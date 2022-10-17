https://ria.ru/20221017/propaganda-1824597087.html

В РПЦ назвали бессмысленной идею проверить классику на пропаганду ЛГБТ

В РПЦ назвали бессмысленной идею проверить классику на пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 17.10.2022

В РПЦ назвали бессмысленной идею проверить классику на пропаганду ЛГБТ

Ценность классической литературы никем в российском обществе не оспаривается, поэтому просьба Российского книжного Союза (РКС) к депутату Госдумы Александру... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:57

2022-10-17T13:57

2022-10-17T13:57

религия

госдума рф

иван гончаров

московская патриархия

михаил шолохов

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Ценность классической литературы никем в российском обществе не оспаривается, поэтому просьба Российского книжного Союза (РКС) к депутату Госдумы Александру Хинштейну проверить на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, наркомании и суицида ряд классических произведений бессмысленна, это "перевод дискуссии в другую область", заявил РИА Новости источник в Московской патриархии.Ранее РКС попросил депутата ГД Александра Хинштейна проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности, в число таких произведений вошли "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Обломов" Ивана Гончарова и "Бесы" Федора Достоевского. В РКС мотивировали просьбу тем, что в организацию "поступает множество запросов со стороны издателей, касающихся законодательных инициатив по распространению информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения". Там попросили "пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей".Письмо, адресованное Хинштейну и подписанное вице-президентом РКС Леонидом Палько, имеется в распоряжении агентства."Несмотря на наши поддержанные родительской общественностью публичные призывы обратить внимание на массовое распространение книги "Лето в пионерском галстуке", Российский книжный союз по непонятным причинам переводит дискуссию в область классической литературы. Совершенно бессмысленно приводить список произведений русской и иностранной классики, чья ценность никем и никогда в российском обществе не оспаривалась веками", - сказал источник.Книга "Лето в пионерском галстуке" вышла в 2021 году в издательстве Popcorn Books и повествует об отношениях пионера Юры и вожатого лагеря Володи, которые встретились в пионерском лагере летом 1986 года. Авторы — Елена Малисова и Катерина Сильванова.В начале сентября председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что книга "Лето в пионерском галстуке" сейчас формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ, поскольку имеет пометку "18+". Тогда он добавил, что необходимо выработать объективный механизм оценки литературы ЛГБТ-тематики.В июле депутаты ГД от КПРФ, "Справедливой России - За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. В частности, документом предусматривается запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.Другую инициативу разработал Александр Хинштейн: он подготовил законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторами предлагается распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых.

https://ria.ru/20221017/propaganda-1824555460.html

https://ria.ru/20221017/vkontakte-1824559175.html

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госдума рф, иван гончаров, московская патриархия, михаил шолохов