Рейтинг@Mail.ru
"Сердце пармы" возглавило прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221017/prokat-1824615039.html
"Сердце пармы" возглавило прокат в России и СНГ за выходные
"Сердце пармы" возглавило прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 17.10.2022
"Сердце пармы" возглавило прокат в России и СНГ за выходные
"Сердце пармы" удерживает лидерство в прокате за выходные в России и СНГ. Касса ленты за минувший уикенд — 128 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com (данные... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:04
2022-10-17T16:04
культура
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
снг
россия
тильда суинтон
идрис эльба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821652895_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_3b09334806c59a80cf6ad660f635113e.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. "Сердце пармы" удерживает лидерство в прокате за выходные в России и СНГ. Касса ленты за минувший уикенд — 128 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).В основе сценария — одноименный исторический роман Алексея Иванова, в котором рассказывается о покорении Великой Перми Москвой. В 1451 году Василий II Темный отправил в Пермь верейского князя Ермолая с детьми Михаилом и Василием.На второй строчке — семейная комедия "Иван Семенов. Школьный переполох" Антона Богданова. За выходные фильм заработал 38,3 миллиона рублей. Лента снята по повести Льва Давыдычева 1961 года "Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника". Главный герой из-за плохого поведения был переведен из элитной гимназии в простую школу на окраине Перми. Впрочем, становиться примерным учеником он не спешит. Собрав 24,3 миллионах рублей, третьим стал ромком "Лавстори" с Александром Петровым. Он сыграл водителя, мечтающего о съемках в кино. Как-то его пассажиркой стала своенравная особа. С девушкой герой Петрова давно знаком — она была его первой любовью. Четвертое место у драмы "Вершина страха". Ей удалось собрать 18,5 миллиона рублей. В фильме рассказывается о группе молодых экстремалов. Они решили покорить один из перевалов в Альпах и попали в походе в снежный шторм. Замыкает пятерку лидеров "Три тысячи лет желаний". Лента с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой заработала за выходные 10,7 миллиона рублей. Это история о неожиданном знакомстве. Выдающийся ученый в области литературы становится хозяином сосуда, в котором поселился джинн. Загадывать свои три желания она не торопится, ей интересно узнать о жизни магического создания.
https://ria.ru/20221017/igraprestolov-1824557880.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821652895_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_1cd2d12f6f3173cb2a44aaf996beb4af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , снг, россия, тильда суинтон, идрис эльба, александр петров (актер)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , СНГ, Россия, Тильда Суинтон, Идрис Эльба, Александр Петров (актер)
16:04 17.10.2022
 
"Сердце пармы" возглавило прокат в России и СНГ за выходные

"Сердце пармы" возглавило прокат в России и СНГ за выходные, собрав 128 миллионов рублей

© Star Media (2022)На съемках фильма "Сердце пармы"
На съемках фильма Сердце пармы
© Star Media (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. "Сердце пармы" удерживает лидерство в прокате за выходные в России и СНГ. Касса ленты за минувший уикенд — 128 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).
В основе сценария — одноименный исторический роман Алексея Иванова, в котором рассказывается о покорении Великой Перми Москвой. В 1451 году Василий II Темный отправил в Пермь верейского князя Ермолая с детьми Михаилом и Василием.
© Проспект Мира (2022)Кадр из фильма "Иван Семенов: Школьный переполох"
Кадр из фильма Иван Семёнов: Школьный переполох
© Проспект Мира (2022)
Кадр из фильма "Иван Семенов: Школьный переполох"
На второй строчке — семейная комедия "Иван Семенов. Школьный переполох" Антона Богданова. За выходные фильм заработал 38,3 миллиона рублей. Лента снята по повести Льва Давыдычева 1961 года "Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника". Главный герой из-за плохого поведения был переведен из элитной гимназии в простую школу на окраине Перми. Впрочем, становиться примерным учеником он не спешит.
Собрав 24,3 миллионах рублей, третьим стал ромком "Лавстори" с Александром Петровым. Он сыграл водителя, мечтающего о съемках в кино. Как-то его пассажиркой стала своенравная особа. С девушкой герой Петрова давно знаком — она была его первой любовью.
© Скай Интертеймент (2022)Кадр из фильма "Лавстори"
Кадр из фильма Лавстори
© Скай Интертеймент (2022)
Кадр из фильма "Лавстори"
Четвертое место у драмы "Вершина страха". Ей удалось собрать 18,5 миллиона рублей. В фильме рассказывается о группе молодых экстремалов. Они решили покорить один из перевалов в Альпах и попали в походе в снежный шторм.
© Haymarket Films (2022)Кадр из фильма "Вершина страха"
Кадр из фильма Вершина страха
1 из 2
Кадр из фильма "Вершина страха"
© Haymarket Films (2022)
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Кадр из фильма Три тысячи лет желаний
2 из 2
Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
1 из 2
Кадр из фильма "Вершина страха"
© Haymarket Films (2022)
2 из 2
Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Замыкает пятерку лидеров "Три тысячи лет желаний". Лента с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой заработала за выходные 10,7 миллиона рублей. Это история о неожиданном знакомстве. Выдающийся ученый в области литературы становится хозяином сосуда, в котором поселился джинн. Загадывать свои три желания она не торопится, ей интересно узнать о жизни магического создания.
Кадр из сериала Игра престолов
13:01Культура
Продюсер "Игры престолов" снимет антиутопию об искусственном интеллекте
 
КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьСНГРоссияТильда СуинтонИдрис ЭльбаАлександр Петров (актер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала