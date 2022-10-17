https://ria.ru/20221017/prokat-1824615039.html

"Сердце пармы" возглавило прокат в России и СНГ за выходные

"Сердце пармы" возглавило прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 17.10.2022

"Сердце пармы" возглавило прокат в России и СНГ за выходные

"Сердце пармы" удерживает лидерство в прокате за выходные в России и СНГ. Касса ленты за минувший уикенд — 128 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com (данные... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:04

2022-10-17T16:04

2022-10-17T16:04

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. "Сердце пармы" удерживает лидерство в прокате за выходные в России и СНГ. Касса ленты за минувший уикенд — 128 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).В основе сценария — одноименный исторический роман Алексея Иванова, в котором рассказывается о покорении Великой Перми Москвой. В 1451 году Василий II Темный отправил в Пермь верейского князя Ермолая с детьми Михаилом и Василием.На второй строчке — семейная комедия "Иван Семенов. Школьный переполох" Антона Богданова. За выходные фильм заработал 38,3 миллиона рублей. Лента снята по повести Льва Давыдычева 1961 года "Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника". Главный герой из-за плохого поведения был переведен из элитной гимназии в простую школу на окраине Перми. Впрочем, становиться примерным учеником он не спешит. Собрав 24,3 миллионах рублей, третьим стал ромком "Лавстори" с Александром Петровым. Он сыграл водителя, мечтающего о съемках в кино. Как-то его пассажиркой стала своенравная особа. С девушкой герой Петрова давно знаком — она была его первой любовью. Четвертое место у драмы "Вершина страха". Ей удалось собрать 18,5 миллиона рублей. В фильме рассказывается о группе молодых экстремалов. Они решили покорить один из перевалов в Альпах и попали в походе в снежный шторм. Замыкает пятерку лидеров "Три тысячи лет желаний". Лента с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой заработала за выходные 10,7 миллиона рублей. Это история о неожиданном знакомстве. Выдающийся ученый в области литературы становится хозяином сосуда, в котором поселился джинн. Загадывать свои три желания она не торопится, ей интересно узнать о жизни магического создания.

https://ria.ru/20221017/igraprestolov-1824557880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , снг, россия, тильда суинтон, идрис эльба, александр петров (актер)