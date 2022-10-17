https://ria.ru/20221017/prodovolstvie-1824711513.html

Глава ЮНКТАД провела в Москве встречу по вопросам продовольствия

Глава ЮНКТАД провела в Москве встречу по вопросам продовольствия - РИА Новости, 17.10.2022

Глава ЮНКТАД провела в Москве встречу по вопросам продовольствия

Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспан в ходе визита в Москву обсудила с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым содействие экспорту российского продовольствия и... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T19:40

2022-10-17T19:40

2022-10-17T20:08

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ООН, 17 окт – РИА Новости. Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспан в ходе визита в Москву обсудила с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым содействие экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, в понедельник визит замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и главы ЮНКТАД в Москву завершился. "Мы можем охарактеризовать эти дискуссии как позитивные и конструктивные", - сказал Дюжаррик.По его словам, Гринспан и Гриффитс провели переговоры с высокопоставленными представителями РФ, чтобы "передать приверженность генсека ООН достижению продления и расширения "черноморской зерновой инициативы"."Оба представителя ООН вчера и сегодня встретились замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. Госпожа Гринспан также провела позитивные и конструктивные дискуссии с первым зампремьера РФ Андреем Белоусовым", - указал Дюжаррик.По его словам, дискуссия с Белоусовым касалась содействия беспрепятственному экспорту российского зерна и удобрений на мировые рынки."Гриффитс также встретился с замминистра обороны Александром Фоминым и обсудил более эффективное исполнение черноморской зерновой инициативы. Дискуссии продолжатся", - указал Дюжаррик.Он отметил важность российского аммиака для производства удобрений и сырья.

https://ria.ru/20220718/golod-1803340821.html

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экономика, москва, оон