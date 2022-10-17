https://ria.ru/20221017/pvo-1824574914.html

Российские ПВО за сутки сбили 21 украинский снаряд HIMARS и "Ольха"

Российские ПВО за сутки сбили 21 украинский снаряд HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 17.10.2022

Российские ПВО за сутки сбили 21 украинский снаряд HIMARS и "Ольха"

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", две противорадарные ракеты HARM и девять... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:47

2022-10-17T12:47

2022-10-17T17:41

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

херсонская область

новая каховка

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", две противорадарные ракеты HARM и девять беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."В воздухе сбит 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Веселое и Отрадокаменка Херсонской области. Кроме того, перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила девять украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20221017/nikolaev-1824574772.html

россия

херсонская область

новая каховка

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Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область , новая каховка