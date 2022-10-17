04:34 17.10.2022 (обновлено: 09:43 17.10.2022)
В США признали рост популярности идей Путина на Западе
WP сообщила о росте популярности идей Путина среди лидеров и населения стран Запада
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Идеи президента России Владимира Путина все чаще находят отклик в умах лидеров и населения западных стран, говорится в статье, опубликованной в The Washington Post.
"В конце прошлого месяца он (Путин. — Прим. ред.) выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательно — в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы", — пишет издание.
Речь идет о выступлении Путина в Кремле 30 сентября. Тогда российский говорил о том, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, а мир вступил в период фундаментальных революционных трансформаций. При этом он подверг критике "расширенное определение гендеров" и заявил, что для России понятие "третьего пола" неприемлемо.
Это перекликается "с риторикой дружественно настроенных по отношению к России правых политиков во многих демократиях", отмечает WP.
По мнению профессора исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николаса Гвоздева, наблюдающаяся ныне тенденция отражает разочарование всего мира в том, что демократический процесс не может привести к появлению эффективных, харизматичных лидеров.
"В одной стране за другой распространяется идея, что нам нужны сильные лидеры, которые добиваются цели. И дело не только в политике: мы видим рост ценности технократов, таких как Илон Маск, как тех, кто решает проблемы и выполняет свою работу", — сказал он в беседе с изданием.
В речи по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Путин также упрекнул США в попытках сломить Россию и другие суверенные государства, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий. Тех, кто готов жить по правилам Запада, он назвал политическими мазохистами и "последователями нетрадиционных политических отношений". При этом глава государства подчеркнул, что во всем мире у России много единомышленников, в том числе в самих США и Европе, и Россия видит их поддержку.
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