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США продолжат работать над передачей Украине средств ПВО - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/pvo-1824722918.html
США продолжат работать над передачей Украине средств ПВО
США продолжат работать над передачей Украине средств ПВО - РИА Новости, 17.10.2022
США продолжат работать над передачей Украине средств ПВО
США намерены и впредь оказывать Украине "беспрецедентную" военную помощь, а также работать с союзниками над передачей Киеву средств противовоздушной обороны... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:44
2022-10-17T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
алексей арестович
владимир путин
сша
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украина
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. США намерены и впредь оказывать Украине "беспрецедентную" военную помощь, а также работать с союзниками над передачей Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил о больших поставках западного оружия на Украину за последние дни, в частности, речь шла о различных ПВО и средствах по созданию интегрированной системы противовоздушной обороны.Он добавил, что США также намерены работать с союзниками над передачей Киеву систем ПВО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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в мире, владимир зеленский, алексей арестович , владимир путин, сша, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Алексей Арестович , Владимир Путин, США, Россия, Украина
20:44 17.10.2022
 
США продолжат работать над передачей Украине средств ПВО

Госдеп: США продолжат работать с союзниками над передачей Украине средств ПВО

CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. США намерены и впредь оказывать Украине "беспрецедентную" военную помощь, а также работать с союзниками над передачей Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил о больших поставках западного оружия на Украину за последние дни, в частности, речь шла о различных ПВО и средствах по созданию интегрированной системы противовоздушной обороны.
"Мы намерены и впредь оказывать Украине беспрецедентную помощь в сфере безопасности, включая средства противовоздушной обороны", - сказал Патель в ходе регулярного брифинга.
Он добавил, что США также намерены работать с союзниками над передачей Киеву систем ПВО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичВладимир ПутинСШАРоссияУкраина
 
 
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