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Глава ЮНКТАД провела в Москве встречу по вопросам продовольствия - РИА Новости, 17.10.2022
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Глава ЮНКТАД провела в Москве встречу по вопросам продовольствия
Глава ЮНКТАД провела в Москве встречу по вопросам продовольствия - РИА Новости, 17.10.2022
Глава ЮНКТАД провела в Москве встречу по вопросам продовольствия
Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспан в ходе визита в Москву обсудила с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым содействие экспорту российского продовольствия и... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:40
2022-10-17T20:08
экономика
москва
оон
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ООН, 17 окт – РИА Новости. Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспан в ходе визита в Москву обсудила с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым содействие экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, в понедельник визит замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и главы ЮНКТАД в Москву завершился. "Мы можем охарактеризовать эти дискуссии как позитивные и конструктивные", - сказал Дюжаррик.По его словам, Гринспан и Гриффитс провели переговоры с высокопоставленными представителями РФ, чтобы "передать приверженность генсека ООН достижению продления и расширения "черноморской зерновой инициативы"."Оба представителя ООН вчера и сегодня встретились замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. Госпожа Гринспан также провела позитивные и конструктивные дискуссии с первым зампремьера РФ Андреем Белоусовым", - указал Дюжаррик.По его словам, дискуссия с Белоусовым касалась содействия беспрепятственному экспорту российского зерна и удобрений на мировые рынки."Гриффитс также встретился с замминистра обороны Александром Фоминым и обсудил более эффективное исполнение черноморской зерновой инициативы. Дискуссии продолжатся", - указал Дюжаррик.Он отметил важность российского аммиака для производства удобрений и сырья.
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экономика, москва, оон
Экономика, Москва, ООН
19:40 17.10.2022 (обновлено: 20:08 17.10.2022)
 
Глава ЮНКТАД провела в Москве встречу по вопросам продовольствия

Глава ЮНКТАД Гринспан обсудила в Москве содействие экспорту российского продовольствия

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 окт – РИА Новости. Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспан в ходе визита в Москву обсудила с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым содействие экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, в понедельник визит замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и главы ЮНКТАД в Москву завершился. "Мы можем охарактеризовать эти дискуссии как позитивные и конструктивные", - сказал Дюжаррик.
Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 22:35
Генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки
По его словам, Гринспан и Гриффитс провели переговоры с высокопоставленными представителями РФ, чтобы "передать приверженность генсека ООН достижению продления и расширения "черноморской зерновой инициативы".
"Оба представителя ООН вчера и сегодня встретились замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. Госпожа Гринспан также провела позитивные и конструктивные дискуссии с первым зампремьера РФ Андреем Белоусовым", - указал Дюжаррик.
По его словам, дискуссия с Белоусовым касалась содействия беспрепятственному экспорту российского зерна и удобрений на мировые рынки.
"Гриффитс также встретился с замминистра обороны Александром Фоминым и обсудил более эффективное исполнение черноморской зерновой инициативы. Дискуссии продолжатся", - указал Дюжаррик.
Он отметил важность российского аммиака для производства удобрений и сырья.
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В ЮНКТАД призвали открыть для российских продуктов доступ на мировые рынки
 
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