"Сердце пармы" возглавило прокат в России и СНГ за выходные

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. "Сердце пармы" удерживает лидерство в прокате за выходные в России и СНГ. Касса ленты за минувший уикенд — 128 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).В основе сценария — одноименный исторический роман Алексея Иванова, в котором рассказывается о покорении Великой Перми Москвой. В 1451 году Василий II Темный отправил в Пермь верейского князя Ермолая с детьми Михаилом и Василием.На второй строчке — семейная комедия "Иван Семенов. Школьный переполох" Антона Богданова. За выходные фильм заработал 38,3 миллиона рублей. Лента снята по повести Льва Давыдычева 1961 года "Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника". Главный герой из-за плохого поведения был переведен из элитной гимназии в простую школу на окраине Перми. Впрочем, становиться примерным учеником он не спешит. Собрав 24,3 миллионах рублей, третьим стал ромком "Лавстори" с Александром Петровым. Он сыграл водителя, мечтающего о съемках в кино. Как-то его пассажиркой стала своенравная особа. С девушкой герой Петрова давно знаком — она была его первой любовью. Четвертое место у драмы "Вершина страха". Ей удалось собрать 18,5 миллиона рублей. В фильме рассказывается о группе молодых экстремалов. Они решили покорить один из перевалов в Альпах и попали в походе в снежный шторм. Замыкает пятерку лидеров "Три тысячи лет желаний". Лента с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой заработала за выходные 10,7 миллиона рублей. Это история о неожиданном знакомстве. Выдающийся ученый в области литературы становится хозяином сосуда, в котором поселился джинн. Загадывать свои три желания она не торопится, ей интересно узнать о жизни магического создания.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. "Сердце пармы" удерживает лидерство в прокате за выходные в России и СНГ. Касса ленты за минувший уикенд — 128 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).
В основе сценария — одноименный исторический роман Алексея Иванова, в котором рассказывается о покорении Великой Перми Москвой. В 1451 году Василий II Темный отправил в Пермь верейского князя Ермолая с детьми Михаилом и Василием.
На второй строчке — семейная комедия "Иван Семенов. Школьный переполох" Антона Богданова. За выходные фильм заработал 38,3 миллиона рублей. Лента снята по повести Льва Давыдычева 1961 года "Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника". Главный герой из-за плохого поведения был переведен из элитной гимназии в простую школу на окраине Перми. Впрочем, становиться примерным учеником он не спешит.
Собрав 24,3 миллионах рублей, третьим стал ромком "Лавстори" с Александром Петровым. Он сыграл водителя, мечтающего о съемках в кино. Как-то его пассажиркой стала своенравная особа. С девушкой герой Петрова давно знаком — она была его первой любовью.
Четвертое место у драмы "Вершина страха". Ей удалось собрать 18,5 миллиона рублей. В фильме рассказывается о группе молодых экстремалов. Они решили покорить один из перевалов в Альпах и попали в походе в снежный шторм.
Замыкает пятерку лидеров "Три тысячи лет желаний". Лента с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой заработала за выходные 10,7 миллиона рублей. Это история о неожиданном знакомстве. Выдающийся ученый в области литературы становится хозяином сосуда, в котором поселился джинн. Загадывать свои три желания она не торопится, ей интересно узнать о жизни магического создания.
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