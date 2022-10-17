https://ria.ru/20221017/premera-1824687745.html

Спустя век в Малый театр возвращается спектакль по пьесе Бомарше

Спустя век в Малый театр возвращается спектакль по пьесе Бомарше - РИА Новости, 17.10.2022

Спустя век в Малый театр возвращается спектакль по пьесе Бомарше

Малый театр представляет 21 октября первую премьеру 267-го сезона. Спустя сто лет он возвращает на свою сцену "Женитьбу Фигаро" по пьесе Бомарше, сообщили РИА... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:35

2022-10-17T18:35

2022-10-17T18:39

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Малый театр представляет 21 октября первую премьеру 267-го сезона. Спустя сто лет он возвращает на свою сцену "Женитьбу Фигаро" по пьесе Бомарше, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Впервые в Малом она была поставлена в 1920 году. Тогда в спектакле играли Вера Пашенная и Елена Гоголева. Спустя век режиссер Владимир Драгунов предлагает новое прочтение произведения."Очень сложно взглянуть на эту пьесу свежим взглядом – настолько часто она ставилась, что приобрела некую заданность. А нам хочется ее обойти и посмотреть на сочинение Бомарше совершенно под другим углом. Не только как на комедию. Бомарше к этому-то и призывал в предисловии к пьесе. Нашей задачей было взглянуть на нее серьезно, не теряя при этом юмора автора", — рассказал Драгунов.По словам режиссера, основной темой спектакля стал "поиск счастья и любви". Вместе с Драгуновым над постановкой работала художник Мария Утробина. В главной роли Фигаро выступит народный артист России Валерий Афанасьев.

https://ria.ru/20221012/gergiev-1823494375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, малый театр, спектакль