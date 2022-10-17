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Запад готовит в Прибалтике наступательные группировки, заявил Минск - РИА Новости, 17.10.2022
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Запад готовит в Прибалтике наступательные группировки, заявил Минск
Запад готовит в Прибалтике наступательные группировки, заявил Минск - РИА Новости, 17.10.2022
Запад готовит в Прибалтике наступательные группировки, заявил Минск
В странах Балтии отрабатывается создание наступательных группировок и применение их на российском и белорусском направлениях, заявил на брифинге для иностранных РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:15
2022-10-17T17:49
белоруссия
в мире
прибалтика
министерство обороны белоруссии
россия
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. В странах Балтии отрабатывается создание наступательных группировок и применение их на российском и белорусском направлениях, заявил на брифинге для иностранных военных дипломатов начальник департамента военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко."Страны Балтии делают упор на совершенствование военной инфраструктуры, повышения возможностей по приему и размещению иностранных воинских формирований. Анализ подготовки национальных вооруженных сил и иностранных формирований показывает, что отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях", - сказал Ревенко, видео с выступлением опубликовано в понедельник в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.По словам представителя минобороны, батальонные тактические группы НАТО в Литве и Латвии поэтапно преобразуются в бригадные, а в перспективе могут быть доведены и до дивизионного уровня."Немаловажно, что на территории Литвы и при поддержке литовских властей было создано и функционирует так называемое "объединенное переходное правительство", ставящее своей целью свержение действующей власти в Республике Беларусь", - добавил Ревенко.
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белоруссия, в мире, прибалтика, министерство обороны белоруссии, россия
Белоруссия, В мире, Прибалтика, Министерство обороны Белоруссии, Россия
17:15 17.10.2022 (обновлено: 17:49 17.10.2022)
 
Запад готовит в Прибалтике наступательные группировки, заявил Минск

Минобороны Белоруссии сообщило о готовящихся Западом в Прибалтике группировках войск

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве. Архивное фото
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. В странах Балтии отрабатывается создание наступательных группировок и применение их на российском и белорусском направлениях, заявил на брифинге для иностранных военных дипломатов начальник департамента военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко.
"Страны Балтии делают упор на совершенствование военной инфраструктуры, повышения возможностей по приему и размещению иностранных воинских формирований. Анализ подготовки национальных вооруженных сил и иностранных формирований показывает, что отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях", - сказал Ревенко, видео с выступлением опубликовано в понедельник в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.
По словам представителя минобороны, батальонные тактические группы НАТО в Литве и Латвии поэтапно преобразуются в бригадные, а в перспективе могут быть доведены и до дивизионного уровня.
"Немаловажно, что на территории Литвы и при поддержке литовских властей было создано и функционирует так называемое "объединенное переходное правительство", ставящее своей целью свержение действующей власти в Республике Беларусь", - добавил Ревенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 16:44
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