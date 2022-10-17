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Российские ПВО за сутки сбили 21 украинский снаряд HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/pvo-1824574914.html
Российские ПВО за сутки сбили 21 украинский снаряд HIMARS и "Ольха"
Российские ПВО за сутки сбили 21 украинский снаряд HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 17.10.2022
Российские ПВО за сутки сбили 21 украинский снаряд HIMARS и "Ольха"
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", две противорадарные ракеты HARM и девять... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:47
2022-10-17T17:41
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
херсонская область
новая каховка
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", две противорадарные ракеты HARM и девять беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."В воздухе сбит 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Веселое и Отрадокаменка Херсонской области. Кроме того, перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила девять украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областей.
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россия
херсонская область
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Херсонская область , Новая Каховка
12:47 17.10.2022 (обновлено: 17:41 17.10.2022)
 
Российские ПВО за сутки сбили 21 украинский снаряд HIMARS и "Ольха"

Российские ПВО за сутки перехватили девять украинских дронов и 21 снаряд HIMARS и "Ольха"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", две противорадарные ракеты HARM и девять беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"В воздухе сбит 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Веселое и Отрадокаменка Херсонской области. Кроме того, перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила девять украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областей.
Украинский танк на окраине Николаева - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьХерсонская областьНовая Каховка
 
 
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