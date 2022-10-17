https://ria.ru/20221017/pribaltika-1824660599.html

Запад готовит в Прибалтике наступательные группировки, заявил Минск

Запад готовит в Прибалтике наступательные группировки, заявил Минск - РИА Новости, 17.10.2022

Запад готовит в Прибалтике наступательные группировки, заявил Минск

В странах Балтии отрабатывается создание наступательных группировок и применение их на российском и белорусском направлениях, заявил на брифинге для иностранных РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:15

2022-10-17T17:15

2022-10-17T17:49

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прибалтика

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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. В странах Балтии отрабатывается создание наступательных группировок и применение их на российском и белорусском направлениях, заявил на брифинге для иностранных военных дипломатов начальник департамента военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко."Страны Балтии делают упор на совершенствование военной инфраструктуры, повышения возможностей по приему и размещению иностранных воинских формирований. Анализ подготовки национальных вооруженных сил и иностранных формирований показывает, что отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях", - сказал Ревенко, видео с выступлением опубликовано в понедельник в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.По словам представителя минобороны, батальонные тактические группы НАТО в Литве и Латвии поэтапно преобразуются в бригадные, а в перспективе могут быть доведены и до дивизионного уровня."Немаловажно, что на территории Литвы и при поддержке литовских властей было создано и функционирует так называемое "объединенное переходное правительство", ставящее своей целью свержение действующей власти в Республике Беларусь", - добавил Ревенко.

https://ria.ru/20221014/rossiya-1824112295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, прибалтика, министерство обороны белоруссии, россия