы в июне сообщала, что мировой судья судебного участка Тверского района Москвы оштрафовал "Радио Свобода"* еще на 20 миллионов рублей из-за неудаления запрещенного контента и общая сумма штрафов возросла до 75,8 миллиона рублей.Арбитражный суд Москвы в августе по заявлению столичной инспекции ФНС России N7 ввел в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* начальную процедуру банкротства – наблюдение. Это российское юрлицо, созданное для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов. Суд включил в реестр требований кредиторов долг радиостанции по налогам в размере чуть более 6 миллионов рублей."Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. В этой связи отмечалось, что "компания планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России"."Радио Свобода"* и "Голос Америки"* финансируются американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM). В России они признаны иноагентами.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221011/inoagent-1823125792.html

https://ria.ru/20221014/smi-inoagenty-1824205640.html

https://ria.ru/20220815/bankrotstvo-1809624574.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, иноагенты, происшествия, федеральная налоговая служба (фнс россии)