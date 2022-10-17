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В Австрии начались протесты из-за палаток для беженцев с Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2022
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В Австрии начались протесты из-за палаток для беженцев с Украины, пишут СМИ
В Австрии начались протесты из-за палаток для беженцев с Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2022
В Австрии начались протесты из-за палаток для беженцев с Украины, пишут СМИ
Местные власти Австрии протестуют против установки палаток для украинских беженцев, передают СМИ. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:46
2022-10-17T14:38
беженцы
в мире
австрия
украина
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ВЕНА, 17 окт — РИА Новости. Местные власти Австрии протестуют против установки палаток для украинских беженцев, передают СМИ.Поскольку австрийское Агентство по поддержке беженцев еще в конце сентября заявило, что пункты первичного приема заполнены, а муниципалитеты не хотят предоставлять квартиры людям, ищущим убежища, то власти вернулись к практике 2015 года и начали размещать людей в палатках. С 15 октября их начали устанавливать в федеральных землях Каринтия, Тироль, Форарльберг и Верхняя Австрия. Предполагается, что селить в палатках будут молодых мужчин, тогда как женщинам, детям и семьям беженцев по-прежнему будут выделять жилье в стационарных домах.Как заявил телеканалу Ö1 бургомистр городка Санкт-Георгиен (Верхняя Австрия) Фердинанд Аигнер, полицейские "под проливным дождем" установили в районе Тальхайм десять палаток и уже привезли туда первых беженцев. Бургомистр считает неприемлемым, что именно его община (около 4,5 тысячи жителей) вновь вынуждена принимать беженцев после того, как центр первичного приема Вест оказался целиком заполненным. Причем, подчеркнул Аигнер, речь идет не о протесте против беженцев, а о "непропорциональном распределении" между регионами."У нас уже полно проблем с прошлым размещением, и они просто разбивают дополнительные палатки в Санкт-Георгиен, потому что у них больше нет решения", — сказал бургомистр, пообещав защищаться, а при необходимости — перекрыть автобан.Власти федеральной земли Форарльберг, в свою очередь, потребовали от МВД остановить размещение беженцев в палатках, пишет Der Standart. По их словам, сейчас они активно ищут альтернативы, вплоть до установки контейнеров. В Форарльберге признали, что поиск новых квартир проходит с большим трудом, так как готовность населения помогать сильно снизилась, а ситуация на рынке жилья стала очень напряженной. Половина беженцев, размещенных в регионе, находятся сейчас на частных квартирах.В Тироле тоже выступают против размещения беженцев в палатках. Как сообщает газета Tiroler Tageszeitung, власти земли готовы "искать и предлагать здания". Тем не менее МВД продолжает устанавливать палатки и к концу недели намерено завезти туда людей.Согласно австрийскому законодательству, государство принимает беженцев, но их размещением занимаются в муниципалитетах. Для каждой федеральной земли установлена квота. Так, Вена уже превысила ее на 179 процентов, тогда как в Каринтии квоту закрыли только на 62 процента.
https://ria.ru/20221016/germaniya-1824425668.html
https://ria.ru/20220923/avstriya-1819050586.html
https://ria.ru/20220608/bezhentsy-1793910494.html
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беженцы, в мире, австрия, украина
Беженцы, В мире, Австрия, Украина
13:46 17.10.2022 (обновлено: 14:38 17.10.2022)
 
В Австрии начались протесты из-за палаток для беженцев с Украины, пишут СМИ

Der Standart: в Австрии начались протесты из-за установки палаток для беженцев с Украины

© AP Photo / Florian SchroetterСотрудники полиции во время протеста в Вене, Австрия
Сотрудники полиции во время протеста в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Florian Schroetter
Сотрудники полиции во время протеста в Вене, Австрия. Архивное фото
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ВЕНА, 17 окт — РИА Новости. Местные власти Австрии протестуют против установки палаток для украинских беженцев, передают СМИ.
Поскольку австрийское Агентство по поддержке беженцев еще в конце сентября заявило, что пункты первичного приема заполнены, а муниципалитеты не хотят предоставлять квартиры людям, ищущим убежища, то власти вернулись к практике 2015 года и начали размещать людей в палатках. С 15 октября их начали устанавливать в федеральных землях Каринтия, Тироль, Форарльберг и Верхняя Австрия. Предполагается, что селить в палатках будут молодых мужчин, тогда как женщинам, детям и семьям беженцев по-прежнему будут выделять жилье в стационарных домах.
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Как заявил телеканалу Ö1 бургомистр городка Санкт-Георгиен (Верхняя Австрия) Фердинанд Аигнер, полицейские "под проливным дождем" установили в районе Тальхайм десять палаток и уже привезли туда первых беженцев. Бургомистр считает неприемлемым, что именно его община (около 4,5 тысячи жителей) вновь вынуждена принимать беженцев после того, как центр первичного приема Вест оказался целиком заполненным. Причем, подчеркнул Аигнер, речь идет не о протесте против беженцев, а о "непропорциональном распределении" между регионами.
"У нас уже полно проблем с прошлым размещением, и они просто разбивают дополнительные палатки в Санкт-Георгиен, потому что у них больше нет решения", — сказал бургомистр, пообещав защищаться, а при необходимости — перекрыть автобан.
Власти федеральной земли Форарльберг, в свою очередь, потребовали от МВД остановить размещение беженцев в палатках, пишет Der Standart. По их словам, сейчас они активно ищут альтернативы, вплоть до установки контейнеров. В Форарльберге признали, что поиск новых квартир проходит с большим трудом, так как готовность населения помогать сильно снизилась, а ситуация на рынке жилья стала очень напряженной. Половина беженцев, размещенных в регионе, находятся сейчас на частных квартирах.
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Согласно австрийскому законодательству, государство принимает беженцев, но их размещением занимаются в муниципалитетах. Для каждой федеральной земли установлена квота. Так, Вена уже превысила ее на 179 процентов, тогда как в Каринтии квоту закрыли только на 62 процента.
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