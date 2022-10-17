https://ria.ru/20221017/pvo-1824722918.html

США продолжат работать над передачей Украине средств ПВО

США продолжат работать над передачей Украине средств ПВО - РИА Новости, 17.10.2022

США продолжат работать над передачей Украине средств ПВО

США намерены и впредь оказывать Украине "беспрецедентную" военную помощь, а также работать с союзниками над передачей Киеву средств противовоздушной обороны... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T20:44

2022-10-17T20:44

2022-10-17T20:44

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

алексей арестович

владимир путин

сша

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. США намерены и впредь оказывать Украине "беспрецедентную" военную помощь, а также работать с союзниками над передачей Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил о больших поставках западного оружия на Украину за последние дни, в частности, речь шла о различных ПВО и средствах по созданию интегрированной системы противовоздушной обороны.Он добавил, что США также намерены работать с союзниками над передачей Киеву систем ПВО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

россия

украина

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Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, алексей арестович , владимир путин, сша, россия, украина