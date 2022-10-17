https://ria.ru/20221017/privivka-1824653466.html

Почти четыре миллиона москвичей сделали прививку от гриппа

Почти четыре миллиона москвичей сделали прививку от гриппа - РИА Новости, 17.10.2022

Почти четыре миллиона москвичей сделали прививку от гриппа

Почти 4 миллиона москвичей сделали прививку от гриппа, эпидемиологическая ситуация стабильна, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:00

2022-10-17T17:00

2022-10-17T17:00

москва

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

гум

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Почти 4 миллиона москвичей сделали прививку от гриппа, эпидемиологическая ситуация стабильна, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве."На текущий период привито 3 926 636 человек, что составляет 31% от численности населения города, из них дети 1 230 696 человек (охват 56,5%)", - говорится в сообщении.Отмечается, что показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей, в том числе: среди совокупного населения - ниже на 25,6%; среди детей 0-2 лет - на 73,1%, детей 3-6 лет - на 66,8%, детей 7-14 лет - на 48,8%."На 41 неделе 2022 года эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе Москве стабильная, интенсивность эпидемического процесса умеренная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года", - указано в сообщении.В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ: среди совокупного населения – на 3,7%, среди взрослого населения старше 15 лет - на 7%, а также среди детей 0-2 лет – на 3,4%.Ранее сообщалось, что в Москве проводится прививочная кампания против гриппа. Вакцинация организована во всех взрослых и детских городских поликлиниках. Также вакцинация проводится в 17 мобильных пунктах: у 14 станций метро, двух железнодорожных станций и в центре вакцинации в ГУМе.

https://ria.ru/20220929/privivki-1820255775.html

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москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), гум