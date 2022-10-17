Рейтинг@Mail.ru
Власти предъявили к "Радио Свобода"* требования на 790 миллионов рублей - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/radio-1824573994.html
Власти предъявили к "Радио Свобода"* требования на 790 миллионов рублей
Власти предъявили к "Радио Свобода"* требования на 790 миллионов рублей - РИА Новости, 17.10.2022
Власти предъявили к "Радио Свобода"* требования на 790 миллионов рублей
Федеральная налоговая служба России и столичный департамент по обеспечению деятельности мировых судей в арбитражном суде Москвы предъявили к ООО "Радио... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:44
2022-10-17T12:50
россия
иноагенты
происшествия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776592042_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_eb81ae0f9ff38621da73977854d0497a.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Федеральная налоговая служба России и столичный департамент по обеспечению деятельности мировых судей в арбитражном суде Москвы предъявили к ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* требования на сумму 720,8 миллиона и около 69,6 миллиона рублей, следует из опубликованных определений суда.В судебных актах уточняется, что заявители не приложили к своим обращениям в суд документы, на которых основывают требования. Устранить недостатки инспекция ФНС должна до 27 октября, а департамент – до 28 октября. Соответственно, в материалах суда основания возникновения требований также пока не указаны.Пресс-служба Тверского суда Москвы в июне сообщала, что мировой судья судебного участка Тверского района Москвы оштрафовал "Радио Свобода"* еще на 20 миллионов рублей из-за неудаления запрещенного контента и общая сумма штрафов возросла до 75,8 миллиона рублей.Арбитражный суд Москвы в августе по заявлению столичной инспекции ФНС России N7 ввел в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* начальную процедуру банкротства – наблюдение. Это российское юрлицо, созданное для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов. Суд включил в реестр требований кредиторов долг радиостанции по налогам в размере чуть более 6 миллионов рублей."Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. В этой связи отмечалось, что "компания планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России"."Радио Свобода"* и "Голос Америки"* финансируются американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM). В России они признаны иноагентами.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221011/inoagent-1823125792.html
https://ria.ru/20221014/smi-inoagenty-1824205640.html
https://ria.ru/20220815/bankrotstvo-1809624574.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776592042_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_bf2f807997befd3efb2d865bc7348df5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иноагенты, происшествия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, иноагенты, Происшествия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
12:44 17.10.2022 (обновлено: 12:50 17.10.2022)
 
Власти предъявили к "Радио Свобода"* требования на 790 миллионов рублей

ФНС и департамент Москвы предъявили к "Радио Свобода" требования на 790 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСтраница сайта "Радио Свобода"* на экране смартфона
Страница сайта Радио Свобода* на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Страница сайта "Радио Свобода"* на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Федеральная налоговая служба России и столичный департамент по обеспечению деятельности мировых судей в арбитражном суде Москвы предъявили к ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* требования на сумму 720,8 миллиона и около 69,6 миллиона рублей, следует из опубликованных определений суда.
В судебных актах уточняется, что заявители не приложили к своим обращениям в суд документы, на которых основывают требования. Устранить недостатки инспекция ФНС должна до 27 октября, а департамент – до 28 октября. Соответственно, в материалах суда основания возникновения требований также пока не указаны.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 15:00
Макаревич*, Шац* и Соловей* подали в суд на Министерство юстиции
Пресс-служба Тверского суда Москвы в июне сообщала, что мировой судья судебного участка Тверского района Москвы оштрафовал "Радио Свобода"* еще на 20 миллионов рублей из-за неудаления запрещенного контента и общая сумма штрафов возросла до 75,8 миллиона рублей.
Арбитражный суд Москвы в августе по заявлению столичной инспекции ФНС России N7 ввел в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* начальную процедуру банкротства – наблюдение. Это российское юрлицо, созданное для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов. Суд включил в реестр требований кредиторов долг радиостанции по налогам в размере чуть более 6 миллионов рублей.
"Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 21:24
Главреда "Дождя"* и пресс-секретаря Навального признали иноагентами
В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. В этой связи отмечалось, что "компания планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России".
"Радио Свобода"* и "Голос Америки"* финансируются американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM). В России они признаны иноагентами.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 11:05
Суд в Москве начал банкротство российского подразделения "Радио Свобода"*
 
РоссияиноагентыПроисшествияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала