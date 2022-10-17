https://ria.ru/20221017/putin-1824493030.html

В США признали рост популярности идей Путина на Западе

В США признали рост популярности идей Путина на Западе - РИА Новости, 17.10.2022

В США признали рост популярности идей Путина на Западе

Идеи президента России Владимира Путина все чаще находят отклик в умах лидеров и населения западных стран, говорится в статье, опубликованной в The Washington... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T04:34

2022-10-17T04:34

2022-10-17T09:43

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Идеи президента России Владимира Путина все чаще находят отклик в умах лидеров и населения западных стран, говорится в статье, опубликованной в The Washington Post.Речь идет о выступлении Путина в Кремле 30 сентября. Тогда российский говорил о том, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, а мир вступил в период фундаментальных революционных трансформаций. При этом он подверг критике "расширенное определение гендеров" и заявил, что для России понятие "третьего пола" неприемлемо.Это перекликается "с риторикой дружественно настроенных по отношению к России правых политиков во многих демократиях", отмечает WP. По мнению профессора исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николаса Гвоздева, наблюдающаяся ныне тенденция отражает разочарование всего мира в том, что демократический процесс не может привести к появлению эффективных, харизматичных лидеров."В одной стране за другой распространяется идея, что нам нужны сильные лидеры, которые добиваются цели. И дело не только в политике: мы видим рост ценности технократов, таких как Илон Маск, как тех, кто решает проблемы и выполняет свою работу", — сказал он в беседе с изданием.В речи по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Путин также упрекнул США в попытках сломить Россию и другие суверенные государства, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий. Тех, кто готов жить по правилам Запада, он назвал политическими мазохистами и "последователями нетрадиционных политических отношений". При этом глава государства подчеркнул, что во всем мире у России много единомышленников, в том числе в самих США и Европе, и Россия видит их поддержку.

https://ria.ru/20221013/ssha-1823499031.html

https://ria.ru/20220909/evropa-1815490097.html

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россия, сша, владимир путин, европа, в мире